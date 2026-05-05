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Le successeur de Vincent Kompany est-il déjà identifié ? Uli Hoeness, président du Bayern Munich, évoque un retour surprise de son neveu, alors que le club caracole en tête de la Bundesliga
Une véritable affaire de famille se joue à l’Allianz Arena.
Dans une interview accordée à DAZN, Uli Hoeness a alimenté les rumeurs en laissant entendre que son neveu, Sebastian Hoeness, était un candidat sérieux pour prendre les rênes du Bayern à l’avenir. Âgé de 43 ans, ce dernier a vu sa cote monter en flèche après un passage remarquable à Stuttgart, où il a transformé le club en une véritable puissance de la Bundesliga et lui a même permis de remporter des titres.
Interrogé sur la possibilité que l’entraîneur de Stuttgart prenne un jour les rênes du club bavarois, Uli Hoeness s’est montré remarquablement franc : « C’est au moins un candidat », a admis le septuagénaire.
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Le soutien à Kompany demeure inconditionnel
Bien qu’il ait évoqué un éventuel successeur, Uli a tenu à souligner qu’il appréciait toujours autant le travail actuel de Kompany. Le technicien belge a été salué pour sa réorganisation de l’effectif et son football offensif, qui ont permis au Bayern de retrouver la première place du classement. Pour l’instant, aucun changement n’est envisagé.
« Il peut rester ici encore cinq ou dix ans, en ce qui me concerne », a souligné Hoeness lors de son interview. Il a attribué à Kompany le mérite du développement rapide de l’effectif actuel, déclarant : « Ce sentiment particulier, cette évolution, je l’attribue clairement à notre entraîneur. À partir d’un groupe de 15, 16 ou 18 très bons joueurs individuels, une équipe homogène a émergé. Il a rendu tous les joueurs meilleurs. »
Les félicitations pleuvent sur le stratège de Stuttgart
Hoeness père n’a pas caché son admiration pour le travail accompli par Sebastian à Stuttgart, d’autant plus impressionnant qu’il a dû affronter la forte pression caractéristique de la Bundesliga. Arrivé aux commandes du club en pleine lutte contre la relégation en 2023, l’entraîneur a mené son équipe du bord de la deuxième division jusqu’à la victoire en Coupe d’Allemagne 2025, démontrant sa capacité à assumer le poids des attentes.
« Je lui tire vraiment mon chapeau », a déclaré Hoeness en évoquant les exploits de son neveu. « Sebastian a tout mon respect, juste après celui que j’ai pour notre propre entraîneur. »
Il a notamment salué la capacité de l’entraîneur à reconstruire l’équipe après avoir perdu des joueurs clés, notant : « Il se remet en selle, continue d’avancer et revient toujours. Il a stabilisé le club dans une phase critique. »
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Un retour au Bayern Munich se profile-t-il à l’horizon ?
Un transfert à Munich marquerait un retour aux sources pour Sebastian Hoeness, qui connaît déjà parfaitement les rouages du club. Il a en effet fait ses débuts au sein du centre de formation du Bayern, où il a entraîné avec succès les U19 et l'équipe réserve avant de s'imposer en première division avec Hoffenheim, puis Stuttgart.
Le suspense autour de ces deux techniciens culminera fin mai : le 23, l’actuel champion et son possible successeur s’affronteront à Berlin, où Stuttgart défendra son titre en Coupe d’Allemagne face au Bayern Munich.