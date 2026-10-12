Le Paris Saint-Germain a adopté une approche très prudente avec Dembele cette saison. L’attaquant a été laissé au repos pour l’intégralité de la victoire 3-1 contre Le Mans samedi, comme il l’avait été face à Lille plus tôt dans la saison.

Selon RMC Sport, le club a officiellement invoqué la nécessité de le laisser se reposer avant son match de Ligue des champions contre Manchester City mercredi. Toutefois, Dembele a également peiné à convaincre lorsqu’il portait le brassard de capitaine de l’équipe de France lors des récents matches contre l’Italie et la Belgique, ce qui soulève des questions sur son rythme actuel et sa condition physique en match sous les ordres de Luis Enrique.