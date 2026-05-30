« Le temple des trophées londonien » : Chelsea se moque sans ménagement de la défaite d'Arsenal en finale de la Ligue des champions, tandis que les Blues exhibent leurs trophées dans un post impertinent sur les réseaux sociaux

Alors que les réseaux sociaux s’emballaient, l’atmosphère dans le camp d’Arsenal était naturellement morose. Mikel Arteta peinait à dissimuler sa déception après la manière dont la défaite s’était déroulée. Le manager des Gunners a déclaré : « C’est très difficile à accepter, car nous avons été très réguliers tout au long de la compétition jusqu’à la finale, et nous la perdons aux tirs au but. C’est dur à accepter. » Il a ajouté : « J’ai dit aux joueurs et au staff que même si je leur disais un million de fois “merci”, ce ne serait pas suffisant. Ce n’est pas tant pour ce que nous avons gagné, mais pour la joie que nous avons vécue chaque jour. »

Le milieu de terrain Declan Rice, visiblement affecté, a vu sa première saison à l’Emirates se conclure sans le Graal. « C’est terrible. C’est dévastateur de perdre la finale de la Ligue des champions aux tirs au but. Mais ce fut une saison incroyable. Nous avons tout donné. C’est une loterie, et c’est ça le football. Certaines des meilleures équipes de l’histoire ont perdu aux tirs au but en finale. Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble, et je suis tellement fier de ce groupe et de ces garçons. Quelle saison ! Ça a été incroyable. Je suis évidemment dévasté, mais ça a été un parcours incroyable cette saison. Nous reviendrons. »