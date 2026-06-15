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Le successeur de Lionel Messi ? Enzo Fernández « rêve » de prendre la relève en tant que capitaine de l'Argentine et se confie sur le « privilège » de jouer aux côtés de l'icône de l'Inter Miami
Le rêve de briguer le capitanat
Alors que Messi approche de la fin de sa carrière légendaire, la question de savoir qui héritera du brassard de capitaine chez les champions du monde en titre alimente les débats à Buenos Aires.
« Bien sûr, j’aspire à devenir capitaine de l’Argentine », confie Fernández à GIVEMESPORT. « Mais cette décision ne m’appartient pas : elle revient au staff technique. Je ne sais pas quand cela se produira, seul l’avenir le dira. C’est un de mes rêves et j’en serais honoré. »
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Le privilège de jouer avec Messi
Malgré ses ambitions démesurées, Fernandez garde les pieds sur terre et savoure chaque minute passée sur la pelouse aux côtés de la superstar de l’Inter Miami. Messi, qui a mené l’Argentine vers trois titres majeurs consécutifs entre 2021 et 2024, demeure le pilier de l’équipe de Lionel Scaloni. Fernandez n’a pas tardé à souligner l’influence unique que le huit fois lauréat du Ballon d’Or exerce sur ses coéquipiers.
« Il est à part. C’est le plus grand de tous les temps, alors partager son vestiaire est un privilège », assure Fernandez. « Il a toujours été mon idole, depuis mon enfance. J’ai toujours rêvé de jouer avec lui, il m’a donc beaucoup impressionné quand je l’ai vu pour la première fois. Au fil des années, en apprenant à le connaître, cela est devenu plus naturel. C’est une personne formidable, et je suis très fier de partager ces moments avec lui. »
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Conséquences depuis la Coupe du monde
L'ascension fulgurante de Fernandez est indissociable du succès de l'Argentine au Qatar. Après avoir débuté le tournoi sur le banc, il s'est imposé dans le onze de départ et a finalement remporté le titre de meilleur jeune joueur du tournoi.
Revenant sur son évolution depuis ce tournoi, le gardien a expliqué comment il entend désormais « libérer » son capitaine : « J’ai beaucoup progressé sur le plan individuel. Que l’on remporte la Coupe du monde ou non, on évolue naturellement dans le football. On continue à s’améliorer et à travailler ses points faibles, donc je me sens certainement plus mûr et davantage en position de leader. J’ai travaillé sur ces aspects à l’entraînement et le club [Chelsea] me donne la confiance nécessaire pour les mettre en pratique chaque jour. Je suis satisfait de mon rôle et j’espère continuer à progresser, en montrant à chaque séance la passion que je transmets à mes coéquipiers. »
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Fernandez vise un doublé historique
À seulement 25 ans et déjà détenteur d’une médaille de Coupe du monde et d’un trophée de la Copa América, Fernández refuse de s’endormir sur ses lauriers. Alors que l’Argentine se prépare à disputer ce tournoi très attendu en Amérique du Nord, le milieu de terrain est déterminé à aider son pays à devenir la première nation à défendre son titre mondial depuis le Brésil en 1962.
Alors que ce tournoi pourrait marquer les adieux internationaux de Messi, la motivation au sein du camp de l’Albiceleste est à son comble. « Nous allons tenter de le défendre et de le remporter à nouveau, c’est la mission de cette sélection », a affirmé Fernández. « Les Argentins sont tellement passionnés, et nous en voulons toujours plus. La victoire en Coupe du monde 2022 appartient déjà au passé. Nous savons que ce pourrait être la dernière Coupe du monde de Messi, alors nous serons là pour défendre notre titre au Qatar en tant qu’équipe. Nous ferons de notre mieux pour le conserver. »
L’Argentine entamera sa quête d’un deuxième sacre consécutif face à l’Algérie, avant de défier l’Autriche et de clore la phase de groupes contre la Jordanie.