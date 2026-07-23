Les déclarations de Tullio Tinti, agent d'Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, constituent un message clair adressé aux clubs intéressés par ses services cet été.

Tinti a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne italienne Sky Sport : « Il reste encore deux ans au contrat de Bastoni avec l'Inter, il aime les couleurs du club et ne pense actuellement à rejoindre aucune autre équipe. »

Il a ajouté : « Mais si à l'avenir se présente un club qui satisfait l'Inter et le joueur, alors nous pourrons en discuter. Pour l'heure, rien de concret ne laisse penser qu'il existe de véritables négociations. »

Le journal « AS » a indiqué que Bastoni figure sur la liste des joueurs qui intéressent José Mourinho, entraîneur du Real Madrid.

Le quotidien a précisé que l'agent de Bastoni a employé la méthode de « la carotte et le bâton » dans ses déclarations sur le joueur.

Tinti a laissé la porte ouverte à un éventuel départ de Bastoni de l'Inter Milan cet été : si une offre satisfaisant le joueur et le club arrive, les négociations débuteront.

Quant au Real Madrid, il n'a pour l'instant fait aucun mouvement pour le défenseur italien, qui figure parmi les noms privilégiés par Mourinho. Pour que les Merengues puissent boucler une nouvelle recrue, ils doivent d'abord vendre un joueur, ce qui vaut également pour les deux postes que Mourinho souhaite renforcer : la charnière défensive et le milieu de terrain.

L'entraîneur portugais dispose actuellement de 5 défenseurs à ce poste : la nouvelle recrue Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asensio et Militão.