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« Le talent ne manque pas, mais… » : Rafa Benitez analyse les problèmes tactiques qui minent le football italien
La crise défensive actuelle du football italien
Après un début de campagne désastreux en Ligue des champions, les clubs de Serie A n’ont remporté qu’une seule victoire en huit matches. Lors de la première journée, Côme a signé la seule victoire italienne en battant Leipzig, tandis que la Roma a fait match nul face à Fenerbahce. Dans le même temps, l’Inter et Naples se sont inclinés respectivement contre le Real Madrid et Arsenal. La situation s’est aggravée lors de la deuxième journée, avec quatre défaites en autant de matches : l’Inter a perdu contre le Club Bruges, la Roma a été battue par le Real Madrid, Naples s’est incliné face à Villarreal et Côme a perdu contre Feyenoord. Cette mauvaise série met en lumière un problème de fond.
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Le talent de haut niveau reste présent malgré les problèmes tactiques
Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Benitez a rejeté l’idée selon laquelle l’Italie manquerait de joueurs de qualité, tout en reconnaissant une crise plus générale. « Elle est en difficulté, comme le montrent les trois Coupes du monde auxquelles l’Italie n’a pas participé, mais il y a différents problèmes à régler », a expliqué Benitez. Selon lui, les problèmes structurels se situent au niveau des clubs et de la formation des jeunes, et non dans un manque de joueurs de haut niveau.
« D’un côté, il y a les clubs, leurs décisions et leurs investissements. De l’autre, il y a l’équipe nationale, la formation des jeunes et les talents disponibles, qui, selon moi, ne manquent pas », a-t-il déclaré.
La perte de la capacité historique à défendre
L’entraîneur espagnol s’est ensuite rallié aux analyses de Massimiliano Allegri et Fabio Capello sur les lacunes tactiques. « J’ai réfléchi à quelque chose qu’Allegri a dit, et que Capello a, je crois, également dit. Je suis d’accord », a expliqué Benitez. « L’Italie a perdu sa capacité à défendre, l’une des caractéristiques d’une culture footballistique qui a longtemps dominé. Elle compte aussi des joueurs de très haut niveau en défense : Donnarumma est peut-être le meilleur gardien du monde, Calafiori est titulaire à Arsenal, Bastoni est un pilier de l’Inter et Dimarco est un piston capable de faire mal à l’adversaire lorsqu’il monte. »
- Getty Images Sport
Quelle est la suite pour les clubs italiens ?
Pour la suite, les équipes italiennes auront une occasion cruciale de réagir lors du troisième tour de la Ligue des champions. Naples affrontera Bodo/Glimt, la Roma rencontrera le Slovan Bratislava, Côme se mesurera à Manchester United et l’Inter sera opposé au Shakhtar. Pour rebondir, Benitez a conclu que les clubs devaient « se concentrer sur les jeunes joueurs et sur un style de jeu équilibré », en abandonnant les systèmes de marquage individuel qui les exposent.
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