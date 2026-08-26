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Le super-remplaçant Harvey Barnes sauve Newcastle ! L’ailier inscrit un doublé pour éviter une énorme désillusion contre West Brom après la présentation de Nico Gonzalez à 52 millions de livres sterling
Une soirée de célébration tourne mal
L’atmosphère dans un St James’ Park à guichets fermés était électrique avant même le coup d’envoi, alors que les fidèles de Newcastle accueillaient leur nouvelle star. Gonzalez, l’attaquant argentin qui a récemment bouclé un transfert très médiatisé de 52 millions de livres sterling en provenance de Manchester City, a été présenté à la foule dans une démonstration d’ambition de la part des propriétaires du club.
Les supporters locaux sont restés totalement stupéfaits à la 19e minute lorsque l’attaquant de West Brom Isaac Price a ouvert le score contre les vainqueurs de la coupe 2025 d’un coup franc astucieux qui a plongé le stade dans le silence.
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Toure débute avec style avant l’impact immédiat de Barnes
Malgré ce contretemps précoce, Newcastle est revenu à hauteur à la 38e minute, peu avant la pause. Amar Dedic a été à l’origine de l’ouverture avec un centre précis dans la surface, permettant à Bazoumana Toure de s’infiltrer entre les défenseurs de West Brom Chris Mepham et Alex Williams. La recrue estivale à 43 M£, arrivée de Hoffenheim, ne s’est pas fait prier et a marqué ses débuts en compétition officielle d’une finition autoritaire.
Un changement à la mi-temps s’est avéré décisif, Barnes remplaçant le buteur débutant Toure pour remodeler la seconde période. L’ancien ailier de Leicester City a eu un impact immédiat à la 48e minute, apportant davantage de verticalité à l’attaque de Newcastle avant de surgir dans la surface pour expédier au fond un ballon relâché, après l’échec de West Brom à dégager correctement sa première tentative lointaine.
West Brom renverse la situation sur penalty
West Brom a refusé de sombrer sans réagir et a obtenu un sursis lorsque le centre de Harry Whitwell a heurté la main de Lewis Hall dans la surface, ne laissant à l’arbitre guère d’autre choix que de désigner le point de penalty.
Price s’est avancé à la 77e minute pour prendre Ewen Jaouen à contre-pied avec sang-froid et inscrire son deuxième but de la soirée, lançant une fin de match frénétique. Le score étant de 2-2, la menace grandissante d’une séance de tirs au but planait sur St James' Park tandis que les visiteurs reculaient pour préserver leurs chances de créer la surprise en coupe.
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Barnes fait la une
Alors qu'une séance de tirs au but qui s'annonçait éprouvante semblait inévitable, Barnes a porté le coup décisif à la 81e minute en reprenant le centre en retrait de Dedic. Parfaitement dans le tempo de son appel, l'international anglais a conclu avec sang-froid pour assurer la place de Newcastle parmi les 32 derniers et plonger le Gallowgate End dans une euphorie totale.
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