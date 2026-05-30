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« Le temple des trophées londonien » : Chelsea se moque sans ménagement de la défaite d'Arsenal en finale de la Ligue des champions, tandis que les Blues exhibent leurs trophées dans un post impertinent sur les réseaux sociaux
Les Blues enfoncent le couteau dans la plaie sur les réseaux sociaux
La rivalité acharnée entre Chelsea et Arsenal a atteint son paroxysme samedi soir, non pas sur le terrain, mais sur les réseaux sociaux. Le community manager de Chelsea a provoqué une tempête en raillant sans ménagement l’échec d’Arsenal à remporter son premier titre en Ligue des champions, à Budapest.
Alors que les Gunners digéraient encore leur défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain, le compte Instagram officiel des Blues a diffusé une publication promotionnelle pour ses visites guidées du stade. Le message, direct et sans équivoque, invitait les supporters à « venir découvrir le temple des trophées londonien », accompagné de deux emojis étoilés – symbolisant leurs deux couronnes européennes – et d’une image bien visible du Saint Graal de la Ligue des champions.
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Les Gunners vivent une déception sur la scène européenne
Soirée de désespoir pour la moitié rouge du nord de Londres. Malgré une performance courageuse, Arsenal a été contraint à l’égalité 1-1 après 120 minutes haletantes, avant de céder aux tirs au but. Le moment crucial est survenu lorsque Gabriel Magalhaes a manqué le cinquième et dernier penalty, offrant le trophée au géant français.
Le timing de la publication de Chelsea était particulièrement bien choisi, apparaissant en ligne presque au moment même où le penalty manqué de Gabriel confirmait la défaite d’Arsenal. Un rappel malicieux que Chelsea reste le seul club londonien à avoir brandi le trophée le plus prestigieux du football européen, un fait qu’ils ont clairement l’intention de garder au centre des discussions.
Arteta et Rice sont anéantis.
Alors que les réseaux sociaux s’emballaient, l’atmosphère dans le camp d’Arsenal était naturellement morose. Mikel Arteta peinait à dissimuler sa déception après la manière dont la défaite s’était déroulée. Le manager des Gunners a déclaré : « C’est très difficile à accepter, car nous avons été très réguliers tout au long de la compétition jusqu’à la finale, et nous la perdons aux tirs au but. C’est dur à accepter. » Il a ajouté : « J’ai dit aux joueurs et au staff que même si je leur disais un million de fois “merci”, ce ne serait pas suffisant. Ce n’est pas tant pour ce que nous avons gagné, mais pour la joie que nous avons vécue chaque jour. »
Le milieu de terrain Declan Rice, visiblement affecté, a vu sa première saison à l’Emirates se conclure sans le Graal. « C’est terrible. C’est dévastateur de perdre la finale de la Ligue des champions aux tirs au but. Mais ce fut une saison incroyable. Nous avons tout donné. C’est une loterie, et c’est ça le football. Certaines des meilleures équipes de l’histoire ont perdu aux tirs au but en finale. Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble, et je suis tellement fier de ce groupe et de ces garçons. Quelle saison ! Ça a été incroyable. Je suis évidemment dévasté, mais ça a été un parcours incroyable cette saison. Nous reviendrons. »
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La hiérarchie européenne de Londres reste inchangée
Ce succès confirme Chelsea comme le seul club londonien à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles, et ce à deux reprises : en 2012 et 2021. Pour Arsenal, cette défaite confirme une tendance cruelle : deux finales disputées, deux défaites, après celle face à Barcelone en 2006. Les Gunners détiennent également le triste record du plus grand nombre de matchs disputés dans la compétition (226) sans jamais avoir goûté à la gloire.
Les supporters de Chelsea n’ont pas manqué de souligner qu’même l’ancien Blues Kai Havertz, auteur de l’ouverture du score à Budapest, n’a pas pu aider Arsenal à mettre fin à sa disette. L’Allemand, auteur du but victorieux contre Manchester City en 2021, a bien ouvert le score dès les premières minutes, mais son coup d’envoi a été annulé par un penalty d’Ousmane Dembélé. Au final, la hiérarchie londonienne reste inchangée aux yeux des fidèles de Stamford Bridge, qui se sont réjouis de la réponse immédiate de leur club à la déconvenue des Gunners.