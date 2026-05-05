Le successeur de Vincent Kompany est-il déjà identifié ? Uli Hoeness, président du Bayern Munich, évoque un retour surprise de son neveu, alors que le club caracole en tête de la Bundesliga

Dans une interview accordée à DAZN, Uli Hoeness a alimenté les rumeurs en laissant entendre que son neveu, Sebastian Hoeness, était un candidat sérieux pour prendre les rênes du Bayern à l’avenir. Âgé de 43 ans, ce dernier a vu sa cote monter en flèche après un passage remarquable à Stuttgart, où il a transformé le club en une véritable puissance de la Bundesliga et lui a même permis de remporter des titres.

Interrogé sur la possibilité que l’entraîneur de Stuttgart prenne un jour les rênes du club bavarois, Uli Hoeness s’est montré remarquablement franc : « C’est au moins un candidat », a admis le septuagénaire.