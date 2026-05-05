Dans un entretien accordé à DAZN, Uli Hoeness a alimenté les spéculations en laissant entendre que son neveu, Sebastian Hoeness, était un candidat crédible pour prendre les rênes du Bayern Munich à l’avenir. Âgé de 43 ans, l’entraîneur a vu sa cote grimper en flèche après un passage remarqué à Stuttgart, où il a transformé le club en une véritable puissance de la Bundesliga et lui a même permis de remporter des titres.

Interrogé sur la possibilité que l’entraîneur de Stuttgart prenne un jour les rênes du club bavarois, Uli Hoeness s’est montré remarquablement franc : « C’est au moins un candidat », a admis l’homme de 74 ans.