Le syndrome de l’éléphant et de l’arbre… Va-t-il anéantir les rêves d’Arsenal, d’Al-Nasr et de Zamalek dans ce championnat fantôme ?

Arsenal a subi une défaite surprise face à Bournemouth sur le score de 1-2, samedi à l’Emirates Stadium, lors de la 32^e journée de Premier League.

Ce revers inattendu bloque le compteur des Gunners à 70 points, suffisants toutefois pour rester en tête du classement, six longueurs devant Manchester City, deuxième, mais avec un match de plus joué.

Les Sky Blues peuvent donc égaler le total des Gunners s’ils remportent leurs rencontres restantes, dont le choc direct prévu dimanche prochain.

Les Gunners pourraient ainsi revivre le scénario des trois dernières saisons, au cours desquelles ils ont occupé la première place avant de voir le titre leur échapper, que ce soit face à Liverpool l’an passé ou contre Manchester City lors des deux exercices précédents.

Si ce scénario se matérialise, Arsenal restera donc une saison de plus, la vingt-deuxième consécutive, sans remporter le titre de champion d’Angleterre, depuis son sacre invaincu de la saison 2003-2004.