Le départ de Messi met fin à un règne de 17 ans avec le n°10, un maillot qu’il a porté pour la première fois sous les ordres de Diego Maradona en mars 2009. La star de l’Inter Miami détient le record absolu en sélection avec 172 apparitions sous ce numéro, loin devant Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme et Marcelo Gallardo. Paz semble prêt à assumer la pression, après avoir porté Como vers une qualification historique en Ligue des champions avec 13 buts et sept passes décisives tout en portant le n°10 en club.