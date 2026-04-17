L’intérêt pour Rose s’appuie avant tout sur sa philosophie tactique, parfaitement alignée avec les principes établis par Iraola. L’ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach est réputé pour mettre en place un pressing intense et organisé, style devenu la marque des récents succès de Bournemouth en Premier League. Les dirigeants veulent ainsi préserver cette identité plutôt que d’opter pour un profil aux méthodes différentes. Son palmarès, forgé au plus haut niveau européen et ponctué de plusieurs campagnes en Ligue des champions, constitue un atout majeur pour le club du sud de l’Angleterre.