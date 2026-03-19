Le successeur de Pep ? L'entraîneur de Gérone affirme être « prêt » à prendre les rênes de Manchester City alors que les spéculations sur l'avenir de Guardiola vont bon train

Michel s'est imposé comme le principal candidat interne pour succéder à Guardiola à l'Etihad Stadium. Après avoir fait passer Gérone de la deuxième division espagnole à la Ligue des champions, cet homme de 50 ans est devenu la figure de proue du réseau mondial de clubs du City Football Group.

Sa connaissance approfondie de la philosophie du CFG fait de lui le choix tactique idéal pour le géant anglais. Michel joue déjà un rôle déterminant dans le développement des talents de City, ayant récemment travaillé avec la jeune star argentine Claudio Echeverri, ce qui a encore renforcé ses liens avec la direction de Manchester.