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Mohamed Saeed

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Le successeur de Vincent Kompany est-il déjà identifié ? Uli Hoeness, président du Bayern Munich, évoque un retour surprise de son neveu, alors que le club caracole en tête de la Bundesliga

V. Kompany
Bayern Munich
Bundesliga
S. Hoeness

Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich, a lancé un sérieux indice sur l’avenir du club en désignant un successeur potentiel à Vincent Kompany. Malgré les succès actuels du technicien belge à l’Allianz Arena, l’icône bavaroise estime qu’un visage familier issu du sérail serait l’héritier idéal du trône.

  • Une véritable affaire de famille se joue à l’Allianz Arena.

    Dans une interview accordée à DAZN, Uli Hoeness a alimenté les rumeurs en laissant entendre que son neveu, Sebastian Hoeness, était un candidat sérieux pour prendre les rênes du Bayern à l’avenir. Âgé de 43 ans, ce dernier a vu sa cote monter en flèche après un passage remarquable à Stuttgart, où il a transformé le club en une véritable puissance de la Bundesliga et lui a même permis de remporter des titres.

    Interrogé sur la possibilité que l’entraîneur de Stuttgart prenne un jour les rênes du club bavarois, Uli Hoeness s’est montré remarquablement franc : « C’est au moins un candidat », a admis le septuagénaire.

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    Le soutien à Kompany demeure inconditionnel

    Bien qu’il ait évoqué un éventuel successeur, Uli a tenu à souligner qu’il appréciait toujours autant le travail actuel de Kompany. Le technicien belge a été salué pour sa réorganisation de l’effectif et son football offensif, qui ont permis au Bayern de retrouver la première place du classement. Pour l’instant, aucun changement n’est envisagé.

    « Il peut rester ici encore cinq ou dix ans, en ce qui me concerne », a souligné Hoeness lors de son interview. Il a attribué à Kompany le mérite du développement rapide de l’effectif actuel, déclarant : « Ce sentiment particulier, cette évolution, je l’attribue clairement à notre entraîneur. À partir d’un groupe de 15, 16 ou 18 très bons joueurs individuels, une équipe homogène a émergé. Il a rendu tous les joueurs meilleurs. »


  • Les félicitations pleuvent sur le stratège de Stuttgart

    Hoeness père n’a pas caché son admiration pour le travail accompli par Sebastian à Stuttgart, d’autant plus impressionnant qu’il a dû affronter la forte pression caractéristique de la Bundesliga. Arrivé aux commandes du club en pleine lutte contre la relégation en 2023, l’entraîneur a mené son équipe du bord de la deuxième division jusqu’à la victoire en Coupe d’Allemagne 2025, démontrant sa capacité à assumer le poids des attentes.

    « Je lui tire vraiment mon chapeau », a déclaré Hoeness en évoquant les exploits de son neveu. « Sebastian a tout mon respect, juste après celui que j’ai pour notre propre entraîneur. »

    Il a notamment salué la capacité de l’entraîneur à reconstruire l’équipe après avoir perdu des joueurs clés, notant : « Il se remet en selle, continue d’avancer et revient toujours. Il a stabilisé le club dans une phase critique. »


  • Sebastian HoenessIMAGO / kolbert-press

    Un retour au Bayern Munich se profile-t-il à l’horizon ?

    Un transfert à Munich marquerait un retour aux sources pour Sebastian Hoeness, qui connaît déjà parfaitement les rouages du club. Il a en effet fait ses débuts au sein du centre de formation du Bayern, où il a entraîné avec succès les U19 et l'équipe réserve avant de s'imposer en première division avec Hoffenheim, puis Stuttgart.

    Le suspense autour de ces deux techniciens culminera fin mai : le 23, l’actuel champion et son possible successeur s’affronteront à Berlin, où Stuttgart défendra son titre en Coupe d’Allemagne face au Bayern Munich.

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