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Le successeur potentiel d’Enzo Fernández à Chelsea ? Les Blues seraient « impressionnés » par un joyau de la Bundesliga estimé à 50 millions d’euros
Selon nos informations, Chelsea s’intéresse de près au milieu de terrain allemand Stiller.
Stiller est devenu une cible prioritaire pour Chelsea, qui souhaite renforcer son milieu de terrain en vue du mercato estival. D’après le journal BILD, le club londonien suit régulièrement le joueur de 25 ans, en particulier lors de l’impressionnante victoire 4-1 de Stuttgart contre le Bayer Leverkusen, où Stiller a brillé.
Alors que l’avenir de Fernandez à Stamford Bridge fait encore l’objet de spéculations, Stiller est perçu comme un milieu capable de la discipline tactique et de la qualité de passe requises pour s’imposer en Premier League. Depuis son arrivée à Stuttgart, sa valeur n’a cessé de grimper, au point de s’imposer dans le groupe de l’équipe nationale allemande.
- AFP
Le prix est fixé alors que l'intérêt de la Premier League s'intensifie
Stuttgart est parfaitement conscient de l’intérêt grandissant autour de son joueur vedette et aurait établi une valorisation interne d’environ 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling ou 58 millions de dollars) pour ce meneur de jeu. Si le club allemand aimerait conserver l’essentiel de son effectif, la puissance financière de la Premier League pourrait s’avérer difficile à ignorer.
Chelsea n’est pas le seul club anglais intéressé : Manchester United avait même tenté, in extremis, de recruter Stiller lors du dernier mercato estival, preuve de la forte demande autour du joueur. Un transfert à Londres lui permettrait sans doute de faire passer son salaire annuel de 4,5 millions d’euros à au moins le double.
Hoeness envoie un message clair concernant la vente de ses joueurs vedettes
Malgré l’attrait financier d’un transfert record potentiel, l’entraîneur du VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, a clairement exprimé son intention de conserver son effectif intact. Après avoir déjà perdu plusieurs joueurs clés lors des derniers mercatos, le club fait de la retention de Stiller une priorité sportive.
Il a récemment réaffirmé sa position : « Pour aborder une saison en candidat à l’Europe, il faut, sportivement, conserver ses meilleurs joueurs. Je suis convaincu que le VFB n’a pas encore atteint son plein potentiel ; sinon, je n’aurais pas prolongé mon contrat en mars. »
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Le casse-tête estival de Stuttgart et le calendrier des transferts
Le calendrier d’un éventuel transfert demeure incertain, la Coupe du monde à venir risquant de repousser les principales transactions à la toute fin du mercato estival. Par ailleurs, le classement final de Stuttgart en championnat et sa qualification pour une compétition européenne joueront un rôle déterminant dans la décision de Stiller de rester ou de partir pour faire avancer sa carrière.