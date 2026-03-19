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Le successeur de Pep ? L'entraîneur de Gérone affirme être « prêt » à prendre les rênes de Manchester City alors que les spéculations sur l'avenir de Guardiola vont bon train
Une étoile montante au sein du City Football Group
Michel s'est imposé comme le principal candidat interne pour succéder à Guardiola à l'Etihad Stadium. Après avoir fait passer Gérone de la deuxième division espagnole à la Ligue des champions, cet homme de 50 ans est devenu la figure de proue du réseau mondial de clubs du City Football Group.
Sa connaissance approfondie de la philosophie du CFG fait de lui le choix tactique idéal pour le géant anglais. Michel joue déjà un rôle déterminant dans le développement des talents de City, ayant récemment travaillé avec la jeune star argentine Claudio Echeverri, ce qui a encore renforcé ses liens avec la direction de Manchester.
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Michel se réjouit des rumeurs le liant à Manchester City
L'Espagnol a abordé son avenir avec une honnêteté rafraîchissante lors d'une récente intervention médiatique. S'exprimant dans l'émission « La Otra Grada », relayée par Estadio Deportivo, Michel n'a pas caché son ambition de se mesurer au plus haut niveau du football européen.
« Je suis prêt, je me considère prêt à entraîner n'importe quelle équipe. Je ne sais pas si eux [à Man City] voient les choses de la même manière. Évidemment, ce n'est pas le même environnement, mais j'ai la capacité de m'adapter, et je veux essayer », a-t-il déclaré, selon Tribuna.
L'avenir de Guardiola reste la question centrale
Le moment choisi par Michel pour faire ces déclarations est particulièrement significatif, alors que les spéculations sur l’avenir à long terme de Guardiola ne cessent de faire rage. Alors que City s’apprête à traverser une période de transition suite à son récent élimination de la Ligue des champions, le club pourrait bientôt être contraint de mettre en œuvre un plan de succession en gestation depuis des années.
Si Michel a également évoqué le poste au Real Madrid, soutenant la légende du club Raúl comme futur candidat pour les Blancos, c'est sa disponibilité pour prendre les rênes de City qui a captivé l'imagination. Après avoir prouvé qu'il pouvait s'épanouir sous une pression intense et obtenir des résultats avec un budget modeste, l'Espagnol s'est assuré que son nom figurerait en tête de liste lorsque l'ère Guardiola touchera finalement à sa fin.
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Et maintenant ?
Avant de prendre une décision concernant son avenir, Michel va clairement s'attacher à terminer la saison en beauté avec Gérone. Les Blanquivermells occupent actuellement la 12e place de la Liga avec 34 points en 28 matches, à dix points du top 5. Ils chercheront à poursuivre sur leur lancée après leur victoire 3-0 face à l'Athletic Club le week-end dernier, alors qu'ils se préparent à se rendre à Osasuna samedi.
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