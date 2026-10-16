« Le talent ne manque pas, mais… » : Rafa Benitez analyse les problèmes tactiques qui minent le football italien

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Benitez a rejeté l’idée selon laquelle l’Italie manquerait de joueurs de qualité, tout en reconnaissant une crise plus générale. « Elle est en difficulté, comme le montrent les trois Coupes du monde auxquelles l’Italie n’a pas participé, mais il y a différents problèmes à régler », a expliqué Benitez. Selon lui, les problèmes structurels se situent au niveau des clubs et de la formation des jeunes, et non dans un manque de joueurs de haut niveau.

« D’un côté, il y a les clubs, leurs décisions et leurs investissements. De l’autre, il y a l’équipe nationale, la formation des jeunes et les talents disponibles, qui, selon moi, ne manquent pas », a-t-il déclaré.