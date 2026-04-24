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Le successeur de Lionel Messi ? Le propriétaire de l'Inter Miami répond à la question « qui sera le prochain ? », alors que le plus grand joueur argentin de tous les temps négocie un contrat jusqu'en 2028 avec les vainqueurs de la MLS Cup
Mas expose sa vision pour l'ère post-Messi à Miami
Depuis l’arrivée de Messi, l’Inter Miami s’est transformé en un phénomène planétaire. Toutefois, la direction du club se prépare déjà au départ futur du légendaire numéro 10. Lors de l’événement « The Forum » au stade Metropolitano, le propriétaire Jorge Mas a répondu aux spéculations sur la construction à long terme de l’effectif et la quête d’un éventuel successeur.
L’homme d’affaires américain a souligné que, si l’objectif immédiat est de tirer parti de la présence de Messi lors des deux prochaines saisons, l’identité du club est désormais indissociable d’une exigence d’excellence constante. Mas a également constaté que les supporters floridiens réclament un mélange de stars de classe mondiale et de jeunes talents émergents afin de garantir que « l’effet Messi » laisse un héritage durable.
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L'excellence demeure la pierre de touche des champions de la MLS Cup.
Au cours de son intervention, Mas a reconnu la pression exercée par les supporters, déjà tournés vers la prochaine grande recrue. Il a insisté sur le fait que le niveau de compétition au Nu Stadium ne baissera pas une fois que le huit fois vainqueur du Ballon d’Or aura raccroché les crampons, le club étant déterminé à rester au sommet du championnat.
« Je veux profiter de Messi tant qu’il est là, pendant les deux prochaines années », a expliqué Mas, cité par Mundo Deportivo. « Nos supporters ne cessent de nous demander qui sera le prochain. Nous essayons toujours de recruter des joueurs vedettes, mais aussi de jeunes talents, pour donner à nos supporters un sentiment d’appartenance. Ce qui compte pour nos supporters, c’est de disputer des matchs et de gagner. »
Miami vise le potentiel inexploité du marché américain.
Le projet Inter Miami a toujours dépassé le cadre du terrain, M. Mas considérant le club comme un pilier central d’un marché du football américain « inexploité ». L’inauguration récente du nouveau stade permanent et du complexe de divertissement du club est perçue comme une étape cruciale pour rapprocher la MLS de la popularité des grandes ligues nationales aux États-Unis.
« Notre priorité est de bâtir une grande équipe sur un marché aussi vaste que celui des États-Unis, dont la ligue n’est pourtant que la cinquième plus suivie au pays », a-t-il ajouté. « C’est un marché énorme qui n’a pas encore été pleinement exploité. »
« Nous avons inauguré le nouveau stade de Miami il y a trois semaines ; ce n’est pas seulement un stade, mais un véritable pôle de divertissement, de shopping et d’expériences. L’un de mes moments les plus gratifiants a été de remporter le championnat en décembre et de voir des familles autour de moi célébrer cet exploit. Quand on se promène à Miami, on ne voit que des maillots roses. Il est essentiel de transformer l’impact culturel que nous pouvons avoir sur le football. »
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Changements majeurs dans le secteur
L'Inter Miami demeure le grand favori au titre MLS cette saison. Avec un Messi sous contrat jusqu'en 2028, le club vise à conserver sa suprématie tout en attirant d'autres stars.
En parallèle, le club poursuit le développement de son quartier dédié au divertissement pour accroître sa portée commerciale. Tant que Messi animera l’attaque, l’Inter Miami restera l’équipe la plus regardée d’Amérique du Nord ; et les fondations posées par l’Argentin et ses coéquipiers laissent penser que la « révolution rose » ne fait que commencer.