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Le talisman est de retour ! Kylian Mbappe a repris l’entraînement juste à temps pour les matches cruciaux du Real Madrid sous les ordres de Jose Mourinho
Mbappé de retour dans le groupe pour le choc contre Villarreal
Mbappé a repris l'entraînement complet à Valdebebas, offrant un énorme coup de boost au Real Madrid avant ses prochains matches de Liga. L'attaquant a été vu à l'œuvre aux côtés de ses coéquipiers mercredi, affichant de bonnes sensations et semblant prêt à rejouer après une brève période d'absence à la suite d'une blessure au genou contractée lors de la victoire de la France contre la Turkiye en Ligue des nations de l'UEFA. Sa présence au centre d'entraînement confirme qu'il est en bonne voie pour jouer contre Villarreal ce samedi, comme l'avait initialement indiqué Marca.
Le retour du Français intervient après une trêve internationale mouvementée, marquée par un but avec la France, une alerte à la blessure ensuite, puis de courtes vacances qui ont suscité le débat parmi les fidèles madridistas. Malgré le bruit autour de ses récents déplacements à Paris et en Suisse, Mbappé est apparu concentré lors de la séance dirigée par Mourinho.
- AFP
Les statistiques clés soulignent l’importance du retour
Alors que les gros titres extra-sportifs autour de son mode de vie et de ses ambitions pour le Ballon d’Or ont dominé les réseaux sociaux, les contributions de Mbappe sur le terrain restent inégalées dans l’effectif actuel. Il a déjà été impliqué sur 40 % des buts totaux du Real Madrid cette saison, en trouvant le chemin des filets à huit reprises sur les 20 buts de l’équipe.
Sept de ses buts ont été inscrits en championnat, le Santiago Bernabeu étant son terrain de chasse le plus prolifique. Il a récemment signé un superbe triplé contre la Real Sociedad, avant d’enchaîner avec un doublé face au Rayo Vallecano. Alors que le Real Madrid occupe actuellement la quatrième place du classement de Liga avec 15 points, à six longueurs du leader Barcelone, sa capacité à dominer les matches dans la capitale espagnole sera cruciale ce samedi.
Impact dans les compétitions européennes
L’influence de l’attaquant s’est étendue au-delà de la Liga, jusque dans la Ligue des champions. Mbappe a joué un rôle déterminant dans la victoire 2-1 inaugurale du Real Madrid contre l’Inter, en inscrivant un but capital qui a permis au Real de lancer sa campagne européenne de la meilleure des manières. Sur le plan statistique, il a marqué lors de cinq de ses huit apparitions cette saison, démontrant un niveau de régularité sur lequel Mourinho s’appuie pour son équilibre tactique.
Cependant, l’ancien joueur du PSG a encore une marge de progression en ce qui concerne ses performances à l’extérieur. Il n’a pas trouvé le chemin des filets lors de déplacements compliqués sur les pelouses du Real Betis et de l’Atletico Madrid, ce qui laisse penser que ses meilleures performances sont, pour le moment, réservées au public du Santiago Bernabéu.
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Un calendrier d’octobre brutal attend l’équipe
Le timing du rétablissement de Mbappe est parfait, compte tenu du calendrier redoutable qui attend le Real Madrid au cours des prochaines semaines. Après la rencontre contre Villarreal, le Real Madrid devra négocier un match à domicile face à Séville avant de se déplacer pour affronter son rival historique, le FC Barcelone, le 25 octobre.
En plus de ces confrontations domestiques à fort enjeu, le club devra aussi gérer ses échéances européennes contre la Roma et le RB Leipzig. Mbappe dispose désormais d’une courte fenêtre pour affiner sa condition de match avant de retrouver les terrains sous les projecteurs du Bernabéu.
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