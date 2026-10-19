L’instance dirigeante du football européen a officiellement posé un ultimatum à la FIFA, lui donnant jusqu’au 2 novembre pour publier des documents essentiels concernant ses récents processus de gouvernance et de prise de décision.

Cette démarche fait suite à une frustration croissante face au manque de clarté de la direction du football mondial, notamment sur la manière dont d’importantes décisions financières et disciplinaires sont prises à huis clos à Zurich.

Ces tensions se sont accrues après une réunion du Conseil de la FIFA au cours de laquelle la direction actuelle n’a pas fait preuve de la transparence réclamée par de hauts responsables du monde entier