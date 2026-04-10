Stiller est devenu une cible prioritaire pour Chelsea, qui souhaite renforcer son milieu de terrain en vue du mercato estival. D’après le journal BILD, le club londonien suit régulièrement le joueur de 25 ans, en particulier lors de l’impressionnante victoire 4-1 de Stuttgart contre le Bayer Leverkusen, où Stiller a brillé.

Alors que l’avenir de Fernandez à Stamford Bridge fait encore l’objet de spéculations, Stiller est perçu comme un milieu capable de la discipline tactique et de la qualité de passe requises pour s’imposer en Premier League. Depuis son arrivée à Stuttgart, sa valeur n’a cessé de grimper, au point de s’imposer dans le groupe de l’équipe nationale allemande.