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Adhe Makayasa

Traduit par

Le successeur de Lionel Messi trouvé ! Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, aurait identifié le prochain numéro 10 après la retraite de la légende

L. Messi
L. Scaloni
N. Paz
Argentine
Inter Miami CF
Como
Serie A
Major League Soccer

Lionel Scaloni aurait identifié Nico Paz comme l’héritier du mythique maillot n°10 de Lionel Messi après la retraite internationale de la légende. Le meneur de jeu de 21 ans serait en passe de récupérer ce maillot historique avant des cadres déjà bien établis si le sélectionneur champion du monde prolonge son contrat jusqu’en 2030.

  • Scaloni choisit un héritier emblématique

    Selon l'insider de ESPN Argentina Federico Bueno, le sélectionneur Scaloni a désigné le milieu offensif Paz pour hériter de l'emblématique numéro 10 de Messi. Cette décision marquante intervient après les retraites internationales de Messi et de Nicolas Otamendi au lendemain de la Coupe du monde 2026. Le meneur de jeu de Côme, âgé de 21 ans, portait auparavant le numéro 18 lors de ses 11 premières sélections en équipe première avec l'Argentine.

    • Publicité
  • imago-sport-1078925220.jpgDeFodi Images

    Un insider révèle le plan de succession

    Malgré le fait que des stars confirmées comme Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister soient envisagées pour le numéro vacant, Scaloni soutient fermement Paz pour mener la nouvelle ère de l'équipe nationale. Évoquant le plan de succession en interne, Bueno a révélé : « Si Scaloni prolonge comme sélectionneur de l'Argentine, ce qui devrait être négocié dans les prochains mois, le maillot n°10 reviendra à Nico Paz. Cela a déjà été décidé en interne et est pris très au sérieux. »

  • Un maillot historique change de mains

    Le départ de Messi met fin à un règne de 17 ans avec le n°10, un maillot qu’il a porté pour la première fois sous les ordres de Diego Maradona en mars 2009. La star de l’Inter Miami détient le record absolu en sélection avec 172 apparitions sous ce numéro, loin devant Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme et Marcelo Gallardo. Paz semble prêt à assumer la pression, après avoir porté Como vers une qualification historique en Ligue des champions avec 13 buts et sept passes décisives tout en portant le n°10 en club.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La nouvelle ère face aux tests

    L’Argentine se prépare à disputer quatre matches internationaux au cours de la fenêtre automnale de fin septembre et d’octobre. Les rencontres à venir représentent un premier test crucial pour l’Argentine dans sa transition tactique après le départ de ses vétérans de la Coupe du monde 2014. En parallèle de l’intégration d’un nouveau noyau créatif, l’attention se portera aussi sur la prolongation du contrat de Scaloni jusqu’au tournoi de 2030.