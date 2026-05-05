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Mohamed Saeed

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Le successeur de Vincent Kompany est-il déjà identifié ? Uli Hoeness, le président du Bayern Munich, évoque un retour surprise de son neveu, alors que le club enchaîne les bons résultats en Bundesliga

V. Kompany
Bayern Munich
Bundesliga
S. Hoeness

Le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, a lancé un indice de taille sur l’avenir du club en désignant un successeur potentiel à Vincent Kompany. Malgré les succès actuels du Belge sur le banc de l’Allianz Arena, l’icône bavaroise estime qu’un visage familier au sein de la « famille » pourrait, le moment venu, monter sur le trône.

  • Une affaire de famille à l’Allianz Arena

    Dans un entretien accordé à DAZN, Uli Hoeness a alimenté les spéculations en laissant entendre que son neveu, Sebastian Hoeness, était un candidat crédible pour prendre les rênes du Bayern Munich à l’avenir. Âgé de 43 ans, l’entraîneur a vu sa cote grimper en flèche après un passage remarqué à Stuttgart, où il a transformé le club en une véritable puissance de la Bundesliga et lui a même permis de remporter des titres.

    Interrogé sur la possibilité que l’entraîneur de Stuttgart prenne un jour les rênes du club bavarois, Uli Hoeness s’est montré remarquablement franc : « C’est au moins un candidat », a admis l’homme de 74 ans.

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  • FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Le soutien apporté à Kompany demeure total

    Bien qu’il ait évoqué un successeur potentiel, Uli a tenu à souligner qu’il appréciait pleinement le travail actuel de Kompany. Le technicien belge a récolté des éloges pour avoir restructuré l’effectif et imposé un football offensif qui a propulsé le Bayern en tête du classement. Aucun changement n’est donc envisagé à court terme.

    « Il peut rester ici encore cinq ou dix ans, en ce qui me concerne », a souligné Hoeness lors de son interview. Il a attribué à Kompany le mérite de l’évolution rapide de l’effectif actuel, déclarant : « Ce sentiment particulier, cette évolution, je l’attribue clairement à notre entraîneur. À partir d’un groupe de 15, 16 ou 18 très bons joueurs individuels, une équipe homogène a vu le jour. Il a rendu tous les joueurs meilleurs. »


  • Les louanges pleuvent sur le stratège tactique de Stuttgart.

    Hoeness père n’a pas caché son admiration pour le travail accompli par Sebastian à Stuttgart, d’autant plus impressionnant au vu de la pression constante qui règne en Bundesliga. Arrivé en 2023 alors que le club luttait pour éviter la relégation, l’entraîneur a mené son équipe du bord de la deuxième division jusqu’à la victoire en Coupe d’Allemagne (DFB-Pokal) en 2025, démontrant sa capacité à assumer le poids des attentes.

    « Je lui tire vraiment mon chapeau », a déclaré Hoeness en évoquant les exploits de son neveu. « Sebastian a toute mon estime, juste après celle que j’accorde à notre propre entraîneur. »

    Il a notamment salué la capacité de l’entraîneur à reconstruire l’équipe après avoir perdu des joueurs clés, en précisant : « Il se remet rapidement, continue d’avancer et revient toujours. Il a stabilisé le club dans une phase critique. »


  • Sebastian HoenessIMAGO / kolbert-press

    Un retour au Bayern Munich se profile-t-il ?

    Un retour au Bayern Munich représenterait un véritable retour aux sources pour Sebastian Hoeness, qui connaît déjà parfaitement les rouages du club. Il a fait ses armes au sein du centre de formation bavarois, où il a entraîné avec succès les U19 et l’équipe réserve avant de s’imposer en Bundesliga avec Hoffenheim, puis Stuttgart.

    Le suspense autour de ces deux techniciens culminera fin mai : le 23, l’actuel champion et son possible successeur s’affronteront à Berlin, où Stuttgart défendra son titre en DFB-Pokal face au Bayern.