Il y a quelque temps, une vidéo de ce joueur uruguayen a fait le buzz. Elle le montrait, alors qu'il jouait à l'Atlético de Peñarol et qu'il avait environ 17 ans, lors d'une brève interview juste après un match. Sa voix y ressortait de manière frappante, ce qui a poussé les internautes à lancer des blagues et des comparaisons, affirmant qu'elle ressemblait à celle de Mickey Mouse.

Le joueur a commencé son intervention en disant : « Ah, oui, c'était incroyable. Je ne l'oublierai jamais, tout comme les trois buts », en référence au triplé qu'il a inscrit contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison.

Il a ajouté : « J'avais déjà des problèmes de voix. Quand je parlais, j'avais un problème à la gorge, et on me conseillait toujours de me faire opérer. »

Il a poursuivi : « J’ai consulté de nombreux spécialistes, et tous m’ont dit que j’avais besoin d’une opération, mais je n’ai pas pu régler le problème à l’époque pour des raisons financières. »

Il a ajouté : « Nous étions une famille modeste, et nous n’avions pas assez d’argent pour subir une opération du jour au lendemain. Nous pensions que c’était un problème d’adolescence, et que ça s’arrangerait, mais ça ne s’est jamais arrangé. Je ne sais pas quand ça s’est arrangé, mais ça ne s’est pas arrangé à l’époque. Maintenant, ça va mieux, Dieu merci, mais j’ai souffert à ce moment-là. »

Valverde a également reconnu que la diffusion de la vidéo l'avait affecté à l'époque, déclarant : « Après ce jour-là, j'ai souffert parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière, et au final, c'est un problème. C'est drôle maintenant, et j'en ris, mais à l'époque, je n'étais qu'un enfant. »

Il a poursuivi : « Cela m’a poussé à passer de nombreuses années sans oser parler dans des groupes avec des gens que je ne connaissais pas, car je savais que j’avais ce handicap. J’avais très honte de ce handicap. »



