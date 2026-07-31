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Le successeur de Jürgen Klopp a été décidé : Red Bull choisit un ancien entraîneur de Bundesliga comme nouveau patron mondial du football
Red Bull nomme Schmidt comme successeur de Klopp
Red Bull a officiellement nommé l’ancien entraîneur de Leverkusen Schmidt comme nouveau responsable mondial du football. L’entraîneur de 59 ans prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er octobre après avoir signé un contrat de longue durée avec l’organisation.
Cette nomination intervient seulement une semaine après le départ de Klopp du poste pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, en remplacement de Nagelsmann après la Coupe du monde. Schmidt travaillera aux côtés de Florian Scholz, responsable commercial mondial du football, afin de piloter l’avenir sportif et commercial du portefeuille football mondial de Red Bull.
- AFP
Un visage familier fait son retour dans la famille Red Bull
Schmidt est une figure familière au sein de l’organisation Red Bull, lui qui s’était auparavant fait un nom comme entraîneur du RB Salzbourg entre 2012 et 2014. Après son passage réussi en Autriche, il a ensuite entraîné le Bayer Leverkusen, le Beijing Guoan, le PSV Eindhoven et Benfica, avant d’occuper plus récemment le poste de directeur mondial du football pour la J-League japonaise.
Le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a exprimé sa satisfaction de faire revenir Schmidt au sein du groupe pour diriger ses opérations mondiales.
« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Roger Schmidt chez Red Bull », a déclaré Mintzlaff, cité par Sky Sport. « Avec ses nombreuses années d’expérience, son expertise footballistique exceptionnelle et sa compréhension claire de notre philosophie, il est la bonne personne pour être responsable de l’orientation sportive de notre portefeuille mondial de football.
« Tout au long de sa carrière, il s’est forgé une excellente réputation dans le développement des jeunes talents et leur promotion avec succès au plus haut niveau. »
Schmidt impatient de relever un défi mondial « unique »
S’exprimant lors de l’annonce officielle de ses nouvelles fonctions, Schmidt a fait part de sa fierté de retrouver l’organisation Red Bull. Le technicien allemand a souligné l’identité singulière du groupe et son engagement en faveur du développement des jeunes comme des facteurs clés dans sa décision.
« Je me réjouis vraiment de ce nouveau défi et je suis fier de faire à nouveau partie de la famille Red Bull à l’avenir », a expliqué Schmidt. « Le portefeuille international de clubs de Red Bull est unique, ambitieux et caractérisé par une philosophie claire. Développer les jeunes talents tout en réussissant au plus haut niveau : c’est précisément cette combinaison qui rend cette mission particulièrement attrayante à mes yeux. »
- Getty Images
Quelle suite pour Red Bull et l’Allemagne ?
La nomination rapide de Schmidt apporte une stabilité administrative immédiate à l’ensemble du vaste réseau multi-clubs de Red Bull, qui comprend le RB Leipzig, le RB Salzbourg et les New York Red Bulls. Sa priorité sera d’aligner les opérations footballistiques et les filières de développement des talents sur tous les continents.
Dans le même temps, Klopp entame son nouveau rôle très médiatisé de sélectionneur de l’Allemagne alors que la DFB ouvre une nouvelle ère après le départ de Nagelsmann à la suite de la Coupe du monde. Les deux hommes s’apprêtent désormais à ouvrir d’importants nouveaux chapitres de leurs carrières respectives d’entraîneur à l’approche du prochain cycle international.
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