Le syndrome de l’éléphant et de l’arbre… Va-t-il anéantir les rêves d’Arsenal, d’Al-Nasr et de Zamalek dans ce championnat fantôme ?

La situation d’Arsenal en Premier League suscite l’attention de plusieurs clubs arabes en quête d’un premier titre après une longue période d’abstinence, notamment Al-Nassr, qui n’a plus été sacré champion d’Arabie saoudite depuis sept ans, soit depuis la saison 2018-2019.
Avec 73 points au compteur, le club mène actuellement la danse, cinq unités devant Al-Hilal (2e) et sept devant Al-Ahli (3e).
Si cet écart peut sembler confortable pour les hommes de Rudi Garcia, le calendrier à venir s’annonce périlleux : lors des quatre prochaines journées, le club affrontera successivement les formations contre lesquelles il a buté en début de saison.
Al-Nassr va successivement défier Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadsia puis Al-Hilal, formations contre lesquelles il n’a glané qu’un point lors de la phase aller (un nul face à Al-Ittifaq, suivi de trois revers).
Si ces performances se répètent en seconde partie de saison, Al-Nassr risque de céder sa première place, d’autant qu’il croisera encore ses rivaux directs alors que les programmes d’Al-Hilal et d’Al-Ahli s’annoncent plus favorables.
Al-Hilal affrontera Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom et Al-Fayha, tandis qu’Al-Ahli jouera contre Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej et Al-Khaloud, outre Al-Nassr pour les deux formations.
Si ce scénario se répète, ce ne serait pas la première fois qu’Al-Nassr échoue dans la course au titre lors des phases décisives, comme ce fut le cas en 2022-2023 au profit d’Al-Ittihad, la première saison de la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui cherche toujours à soulever son premier trophée avec le club « Al-Alamy ».