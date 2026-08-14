À la suite du départ très médiatisé de Diomande, qui a officiellement bouclé un transfert sensationnel au Real Madrid, le RB Leipzig n’a pas perdu de temps pour identifier sa prochaine génération de talents. Le club allemand, réputé pour sa capacité à repérer et développer de jeunes joueurs d’élite, a tourné son attention vers l’élite française pour combler le vide laissé par l’international ivoirien.

L’ancien ailier de Chelsea Moreira est apparu comme la cible prioritaire pour prendre la relève de Diomande. L’international belge, qui a rejoint Strasbourg après un court passage à Stamford Bridge, a donné son feu vert au transfert, selon Foot Mercato.



