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Le successeur de Yan Diomande ? Le RB Leipzig trouve un accord avec l’ancien ailier de Chelsea pour remplacer le jeune prodige du Real Madrid
Leipzig identifie le remplaçant de Diomande
À la suite du départ très médiatisé de Diomande, qui a officiellement bouclé un transfert sensationnel au Real Madrid, le RB Leipzig n’a pas perdu de temps pour identifier sa prochaine génération de talents. Le club allemand, réputé pour sa capacité à repérer et développer de jeunes joueurs d’élite, a tourné son attention vers l’élite française pour combler le vide laissé par l’international ivoirien.
L’ancien ailier de Chelsea Moreira est apparu comme la cible prioritaire pour prendre la relève de Diomande. L’international belge, qui a rejoint Strasbourg après un court passage à Stamford Bridge, a donné son feu vert au transfert, selon Foot Mercato.
- PRESSE SPORTS
Double offensive sur Strasbourg
La poursuite de Moreira ne représente qu’une moitié d’un double raid planifié sur le club frère de Chelsea au sein de BlueCo. Leipzig a également réalisé des avancées significatives dans sa tentative de recruter El Mourabet, un autre grand espoir qui poursuit actuellement sa progression au Stade de la Meinau.
Ces deux opérations représentent une avancée majeure dans la stratégie de recrutement estival de Leipzig. En obtenant d’abord l’accord des joueurs, le club soutenu par Red Bull a mis la pression sur Strasbourg pour négocier. Le club français est devenu un terrain de chasse fréquent pour l’élite européenne en raison de son accent mis sur le développement des jeunes, mais perdre simultanément deux espoirs clés constituera un sérieux test de la profondeur de son effectif.
Les négociations entrent dans une phase critique
Si les joueurs sont prêts à franchir le pas, le RB Leipzig doit encore convaincre Strasbourg de se séparer de ses éléments. Le club de Ligue 1 devrait se montrer particulièrement exigeant dans les négociations, pleinement conscient de la manne substantielle récemment perçue par Leipzig grâce à la vente de Diomande.
Les négociations entre les deux directions vont désormais occuper le devant de la scène, Leipzig étant pressé d’intégrer rapidement les deux joueurs afin d’assurer une transition fluide pendant la préparation estivale. Cependant, Strasbourg a déjà dû faire face à d’importants changements dans son effectif cet été, notamment avec les départs de capitaine du club Emmanuel Emegha et du milieu polyvalent Valentin Barco vers Chelsea. Avec ces départs majeurs déjà actés, le club français exigera sans aucun doute d’importantes indemnités garanties ainsi que des bonus lucratifs avant d’autoriser un nouveau double départ.
- AFP
Le modèle de recrutement éprouvé de Leipzig
Le transfert de Moreira et El Mourabet s’inscrit parfaitement dans la philosophie du RB Leipzig, qui consiste à recruter des joueurs dotés d’une forte valeur de revente et d’un potentiel immense. Le club a bâti son succès moderne en offrant une plateforme à des talents de Ligue 1 pour s’épanouir avant de les revendre avec des profits astronomiques. Le transfert record de Diomande vers le Bernabeu n’est que le dernier exemple en date de ce cycle économique fructueux à l’œuvre.
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