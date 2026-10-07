Le talisman est de retour ! Kylian Mbappe a repris l’entraînement juste à temps pour les matches cruciaux du Real Madrid sous les ordres de Jose Mourinho

Mbappé a repris l'entraînement complet à Valdebebas, offrant un énorme coup de boost au Real Madrid avant ses prochains matches de Liga. L'attaquant a été vu à l'œuvre aux côtés de ses coéquipiers mercredi, affichant de bonnes sensations et semblant prêt à rejouer après une brève période d'absence à la suite d'une blessure au genou contractée lors de la victoire de la France contre la Turkiye en Ligue des nations de l'UEFA. Sa présence au centre d'entraînement confirme qu'il est en bonne voie pour jouer contre Villarreal ce samedi, comme l'avait initialement indiqué Marca.

Le retour du Français intervient après une trêve internationale mouvementée, marquée par un but avec la France, une alerte à la blessure ensuite, puis de courtes vacances qui ont suscité le débat parmi les fidèles madridistas. Malgré le bruit autour de ses récents déplacements à Paris et en Suisse, Mbappé est apparu concentré lors de la séance dirigée par Mourinho.