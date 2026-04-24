Le projet Inter Miami a toujours dépassé le cadre du terrain, M. Mas considérant le club comme un pilier central d’un marché du football américain « inexploité ». L’inauguration récente du nouveau stade permanent et du complexe de divertissement du club est perçue comme une étape cruciale pour rapprocher la MLS de la popularité des grandes ligues nationales aux États-Unis.

« Notre priorité est de bâtir une grande équipe sur un marché aussi vaste que celui des États-Unis, dont la ligue n’est pourtant que la cinquième plus suivie au pays », a-t-il ajouté. « C’est un marché énorme qui n’a pas encore été pleinement exploité. »

« Nous avons inauguré le nouveau stade de Miami il y a trois semaines ; ce n’est pas seulement un stade, mais un véritable pôle de divertissement, de shopping et d’expériences. L’un de mes moments les plus gratifiants a été de remporter le championnat en décembre et de voir des familles autour de moi célébrer cet exploit. Quand on se promène à Miami, on ne voit que des maillots roses. Il est essentiel de transformer l’impact culturel que nous pouvons avoir sur le football. »