Le successeur de Lionel Messi ? Enzo Fernández « rêve » de prendre la relève en tant que capitaine de l'Argentine et se confie sur le « privilège » de jouer aux côtés de l'icône de l'Inter Miami

À seulement 25 ans et déjà détenteur d’une médaille de Coupe du monde et d’un trophée de la Copa América, Fernández refuse de s’endormir sur ses lauriers. Alors que l’Argentine se prépare à disputer ce tournoi très attendu en Amérique du Nord, le milieu de terrain est déterminé à aider son pays à devenir la première nation à défendre son titre mondial depuis le Brésil en 1962.

Alors que ce tournoi pourrait marquer les adieux internationaux de Messi, la motivation au sein du camp de l’Albiceleste est à son comble. « Nous allons tenter de le défendre et de le remporter à nouveau, c’est la mission de cette sélection », a affirmé Fernández. « Les Argentins sont tellement passionnés, et nous en voulons toujours plus. La victoire en Coupe du monde 2022 appartient déjà au passé. Nous savons que ce pourrait être la dernière Coupe du monde de Messi, alors nous serons là pour défendre notre titre au Qatar en tant qu’équipe. Nous ferons de notre mieux pour le conserver. »

L’Argentine entamera sa quête d’un deuxième sacre consécutif face à l’Algérie, avant de défier l’Autriche et de clore la phase de groupes contre la Jordanie.