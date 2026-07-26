Sunderland
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« Le sujet est clos ! » - L'entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, met fin aux spéculations : le transfert de Granit Xhaka à Chelsea est définitivement écarté
L'offre de Chelsea a été rejetée par Sunderland.
Selon *The Guardian*, Sunderland a immédiatement rejeté une offre de 8 millions de livres sterling émise par Chelsea pour Xhaka.
Xabi Alonso, qui a récemment pris les rênes de Chelsea, souhaitait vivement retrouver Xhaka après leur collaboration au Bayer Leverkusen.
Arrivé l’été dernier, le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2028, et les Black Cats entendent s’appuyer sur lui pour leur campagne européenne.
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Le Bris met fin aux rumeurs de transfert
Le Bris est revenu sur la situation après la défaite 4-2 concédée samedi en match amical de pré-saison face à Liverpool. Le technicien a tranché : « Non, ce sujet est clos. Il a été très clair sur son avenir. Il aime Sunderland, il veut y rester. Il veut bâtir l’avenir du club. C’est un bon capitaine, un vrai leader. »
Concernant le mercato, Le Bris a ajouté : « Ça va être calme. En coulisses, n’est-ce pas ? Je ne vous donnerai pas d’informations. Parce que je pense que nous travaillons dur en coulisses, et il est vraiment important de rester discrets, sinon ça devient le chaos. Et nous nous attendons probablement à un mercato différent de celui de la saison dernière. Nous avions dû recruter 14 nouveaux joueurs. Ce ne sera pas le cas cette année. Nous verrons bien ce qui se passera. »
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Une expérience inestimable
Xhaka arrive à Sunderland avec un solide bagage acquis au plus haut niveau. Il a disputé 297 matchs et inscrit 23 buts sous le maillot d’Arsenal, remportant deux Coupes d’Angleterre.
En Allemagne, il a inscrit neuf buts en 140 matchs sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, puis six en 99 rencontres avec le Bayer Leverkusen, club avec lequel il a conquis un titre de champion d’Allemagne, une Coupe d’Allemagne et une Supercoupe d’Allemagne.
La saison dernière, il a disputé 34 matches de Premier League avec Sunderland, inscrivant un but et délivrant six passes décisives. Il s’est également illustré lors du parcours de la Suisse jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026.
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Quelle suite pour Sunderland ?
Avec le maintien de Xhaka, Sunderland va pouvoir se consacrer à la préparation physique en vue de son premier match de Premier League et de ses prochaines rencontres en Ligue Europa. Pendant la tournée de pré-saison, Le Bris poursuivra l’évaluation minutieuse de son effectif avant d’apporter d’éventuels ajustements mineurs. De son côté, Chelsea devra se tourner vers d’autres options pour renforcer son milieu de terrain sous la houlette d’Alonso, à mesure que le mercato avance.
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