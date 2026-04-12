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Le syndrome de l’éléphant et de l’arbre… Va-t-il anéantir les rêves d’Arsenal, d’Al-Nasr et de Zamalek dans ce championnat fantôme ?

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Al Nasr FC vs Al Ittifaq
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Le sacre tant convoité risque-t-il de filer entre les doigts des prétendants à sa reconquête ?

L’arbre du championnat semble ne plus pouvoir porter d’autres éléphants : le premier, celui d’Arsenal, est sur le point de tomber après une défaite surprise en Premier League.

Depuis plusieurs saisons, le « syndrome de l’éléphant et de l’arbre » s’invite chez les Gunners : en tête du classement, les fans redoutent systématiquement un effondrement final, scénario qui se répète souvent lors des dernières journées et qui pourrait bien se reproduire cette année encore.

  • La chute d'Arsenal

    Arsenal a subi une défaite surprise face à Bournemouth sur le score de 1-2, samedi à l’Emirates Stadium, lors de la 32^e journée de Premier League.

    Ce revers inattendu bloque le compteur des Gunners à 70 points, suffisants toutefois pour rester en tête du classement, six longueurs devant Manchester City, deuxième, mais avec un match de plus joué.

    Les Sky Blues peuvent donc égaler le total des Gunners s’ils remportent leurs rencontres restantes, dont le choc direct prévu dimanche prochain.

    Les Gunners pourraient ainsi revivre le scénario des trois dernières saisons, au cours desquelles ils ont occupé la première place avant de voir le titre leur échapper, que ce soit face à Liverpool l’an passé ou contre Manchester City lors des deux exercices précédents.

    Si ce scénario se matérialise, Arsenal restera donc une saison de plus, la vingt-deuxième consécutive, sans remporter le titre de champion d’Angleterre, depuis son sacre invaincu de la saison 2003-2004.

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  • Deux affiches de premier plan et trois derbies

    La situation d’Arsenal s’annonce encore plus délicate : les Gunners doivent encore disputer deux « big matches » et trois derbies londoniens lors des six dernières journées de Premier League.

    Les « Gunners » défieront d’abord leur rival direct, Manchester City, lors de la prochaine journée, puis se rendront sur la pelouse de Newcastle United, avant de disputer trois derbies londoniens lors des quatre dernières levées : Fulham, West Ham et Crystal Palace, sans oublier la réception de Burnley.

    Par ailleurs, les Gunners, qui se sont imposés 1-0 sur la pelouse du Sporting Lisbonne à l’aller des quarts de finale, sont proches de la qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions, ce qui ajoute une pression supplémentaire en termes de calendrier.

    À l’inverse, City peut se consacrer pleinement au championnat après son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et son calendrier apparaît moins exigeant.

    Les hommes de Pep Guardiola, eux, n’auront plus que cinq rencontres a priori à leur portée – contre Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth et Aston Villa – avant un éventuel sprint final en Premier League.

    Si City est toujours en lice en Coupe d’Angleterre, où il a atteint le dernier carré, il devrait privilégier la Premier League en cas de programme chargé, contrairement à Arsenal, déterminé à décrocher son premier sacre en Ligue des champions.

  • L’éléphant de la victoire va-t-il s’effondrer ?

    La situation d’Arsenal en Premier League suscite l’attention de plusieurs clubs arabes en quête d’un premier titre après une longue période d’abstinence, notamment Al-Nassr, qui n’a plus été sacré champion d’Arabie saoudite depuis sept ans, soit depuis la saison 2018-2019.

    Avec 73 points au compteur, le club mène actuellement la danse, cinq unités devant Al-Hilal (2e) et sept devant Al-Ahli (3e).

    Si cet écart peut sembler confortable pour les hommes de Rudi Garcia, le calendrier à venir s’annonce périlleux : lors des quatre prochaines journées, le club affrontera successivement les formations contre lesquelles il a buté en début de saison.

    Al-Nassr va successivement défier Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadsia puis Al-Hilal, formations contre lesquelles il n’a glané qu’un point lors de la phase aller (un nul face à Al-Ittifaq, suivi de trois revers).

    Si ces performances se répètent en seconde partie de saison, Al-Nassr risque de céder sa première place, d’autant qu’il croisera encore ses rivaux directs alors que les programmes d’Al-Hilal et d’Al-Ahli s’annoncent plus favorables.

    Al-Hilal affrontera Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom et Al-Fayha, tandis qu’Al-Ahli jouera contre Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej et Al-Khaloud, outre Al-Nassr pour les deux formations.

    Si ce scénario se répète, ce ne serait pas la première fois qu’Al-Nassr échoue dans la course au titre lors des phases décisives, comme ce fut le cas en 2022-2023 au profit d’Al-Ittihad, la première saison de la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui cherche toujours à soulever son premier trophée avec le club « Al-Alamy ».

  • L’éléphant du Zamalek est en danger.

    En Égypte, les supporters du Zamalek rêvent de voir leur équipe reconquérir le titre de champion. Le club n’y est pas parvenu lors des trois dernières saisons, depuis son doublé en 2021-2022.

    Le club du quartier de Zamalek, qui n’a même pas terminé sur le podium lors des trois dernières saisons, occupe actuellement la première place du classement avec 46 points, soit deux unités d’avance sur Pyramids et Al Ahly, bien que le « Géant rouge » ait disputé une rencontre de plus.

    Le parcours du « Chevalier blanc » vers un nouveau sacre s’annonce néanmoins périlleux : il doit encore défier ses rivaux directs, Al-Ahly et Pyramids, ainsi que l’ENPPI, vainqueur à l’aller.

    Le dernier obstacle sera Ceramica Cleopatra, auteur de l’élimination du club en huitièmes de finale de la Coupe d’Égypte et donc responsable de la perte du titre défensif.

    De plus, le club est toujours en course sur la scène continentale : il a fait un pas vers la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF en s’imposant 1-0 sur la pelouse du CR Belouizdad à l’aller des demi-finales.

    À l’inverse, Al Ahly et Pyramids se concentrent désormais pleinement sur le championnat, après leur élimination en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique face au Club tunisien et à l’armée royale marocaine.

Saudi Pro League
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