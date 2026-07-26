Selon *The Guardian*, Sunderland a immédiatement rejeté une offre de 8 millions de livres sterling émise par Chelsea pour Xhaka.

Xabi Alonso, qui a récemment pris les rênes de Chelsea, souhaitait vivement retrouver Xhaka après leur collaboration au Bayer Leverkusen.

Arrivé l’été dernier, le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2028, et les Black Cats entendent s’appuyer sur lui pour leur campagne européenne.



