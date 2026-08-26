L’atmosphère dans un St James’ Park à guichets fermés était électrique avant même le coup d’envoi, alors que les fidèles de Newcastle accueillaient leur nouvelle star. Gonzalez, l’attaquant argentin qui a récemment bouclé un transfert très médiatisé de 52 millions de livres sterling en provenance de Manchester City, a été présenté à la foule dans une démonstration d’ambition de la part des propriétaires du club.

Les supporters locaux sont restés totalement stupéfaits à la 19e minute lorsque l’attaquant de West Brom Isaac Price a ouvert le score contre les vainqueurs de la coupe 2025 d’un coup franc astucieux qui a plongé le stade dans le silence.