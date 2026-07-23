Goal.com
En direct€50
FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Le style de la carotte et du bâton : Bastoni fait les yeux doux au Real Madrid et à Mourinho

Mercato
LaLiga
Serie A
A. Bastoni
J. Mourinho
Real Madrid
Inter
Espagne
Italie

Les déclarations de Tullio Tinti, agent d'Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, constituent un message clair adressé aux clubs intéressés par ses services cet été.

Tinti a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne italienne Sky Sport : « Il reste encore deux ans au contrat de Bastoni avec l'Inter, il aime les couleurs du club et ne pense actuellement à rejoindre aucune autre équipe. »

Il a ajouté : « Mais si à l'avenir se présente un club qui satisfait l'Inter et le joueur, alors nous pourrons en discuter. Pour l'heure, rien de concret ne laisse penser qu'il existe de véritables négociations. »

Le journal « AS » a indiqué que Bastoni figure sur la liste des joueurs qui intéressent José Mourinho, entraîneur du Real Madrid.

Le quotidien a précisé que l'agent de Bastoni a employé la méthode de « la carotte et le bâton » dans ses déclarations sur le joueur.

Tinti a laissé la porte ouverte à un éventuel départ de Bastoni de l'Inter Milan cet été : si une offre satisfaisant le joueur et le club arrive, les négociations débuteront.

Quant au Real Madrid, il n'a pour l'instant fait aucun mouvement pour le défenseur italien, qui figure parmi les noms privilégiés par Mourinho. Pour que les Merengues puissent boucler une nouvelle recrue, ils doivent d'abord vendre un joueur, ce qui vaut également pour les deux postes que Mourinho souhaite renforcer : la charnière défensive et le milieu de terrain.

L'entraîneur portugais dispose actuellement de 5 défenseurs à ce poste : la nouvelle recrue Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asensio et Militão.

  • Alessandro Bastoni InterGetty

    Bastoni, une option jusqu'au bout

    Si la composition actuelle de l'équipe venait à changer, l'option de recruter Bastoni resterait ouverte pour le Real Madrid jusqu'à la fermeture du marché des transferts.

    Mourinho est séduit par la solidité du joueur italien, sa capacité à faire ressortir le ballon depuis l'arrière, ainsi que par sa grande expérience. Il s'agit d'un joueur accompli au plus haut niveau, Bastoni ayant également fait partie de la sélection italienne sacrée championne de l'Euro 2020.

    De son côté, l'Inter Milan laisse aussi entendre que, malgré l'importance considérable de Bastoni dans les plans de l'entraîneur Cristian Chivu, il serait prêt à étudier une offre appropriée.

    Le site « Transfermarkt » estime la valeur marchande de Bastoni à environ 65 millions d'euros, tandis que le club italien fixe un montant proche de 70 millions d'euros comme point de départ des négociations.

    Bastoni est lié par un contrat courant jusqu'en 2028 et perçoit un salaire annuel net de 5,5 millions d'euros.

    Des rapports médiatiques ont par ailleurs indiqué que le joueur a récemment été associé à une affaire dont les faits présumés remontent à 2020, une question qui fait toujours l'objet d'un suivi judiciaire selon ce qui a été rapporté. Si cette affaire n'était pas résolue, elle pourrait peser sur l'intérêt potentiel du Real Madrid pour un futur transfert.

    Au-delà de cela, les relations entre le Real Madrid et l'Inter Milan semblent excellentes, notamment après le transfert de Dumfries pour 20 millions d'euros, ainsi que la visite des dirigeants du club italien au stade Santiago-Bernabéu pour assister à un « classic match ».

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Inter crest
Inter
INT
Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganes crest
Leganes
LEG