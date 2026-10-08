À City Ground, on était à la recherche d’un successeur adéquat à Elliot Anderson, après avoir cédé l’international anglais à Manchester City pour 116 millions de livres sterling (153 M$). Avec de l’argent à dépenser, Nottingham Forest a formulé une offre de 40 millions de livres sterling (53 M$) pour Armstrong.

Everton était disposé à négocier, le club du Merseyside étant conscient de la nécessité de lever des fonds qui pourraient être réinvestis ailleurs. Des discussions ont été engagées et une star issue du cru était sur le point de faire ses valises pour rejoindre les bords de la Trent.

La nouvelle de ce transfert potentiel est tombée avant le match d’Everton contre Bournemouth. Les fidèles supporters ont clairement fait savoir tout au long de cette rencontre de Premier League qu’ils étaient farouchement opposés au départ d’un grand espoir appelé à suivre Anderson en équipe d’Angleterre A à un moment donné.

Le conseil d’administration d’Everton a reçu le message, fort et clair, et Forest a été informé que l’accord envisagé ne se ferait pas. Il est rare que les supporters aient une telle influence sur les affaires d’un club, tant il est difficile de se souvenir d’une situation similaire dans l’élite du football anglais.