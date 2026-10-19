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Le temps est compté pour Infantino ! L’UEFA exige des réponses urgentes du président de la FIFA sur une controverse liée à la gouvernance
L’UEFA fixe une date limite en novembre
L’instance dirigeante du football européen a officiellement posé un ultimatum à la FIFA, lui donnant jusqu’au 2 novembre pour publier des documents essentiels concernant ses récents processus de gouvernance et de prise de décision.
Cette démarche fait suite à une frustration croissante face au manque de clarté de la direction du football mondial, notamment sur la manière dont d’importantes décisions financières et disciplinaires sont prises à huis clos à Zurich.
Ces tensions se sont accrues après une réunion du Conseil de la FIFA au cours de laquelle la direction actuelle n’a pas fait preuve de la transparence réclamée par de hauts responsables du monde entier
- Getty Images Sport
La patience de l’UEFA envers la FIFA commence à s’éroder
Dans une lettre officielle, le secrétaire général de l’UEFA, Theodore Theodoridis, a souligné que l’instance dirigeante du football mondial n’avait pas répondu à « un certain nombre de questions fondamentales » essentielles à l’intégrité de ce sport. Cette correspondance montre clairement que la patience des associations membres s’épuise.
« D’autres restent sans réponse, et les informations et documents demandés n’ont pas été fournis », indique la lettre, comme le rapporte BBC Sport. Cette évolution marque une fracture importante dans les relations entre Nyon et Zurich à un moment crucial pour le calendrier international.
Des interrogations sur des projets d’investissement secrets
Au cœur du différend se trouve la proposition FIFA Forward Enterprise (FFE), désormais abandonnée, un projet d’investissement secret qui aurait permis à des entités privées de prendre le contrôle d’importants droits commerciaux.
Les répercussions de ces négociations ont conduit Infantino à se battre pour sauver sa présidence alors que de hauts responsables mettent en doute son aptitude à exercer cette fonction. La lettre de l’UEFA formulait une critique explicite : « Le retrait du FFE, la reconnaissance d’erreurs et l’annonce d’“éventuelles réformes de la gouvernance” ne répondent pas à la question de savoir comment les décisions concernées ont été prises ni pourquoi le Conseil de la FIFA n’a pas été associé au moment opportun. »
- ZUMA Press Wire
La gouvernance et la controverse autour de Balogun
L’enquête ne se limite pas aux questions financières : elle porte aussi sur des mesures disciplinaires qui ont suscité des interrogations de l’autre côté de l’Atlantique. L’instance dirigeante a insisté : « Il faut répondre à ces questions dès maintenant. Elles ne peuvent pas être reportées à la prochaine réunion du Conseil de la Fifa. De futures réformes de la gouvernance ne peuvent pas non plus remplacer l’examen des décisions déjà prises ni l’obligation d’en répondre. »
En fixant une date butoir ferme début novembre, l’UEFA impose une confrontation qu’Infantino était jusqu’ici parvenu à éviter grâce à des excuses en interne et à des promesses de changements structurels qui ne se sont pas encore concrétisées de manière significative.
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