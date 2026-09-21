« Le successeur de Steven Gerrard » : Dominik Szoboszlai est « sur la bonne voie » à Liverpool pour hériter du brassard de capitaine de Virgil van Dijk et suivre les traces d’une icône d’Anfield

Interrogé sur la possibilité que l’actuel numéro 8 des Reds hérite de cette responsabilité, Smicer, qui s’exprimait en association avec Grosvenor Sport, a déclaré à GOAL : « Dominik Szoboszlai succédera-t-il à Virgil van Dijk pour devenir le prochain capitaine de Liverpool ? Un jour, oui. Je peux l’imaginer.

« Il est difficile de le comparer, en tant que joueur et en tant que capitaine, à Steven Gerrard, parce que Stevie G était profondément enraciné à Liverpool. Il a grandi à Liverpool. Il y avait toujours ce lien entre le club, la ville, les supporters et Stevie G. C’était quelque chose de très spécial. Même les joueurs dans le vestiaire de Liverpool le ressentaient et savaient comment cela fonctionnait.

« Szobo est à Liverpool depuis trois ans et Stevie G a passé toute sa vie à Liverpool, mais il est sur la bonne voie pour suivre les traces de Stevie, et je pense que Stevie aime voir Szobo jouer pour Liverpool. Si un jour nous disons que Szobo est le successeur de Stevie G, je ne pense pas que cela lui poserait problème. »