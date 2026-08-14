Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Muhammad Zaki

Traduit par

Le successeur de Yan Diomande ? Le RB Leipzig trouve un accord avec l’ancien ailier de Chelsea pour remplacer le jeune prodige du Real Madrid

Mercato
Yan Diomandé
RB Leipzig
Chelsea
Strasbourg
D. Moreira
Real Madrid
S. El Mourabet
Bundesliga
LaLiga
Premier League
Ligue 1

Le RB Leipzig s’active pour réinvestir rapidement l’énorme manne financière issue de la vente de Yan Diomande au Real Madrid, le géant de Bundesliga se rapprochant désormais d’un double coup en provenance de Strasbourg, club de Ligue 1. Le club allemand aurait trouvé un accord total sur les conditions personnelles avec Samir El Mourabet et l’ancien ailier de Chelsea Diego Moreira, dans l’optique de remodeler ses options offensives pour la nouvelle saison.

  • Leipzig identifie le remplaçant de Diomande

    À la suite du départ très médiatisé de Diomande, qui a officiellement bouclé un transfert sensationnel au Real Madrid, le RB Leipzig n’a pas perdu de temps pour identifier sa prochaine génération de talents. Le club allemand, réputé pour sa capacité à repérer et développer de jeunes joueurs d’élite, a tourné son attention vers l’élite française pour combler le vide laissé par l’international ivoirien.

    L’ancien ailier de Chelsea Moreira est apparu comme la cible prioritaire pour prendre la relève de Diomande. L’international belge, qui a rejoint Strasbourg après un court passage à Stamford Bridge, a donné son feu vert au transfert, selon Foot Mercato.


    • Publicité
  • imago-sport-1069657260.jpgPRESSE SPORTS

    Double offensive sur Strasbourg

    La poursuite de Moreira ne représente qu’une moitié d’un double raid planifié sur le club frère de Chelsea au sein de BlueCo. Leipzig a également réalisé des avancées significatives dans sa tentative de recruter El Mourabet, un autre grand espoir qui poursuit actuellement sa progression au Stade de la Meinau.

    Ces deux opérations représentent une avancée majeure dans la stratégie de recrutement estival de Leipzig. En obtenant d’abord l’accord des joueurs, le club soutenu par Red Bull a mis la pression sur Strasbourg pour négocier. Le club français est devenu un terrain de chasse fréquent pour l’élite européenne en raison de son accent mis sur le développement des jeunes, mais perdre simultanément deux espoirs clés constituera un sérieux test de la profondeur de son effectif.


  • Les négociations entrent dans une phase critique

    Si les joueurs sont prêts à franchir le pas, le RB Leipzig doit encore convaincre Strasbourg de se séparer de ses éléments. Le club de Ligue 1 devrait se montrer particulièrement exigeant dans les négociations, pleinement conscient de la manne substantielle récemment perçue par Leipzig grâce à la vente de Diomande.

    Les négociations entre les deux directions vont désormais occuper le devant de la scène, Leipzig étant pressé d’intégrer rapidement les deux joueurs afin d’assurer une transition fluide pendant la préparation estivale. Cependant, Strasbourg a déjà dû faire face à d’importants changements dans son effectif cet été, notamment avec les départs de capitaine du club Emmanuel Emegha et du milieu polyvalent Valentin Barco vers Chelsea. Avec ces départs majeurs déjà actés, le club français exigera sans aucun doute d’importantes indemnités garanties ainsi que des bonus lucratifs avant d’autoriser un nouveau double départ.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Le modèle de recrutement éprouvé de Leipzig

    Le transfert de Moreira et El Mourabet s’inscrit parfaitement dans la philosophie du RB Leipzig, qui consiste à recruter des joueurs dotés d’une forte valeur de revente et d’un potentiel immense. Le club a bâti son succès moderne en offrant une plateforme à des talents de Ligue 1 pour s’épanouir avant de les revendre avec des profits astronomiques. Le transfert record de Diomande vers le Bernabeu n’est que le dernier exemple en date de ce cycle économique fructueux à l’œuvre.