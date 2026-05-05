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Le successeur de Vincent Kompany est-il déjà identifié ? Uli Hoeness, le président du Bayern Munich, évoque un retour surprise de son neveu, alors que le club enchaîne les bons résultats en Bundesliga
Une affaire de famille à l’Allianz Arena
Dans un entretien accordé à DAZN, Uli Hoeness a alimenté les spéculations en laissant entendre que son neveu, Sebastian Hoeness, était un candidat crédible pour prendre les rênes du Bayern Munich à l’avenir. Âgé de 43 ans, l’entraîneur a vu sa cote grimper en flèche après un passage remarqué à Stuttgart, où il a transformé le club en une véritable puissance de la Bundesliga et lui a même permis de remporter des titres.
Interrogé sur la possibilité que l’entraîneur de Stuttgart prenne un jour les rênes du club bavarois, Uli Hoeness s’est montré remarquablement franc : « C’est au moins un candidat », a admis l’homme de 74 ans.
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Le soutien apporté à Kompany demeure total
Bien qu’il ait évoqué un successeur potentiel, Uli a tenu à souligner qu’il appréciait pleinement le travail actuel de Kompany. Le technicien belge a récolté des éloges pour avoir restructuré l’effectif et imposé un football offensif qui a propulsé le Bayern en tête du classement. Aucun changement n’est donc envisagé à court terme.
« Il peut rester ici encore cinq ou dix ans, en ce qui me concerne », a souligné Hoeness lors de son interview. Il a attribué à Kompany le mérite de l’évolution rapide de l’effectif actuel, déclarant : « Ce sentiment particulier, cette évolution, je l’attribue clairement à notre entraîneur. À partir d’un groupe de 15, 16 ou 18 très bons joueurs individuels, une équipe homogène a vu le jour. Il a rendu tous les joueurs meilleurs. »
Les louanges pleuvent sur le stratège tactique de Stuttgart.
Hoeness père n’a pas caché son admiration pour le travail accompli par Sebastian à Stuttgart, d’autant plus impressionnant au vu de la pression constante qui règne en Bundesliga. Arrivé en 2023 alors que le club luttait pour éviter la relégation, l’entraîneur a mené son équipe du bord de la deuxième division jusqu’à la victoire en Coupe d’Allemagne (DFB-Pokal) en 2025, démontrant sa capacité à assumer le poids des attentes.
« Je lui tire vraiment mon chapeau », a déclaré Hoeness en évoquant les exploits de son neveu. « Sebastian a toute mon estime, juste après celle que j’accorde à notre propre entraîneur. »
Il a notamment salué la capacité de l’entraîneur à reconstruire l’équipe après avoir perdu des joueurs clés, en précisant : « Il se remet rapidement, continue d’avancer et revient toujours. Il a stabilisé le club dans une phase critique. »
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Un retour au Bayern Munich se profile-t-il ?
Un retour au Bayern Munich représenterait un véritable retour aux sources pour Sebastian Hoeness, qui connaît déjà parfaitement les rouages du club. Il a fait ses armes au sein du centre de formation bavarois, où il a entraîné avec succès les U19 et l’équipe réserve avant de s’imposer en Bundesliga avec Hoffenheim, puis Stuttgart.
Le suspense autour de ces deux techniciens culminera fin mai : le 23, l’actuel champion et son possible successeur s’affronteront à Berlin, où Stuttgart défendra son titre en DFB-Pokal face au Bayern.