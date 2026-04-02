Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Le surnom de « l'oiseau » et la voix de Mickey Mouse… Valverde : « Je m'attendais à être limogé du Real à cause de Luca Zidane »

Majorque vs Real Madrid
Majorque
Real Madrid
LaLiga
F. Valverde
L. Zidane
A. Morata
Espagne
Uruguay
Algérie

La star uruguayenne se sent mal à l'aise en ce début de carrière avec les Merengues

Fede Valverde vit l'un des meilleurs moments de sa carrière footballistique, en tant que capitaine du Real Madrid et de la sélection uruguayenne, et tout lui sourit en cette année 2026.

Valverde vit une nouvelle expérience aux côtés de l'entraîneur du Real, Álvaro Arbeloa, ce qui ajoute encore plus de piment à l'une de ses meilleures saisons sous le maillot du Real Madrid.

Valverde s'est confié dans une interview à ne pas manquer sur le podcast « Terapia Picante », rapportée par le journal espagnol « Marca ».

  • D'un moineau à un faucon

    Valverde a commencé son récit en évoquant ses débuts dans le football : « J'étais toujours en mouvement. Un entraîneur m'avait surnommé le petit oiseau. Ce surnom ne plaisait pas à mon père, mais il était le seul à ne pas s'en rendre compte. Aujourd'hui, on m'appelle le faucon, car je suis devenu plus agressif. Mais je reste le petit oiseau. »

    Il a ajouté : « Puis est arrivé le Real Madrid, une offre impossible à refuser, qui m’a donné l’impression d’être déconnecté alors même que j’étais à Castilla. C’était très gênant, j’étais anéanti. Je me suis dit : “Je ne sais pas ce que je fais ici.” »

    Il a poursuivi : « Quand je suis arrivé au parking, j’ai remarqué que mes coéquipiers de Castilla avaient des voitures de luxe, alors que j’arrivais à peine à m’acheter une voiture correcte, et je jouais déjà en première division avec Peñarol. Et je me suis dit : "Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ?" ».

    Il a ajouté : « Je suis entré dans le vestiaire et j’ai commencé à voir des marques de vêtements hors de prix. Je n’avais pas envie de me déshabiller, ou alors je le faisais rapidement pour qu’ils ne me voient pas. Ça a été un véritable choc. »


    • Publicité

  • Blessure de Luca Zidane

    Valverde a poursuivi : « Sur le terrain de Valdebebas, c'était tout à fait différent. Là-bas, la puissance de mes tirs a causé quelques blessures. »

    Il a ajouté en riant : « J’ai blessé un ou deux gardiens. J’ai blessé l’épaule de Luca Zidane (gardien de but de l’équipe d’Algérie). J’étais très déçu, je pensais qu’ils allaient m’expulser. J’avais blessé le fils de Zidane. »

    Il a poursuivi : « Certains gardiens ont été blessés par mes tirs. Des blessures à l’épaule, la plupart du temps. J’ai les jambes très fines, je ne sais pas de qui j’ai hérité ça. »

  • La voix de Mickey Mouse

    Il y a quelque temps, une vidéo de ce joueur uruguayen a fait le buzz. Elle le montrait, alors qu'il jouait à l'Atlético de Peñarol et qu'il avait environ 17 ans, lors d'une brève interview juste après un match. Sa voix y ressortait de manière frappante, ce qui a poussé les internautes à lancer des blagues et des comparaisons, affirmant qu'elle ressemblait à celle de Mickey Mouse.

    Le joueur a commencé son intervention en disant : « Ah, oui, c'était incroyable. Je ne l'oublierai jamais, tout comme les trois buts », en référence au triplé qu'il a inscrit contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison.

    Il a ajouté : « J'avais déjà des problèmes de voix. Quand je parlais, j'avais un problème à la gorge, et on me conseillait toujours de me faire opérer. »

    Il a poursuivi : « J’ai consulté de nombreux spécialistes, et tous m’ont dit que j’avais besoin d’une opération, mais je n’ai pas pu régler le problème à l’époque pour des raisons financières. »

    Il a ajouté : « Nous étions une famille modeste, et nous n’avions pas assez d’argent pour subir une opération du jour au lendemain. Nous pensions que c’était un problème d’adolescence, et que ça s’arrangerait, mais ça ne s’est jamais arrangé. Je ne sais pas quand ça s’est arrangé, mais ça ne s’est pas arrangé à l’époque. Maintenant, ça va mieux, Dieu merci, mais j’ai souffert à ce moment-là. »

    Valverde a également reconnu que la diffusion de la vidéo l'avait affecté à l'époque, déclarant : « Après ce jour-là, j'ai souffert parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière, et au final, c'est un problème. C'est drôle maintenant, et j'en ris, mais à l'époque, je n'étais qu'un enfant. »

    Il a poursuivi : « Cela m’a poussé à passer de nombreuses années sans oser parler dans des groupes avec des gens que je ne connaissais pas, car je savais que j’avais ce handicap. J’avais très honte de ce handicap. »


  • Une photo de Morata

    L'image de l'intervention de Valverde sur Álvaro Morata (alors attaquant de l'Atlético de Madrid), seul face au but lors du Superderby espagnol, reste gravée dans la mémoire de beaucoup.

    Valverde avait alors été expulsé, mais le Real Madrid avait gagné. À ce sujet, Valverde a déclaré : « C'est une image qui ne convient pas aux enfants. Mais à ce moment-là, j'ai senti que je devais prendre ce risque pour l'équipe. »

    Il a ajouté : « Je savais que j’allais être expulsé. J’ai perdu mon sang-froid, mais j’ai fait ce que je devais faire. Je ne pensais qu’à une chose : le Real Madrid devait gagner. Je viens d’Amérique du Sud, et nous sommes impulsifs. »


LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
LaLiga
Majorque crest
Majorque
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY