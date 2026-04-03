Le successeur désigné du Bayern Munich ? Jonas Urbig s'exprime sur la succession de Manuel Neuer alors que la légende allemande envisage de prendre sa retraite

Lors d'une récente interview, Urbig a fait preuve d'une grande maturité quant à sa promotion potentielle, mettant l'accent sur la force mentale nécessaire pour représenter un club de l'envergure du Bayern. Le gardien a souligné son adéquation technique avec le système de Kompany, en particulier sa capacité à résister au pressing lors de la construction du jeu.

S'adressant à Sky, Urbig a évoqué la possibilité d'un avenir à long terme en tant que gardien titulaire du club : « Que ce soit moi ou non, ce n'est pas à moi de décider. Ce sur quoi je peux agir, c'est d'apporter le bon état d'esprit et les qualités requises, puis de les transformer en résultats, car le FC Bayern est un très grand club. J'ai le sentiment que cette approche m'a très bien réussi jusqu'à présent. Être toujours prêt mentalement à répondre présent et à être prêt à faire la différence sur le terrain. Je pense que j'ai bien géré cela jusqu'à présent. »