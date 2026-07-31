Schmidt est une figure familière au sein de l’organisation Red Bull, lui qui s’était auparavant fait un nom comme entraîneur du RB Salzbourg entre 2012 et 2014. Après son passage réussi en Autriche, il a ensuite entraîné le Bayer Leverkusen, le Beijing Guoan, le PSV Eindhoven et Benfica, avant d’occuper plus récemment le poste de directeur mondial du football pour la J-League japonaise.

Le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a exprimé sa satisfaction de faire revenir Schmidt au sein du groupe pour diriger ses opérations mondiales.

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Roger Schmidt chez Red Bull », a déclaré Mintzlaff, cité par Sky Sport. « Avec ses nombreuses années d’expérience, son expertise footballistique exceptionnelle et sa compréhension claire de notre philosophie, il est la bonne personne pour être responsable de l’orientation sportive de notre portefeuille mondial de football.

« Tout au long de sa carrière, il s’est forgé une excellente réputation dans le développement des jeunes talents et leur promotion avec succès au plus haut niveau. »