Messi a officiellement mis fin à sa glorieuse carrière internationale. Le Ballon d'Or à huit reprises a disputé son dernier match avec l'Argentine la nuit dernière, lors d'une victoire 3-0 face au Bénin.

Ce fut une soirée marquée par une émotion brute sur et en dehors du terrain. Les supporters comme ses coéquipiers ont fondu en larmes tandis que l'attaquant légendaire faisait ses adieux définitifs à l'Argentine. Messi a veillé à tirer sa révérence dans un style qui lui est propre. Le capitaine vétéran a transformé un penalty à la 71e minute pour ajouter un dernier but international à son total extraordinaire.