Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Le super-remplaçant Harvey Barnes sauve Newcastle ! L’ailier inscrit un doublé pour éviter une énorme désillusion contre West Brom après la présentation de Nico Gonzalez à 52 millions de livres sterling

Newcastle
West Bromwich
H. Barnes
Carabao Cup
Newcastle vs West Bromwich

Newcastle United a évité de justesse une énorme surprise en Carabao Cup mercredi soir, Harvey Barnes sortant du banc pour offrir une victoire arrachée 3-2 face au club de Championship de West Bromwich Albion. Lors d’une soirée qui avait débuté par la présentation très médiatisée de la recrue vedette Nico Gonzalez, Newcastle a dû puiser dans ses ressources pour assurer sa place au troisième tour.

  • Une soirée de célébration tourne mal

    L’atmosphère dans un St James’ Park à guichets fermés était électrique avant même le coup d’envoi, alors que les fidèles de Newcastle accueillaient leur nouvelle star. Gonzalez, l’attaquant argentin qui a récemment bouclé un transfert très médiatisé de 52 millions de livres sterling en provenance de Manchester City, a été présenté à la foule dans une démonstration d’ambition de la part des propriétaires du club.

    Les supporters locaux sont restés totalement stupéfaits à la 19e minute lorsque l’attaquant de West Brom Isaac Price a ouvert le score contre les vainqueurs de la coupe 2025 d’un coup franc astucieux qui a plongé le stade dans le silence.

    • Publicité
  • Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Toure débute avec style avant l’impact immédiat de Barnes

    Malgré ce contretemps précoce, Newcastle est revenu à hauteur à la 38e minute, peu avant la pause. Amar Dedic a été à l’origine de l’ouverture avec un centre précis dans la surface, permettant à Bazoumana Toure de s’infiltrer entre les défenseurs de West Brom Chris Mepham et Alex Williams. La recrue estivale à 43 M£, arrivée de Hoffenheim, ne s’est pas fait prier et a marqué ses débuts en compétition officielle d’une finition autoritaire.

    Un changement à la mi-temps s’est avéré décisif, Barnes remplaçant le buteur débutant Toure pour remodeler la seconde période. L’ancien ailier de Leicester City a eu un impact immédiat à la 48e minute, apportant davantage de verticalité à l’attaque de Newcastle avant de surgir dans la surface pour expédier au fond un ballon relâché, après l’échec de West Brom à dégager correctement sa première tentative lointaine.

  • West Brom renverse la situation sur penalty

    West Brom a refusé de sombrer sans réagir et a obtenu un sursis lorsque le centre de Harry Whitwell a heurté la main de Lewis Hall dans la surface, ne laissant à l’arbitre guère d’autre choix que de désigner le point de penalty.

    Price s’est avancé à la 77e minute pour prendre Ewen Jaouen à contre-pied avec sang-froid et inscrire son deuxième but de la soirée, lançant une fin de match frénétique. Le score étant de 2-2, la menace grandissante d’une séance de tirs au but planait sur St James' Park tandis que les visiteurs reculaient pour préserver leurs chances de créer la surprise en coupe.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Barnes fait la une

    Alors qu'une séance de tirs au but qui s'annonçait éprouvante semblait inévitable, Barnes a porté le coup décisif à la 81e minute en reprenant le centre en retrait de Dedic. Parfaitement dans le tempo de son appel, l'international anglais a conclu avec sang-froid pour assurer la place de Newcastle parmi les 32 derniers et plonger le Gallowgate End dans une euphorie totale.

Championship
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID
West Bromwich crest
West Bromwich
WBA
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Newcastle crest
Newcastle
NEW