AFP
Traduit par
Le temps de jeu limité d’Ousmane Dembele suscite un vif débat alors que le Paris Saint-Germain se prépare à un match crucial contre Manchester City
Mettre l’attaquant vedette au repos
Le Paris Saint-Germain a adopté une approche très prudente avec Dembele cette saison. L’attaquant a été laissé au repos pour l’intégralité de la victoire 3-1 contre Le Mans samedi, comme il l’avait été face à Lille plus tôt dans la saison.
Selon RMC Sport, le club a officiellement invoqué la nécessité de le laisser se reposer avant son match de Ligue des champions contre Manchester City mercredi. Toutefois, Dembele a également peiné à convaincre lorsqu’il portait le brassard de capitaine de l’équipe de France lors des récents matches contre l’Italie et la Belgique, ce qui soulève des questions sur son rythme actuel et sa condition physique en match sous les ordres de Luis Enrique.
- (C)Getty Images
Dugarry prédit un affrontement inévitable
S’exprimant lundi, Christophe Dugarry s’est dit très préoccupé par la situation. « Le PSG doit avoir des données que nous n’avons pas, mais je pense qu’à un moment donné, ça va finir par un clash, a déclaré Dugarry. Ses matches avec Paris sont moyens, ceux avec l’équipe de France aussi, et au bout d’un moment, ça va lui peser mentalement. Ont-ils peur qu’il se blesse ou est-ce pour qu’il arrive en forme en février ? Mais d’ici février, combien de temps allez-vous le laisser au repos ? Je trouve cette façon de faire plus que surprenante. »
Remettre en question l’image du Ballon d’Or
Dugarry a continué de s’interroger sur le message envoyé au joueur. « Et s’il ne retrouve pas un niveau correct, qu’est-ce que tu expliques au gars qui est le Ballon d’Or, qui a prolongé son contrat avec un salaire astronomique, qui est censé être performant avec les Bleus ? Qu’est-ce que tu lui expliques ? Ce n’est pas grave, il est le Ballon d’Or... Tu te rends compte de l’image que tu renvoies du Ballon d’Or ? Il l’a certainement mérité, mais le faire jouer un match sur trois, quelle est l’idée ? »
- AFP
Quel avenir pour Dembele et le PSG ?
Eric Di Meco a rapidement défendu les méthodes de l’entraîneur. « S’il y a un entraîneur qui a tiré 100 %, voire 120 % de lui, en ne l’inscrivant pas sur la feuille de match à Arsenal ou en ne le faisant jouer que par intermittence en fin de rencontre, c’est Luis Enrique. Mais continuez à critiquer celui qui vous a permis d’être doubles champions d’Europe », a-t-il lancé. Dembele tentera désormais de faire taire ses détracteurs lorsque le PSG se déplacera à Manchester City mercredi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles