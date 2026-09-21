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« Le successeur de Steven Gerrard » : Dominik Szoboszlai est « sur la bonne voie » à Liverpool pour hériter du brassard de capitaine de Virgil van Dijk et suivre les traces d’une icône d’Anfield
Nouveau contrat signé par Szoboszlai à Liverpool
Il est désormais lié par un contrat jusqu’en 2031, les rumeurs de transfert, qui incluaient un intérêt évoqué de la part du géant de la Liga, le Real Madrid, étant pour l’instant écartées. À 25 ans, Szoboszlai devrait désormais passer ses meilleures années sur les bords de la Mersey.
Il a déjà passé trois saisons productives à Liverpool, après avoir rejoint l’Angleterre en provenance du RB Leipzig en 2023. La polyvalence de Szoboszlai a été mise à bon escient au cours de 154 apparitions, avec 31 buts inscrits, dont beaucoup de réalisations spectaculaires.
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Szoboszlai a été comparé au lauréat du Ballon d’Or Nedved
L’international hongrois, très travailleur et déjà capitaine de sa sélection, est devenu un élément clé dans la réflexion à court et à long terme à Anfield. Il est devenu un leader sur le terrain, fixant des standards élevés que ceux qui l’entourent doivent chercher à reproduire.
La légende de Liverpool Gerrard faisait de même au sommet de son art, et Szoboszlai cherche à suivre les traces les plus illustres. Il a été comparé au Ballon d’Or Pavel Nedved, Smicer voyant des similitudes entre une star actuelle et son compatriote tchèque.
Le vainqueur de la Ligue des champions 2005, qui a autrefois travaillé aux côtés de Gerrard, peut aussi imaginer Szoboszlai endosser un rôle encore plus important à Liverpool dans les années à venir. Quelqu’un devra prendre le brassard quand le contrat du défenseur néerlandais Virgil van Dijk expireral’été prochain.
L’actuel n°8 de Liverpool marche sur les traces d’une légende
Interrogé sur la possibilité que l’actuel numéro 8 des Reds hérite de cette responsabilité, Smicer, qui s’exprimait en association avec Grosvenor Sport, a déclaré à GOAL : « Dominik Szoboszlai succédera-t-il à Virgil van Dijk pour devenir le prochain capitaine de Liverpool ? Un jour, oui. Je peux l’imaginer.
« Il est difficile de le comparer, en tant que joueur et en tant que capitaine, à Steven Gerrard, parce que Stevie G était profondément enraciné à Liverpool. Il a grandi à Liverpool. Il y avait toujours ce lien entre le club, la ville, les supporters et Stevie G. C’était quelque chose de très spécial. Même les joueurs dans le vestiaire de Liverpool le ressentaient et savaient comment cela fonctionnait.
« Szobo est à Liverpool depuis trois ans et Stevie G a passé toute sa vie à Liverpool, mais il est sur la bonne voie pour suivre les traces de Stevie, et je pense que Stevie aime voir Szobo jouer pour Liverpool. Si un jour nous disons que Szobo est le successeur de Stevie G, je ne pense pas que cela lui poserait problème. »
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Szoboszlai espérera soulever un trophée majeur en tant que capitaine
Szoboszlai n’égalera peut-être jamais Gerrard en termes de popularité, compte tenu de ce que représentait l’enfant du Merseyside pour les fidèles supporters d’Anfield, mais il est en très bonne voie pour devenir l’un des grands de l’époque moderne.
Endosser le capitanat contribuerait à asseoir son héritage, en particulier si des trophées majeurs peuvent être soulevés dans les années à venir, Liverpool ayant entamé la campagne 2026-2027 sans défaite, avec des progrès positifs réalisés sur la scène nationale comme continentale.
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