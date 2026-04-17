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Le successeur d’Andoni Iraola est officiel : Bournemouth s’apprête à engager un ancien entraîneur de Bundesliga
Rose se détache clairement comme la cible principale.
Selon ESPN, Bournemouth accélère pour recruter son prochain entraîneur principal. Rose est désormais la cible numéro un. Si Kieran McKenna, le coach d’Ipswich Town, était aussi envisagé par les Cherries, la disponibilité immédiate de Rose et son profil tactique l’ont propulsé en tête de liste. L’Allemand, actuellement libre de tout contrat après son départ du RB Leipzig l’an dernier, est donc plus facilement accessible que McKenna, toujours sous contrat à Portman Road jusqu’en 2028. Les discussions sur les conditions personnelles seraient d’ailleurs déjà bien avancées.
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Préserver l'identité tactique
L’intérêt pour Rose s’appuie avant tout sur sa philosophie tactique, parfaitement alignée avec les principes établis par Iraola. L’ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach est réputé pour mettre en place un pressing intense et organisé, style devenu la marque des récents succès de Bournemouth en Premier League. Les dirigeants veulent ainsi préserver cette identité plutôt que d’opter pour un profil aux méthodes différentes. Son palmarès, forgé au plus haut niveau européen et ponctué de plusieurs campagnes en Ligue des champions, constitue un atout majeur pour le club du sud de l’Angleterre.
Iraola quitte le club après trois saisons.
La direction du club a lancé la recherche d’un nouvel entraîneur suite à la décision d’Iraola de partir après trois saisons marquantes. Malgré ses succès, le technicien de 43 ans n’a pas encore de nouveau projet en vue et a présenté son départ comme un choix personnel.
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En prévision de la transition estivale
Si le dossier se concrétise, Rose deviendra le dernier entraîneur étranger de renom à relever le défi de la Premier League. La direction de Bournemouth mise sur son approche tactique audacieuse pour propulser l’équipe vers un niveau supérieur. Les discussions avançant rapidement, le club se dit confiant dans sa capacité à officialiser l’arrivée du technicien avant la clôture officielle de la saison en cours.