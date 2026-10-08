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Le successeur de Lionel Messi ? Le patron de Côme voit en Nico Paz l’héritier du mythique numéro 10 de l’Argentine
Des adieux émouvants pour Lionel Messi
Messi a officiellement mis fin à sa glorieuse carrière internationale. Le Ballon d'Or à huit reprises a disputé son dernier match avec l'Argentine la nuit dernière, lors d'une victoire 3-0 face au Bénin.
Ce fut une soirée marquée par une émotion brute sur et en dehors du terrain. Les supporters comme ses coéquipiers ont fondu en larmes tandis que l'attaquant légendaire faisait ses adieux définitifs à l'Argentine. Messi a veillé à tirer sa révérence dans un style qui lui est propre. Le capitaine vétéran a transformé un penalty à la 71e minute pour ajouter un dernier but international à son total extraordinaire.
- Getty Images Sport
La recherche du prochain numéro 10
La retraite de Messi a immédiatement déclenché un immense débat dans tout son pays. L’Argentine doit désormais décider qui portera la lourde responsabilité et l’honneur du mythique maillot numéro 10 à l’avenir.
Paz s’est clairement positionné dans la course lors de la victoire contre le Bénin. Le jeune milieu de terrain a impressionné aux côtés de son idole et a inscrit un nouveau but spectaculaire pour contribuer à sceller le succès. Sa prestation remarquable lui a valu d’immenses éloges. Le directeur sportif de Côme, Ludi, est convaincu que l’étoile montante de son club est parfaitement armée pour hériter de ce rôle.
Un talent de classe mondiale prêt à briller
Ludi n’a pas tari d’éloges dans son évaluation dithyrambique du jeune meneur de jeu. Le dirigeant de Côme estime que Paz possède le mélange idéal de qualités techniques et de mentalité d’élite requis pour ce rôle.
« Nico Paz est de classe mondiale, tant en termes d’éthique de travail que de talent », a déclaré Ludi à Sky Sport Italia. « Il sait qu’un joueur doit le mériter chaque jour, mais il a assurément ce qu’il faut pour assumer ce rôle, et je lui souhaite l’avenir le plus brillant possible. »
- AFP
Un avenir radieux pour l’Argentine
Remplacer un joueur de la stature historique de Messi est une tâche presque impossible. Cependant, l’Argentine dispose d’un impressionnant réservoir de jeunes talents offensifs prêts à guider la sélection nationale vers une nouvelle ère ambitieuse. Paz va désormais se concentrer sur le maintien de son exceptionnelle forme en club avec Côme. Il doit prouver sa régularité semaine après semaine afin de consolider sa place dans le onze de départ de l’Argentine.
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