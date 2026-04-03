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Le successeur désigné du Bayern Munich ? Jonas Urbig s'exprime sur la succession de Manuel Neuer alors que la légende allemande envisage de prendre sa retraite
L'avenir du poste de numéro 1 au Bayern
Le Bayern fait face à un tournant décisif au poste de gardien, alors que la légende de 40 ans, Neuer, se demande s’il doit prolonger sa brillante carrière ou prendre sa retraite à la fin de la saison. Urbig a considérablement renforcé ses références cette saison, en remplaçant le vétéran avec fiabilité tout en gagnant la confiance inébranlable de l'entraîneur Vincent Kompany. Malgré l'immense pression liée à ce rôle, les performances sereines du jeune Allemand ont convaincu la direction du club qu'il possède le tempérament nécessaire pour occuper ce poste de premier plan.
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Urbig est prêt à relever le défi
Lors d'une récente interview, Urbig a fait preuve d'une grande maturité quant à sa promotion potentielle, mettant l'accent sur la force mentale nécessaire pour représenter un club de l'envergure du Bayern. Le gardien a souligné son adéquation technique avec le système de Kompany, en particulier sa capacité à résister au pressing lors de la construction du jeu.
S'adressant à Sky, Urbig a évoqué la possibilité d'un avenir à long terme en tant que gardien titulaire du club : « Que ce soit moi ou non, ce n'est pas à moi de décider. Ce sur quoi je peux agir, c'est d'apporter le bon état d'esprit et les qualités requises, puis de les transformer en résultats, car le FC Bayern est un très grand club. J'ai le sentiment que cette approche m'a très bien réussi jusqu'à présent. Être toujours prêt mentalement à répondre présent et à être prêt à faire la différence sur le terrain. Je pense que j'ai bien géré cela jusqu'à présent. »
Deux époques contrastées à l'Allianz
Les statistiques mettent en évidence un contraste fascinant entre le vétéran légendaire et l'étoile montante, qui est actuellement sous contrat avec le club jusqu'en juin 2029. Neuer reste une présence redoutable, avec 10 clean sheets en 29 matches cette saison, tandis qu'Urbig a impressionné en signant cinq clean sheets en seulement neuf rencontres de Bundesliga depuis son transfert pour 7 millions d'euros. Ce mélange d'expérience et de potentiel offre au Bayern l'embarras du choix, même si une décision finale concernant l'avenir de Neuer devrait être prise dans les semaines à venir.
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Un été décisif pour le Bayern
Les dirigeants de l'Allianz Arena doivent bientôt finaliser leur stratégie concernant le poste de gardien de but, le contrat de Neuer arrivant à un tournant décisif à l'approche du mercato estival. Urbig ayant démontré sa fiabilité et ses qualités techniques modernes, le club est bien placé pour assurer la stabilité de sa défense, que son légendaire capitaine prolonge son contrat ou décide de prendre sa retraite.