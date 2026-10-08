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« Le Steven Gerrard d’Everton » Harrison Armstrong a provoqué une particularité unique sur le marché des transferts en voyant les fans d’Everton empêcher un transfert à 40 millions de livres vers Nottingham Forest
Les supporters ont protesté contre la vente d’Armstrong à Forest
À City Ground, on était à la recherche d’un successeur adéquat à Elliot Anderson, après avoir cédé l’international anglais à Manchester City pour 116 millions de livres sterling (153 M$). Avec de l’argent à dépenser, Nottingham Forest a formulé une offre de 40 millions de livres sterling (53 M$) pour Armstrong.
Everton était disposé à négocier, le club du Merseyside étant conscient de la nécessité de lever des fonds qui pourraient être réinvestis ailleurs. Des discussions ont été engagées et une star issue du cru était sur le point de faire ses valises pour rejoindre les bords de la Trent.
La nouvelle de ce transfert potentiel est tombée avant le match d’Everton contre Bournemouth. Les fidèles supporters ont clairement fait savoir tout au long de cette rencontre de Premier League qu’ils étaient farouchement opposés au départ d’un grand espoir appelé à suivre Anderson en équipe d’Angleterre A à un moment donné.
Le conseil d’administration d’Everton a reçu le message, fort et clair, et Forest a été informé que l’accord envisagé ne se ferait pas. Il est rare que les supporters aient une telle influence sur les affaires d’un club, tant il est difficile de se souvenir d’une situation similaire dans l’élite du football anglais.
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Il est rare que les supporters influencent les décisions commerciales
Interrogé sur le fait de savoir s’il avait déjà vu quelque chose de semblable à la saga Armstrong, l’ancien défenseur d’Everton Stubbs, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Personnellement, non. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient déjà vu ça.
« Mais c’est un joueur vraiment spécial, ou il a le potentiel pour le devenir. Et je pense qu’à l’heure actuelle, tout le monde autour du club est ravi de l’avoir. Mais ils minimisent probablement l’emballement pour essayer de lui enlever de la pression. Parce qu’il va recevoir beaucoup d’éloges. Les gens vont parler de lui en des termes très flatteurs. Et il va devoir gérer ça. Et je pense que le club sera très bon pour l’y aider.
« Mais pour un jeune joueur, surtout au milieu de terrain, c’est un talent très, très enthousiasmant. C’est un très, très jeune joueur prometteur. Et il sera intéressant de voir comment il va s’épanouir et réaliser son potentiel.
Ce que Moyes a dit à propos de garder Armstrong à bord
Après avoir assisté à des protestations dans les tribunes lors d’un match nul 1-1 contre Bournemouth, l’entraîneur très expérimenté David Moyes a déclaré au sujet du désir collectif de conserver Armstrong, formé à Finch Farm, dans son environnement actuel : « Je pense qu’il faut toujours prendre en considération les supporters ; les supporters n’ont pas toujours tort.
« Mais il y a aussi des moments où j’ai eu, dans des clubs, des personnes vraiment puissantes qui prennent des décisions difficiles. J’y inclurais Bryan Gray, qui était à Preston North End, et Sir Philip Carter, qui était à Everton quand je suis arrivé la première fois. Toutes les décisions ne sont pas populaires, et parfois ils doivent les prendre pour différentes raisons.
« Les entraîneurs doivent parfois prendre des décisions sur les joueurs, et cela ressemble à d’énormes décisions. Mais il y a parfois des décisions plus importantes à prendre, et le club prendra, j’en suis sûr, celle qu’il estimera être la bonne. Si j’avais quelque chose à leur dire (aux supporters), je dirais que leur entraîneur est un supporteur d’Everton. »
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À l’expiration du contrat d’Armstrong à Everton
Armstrong a signé son dernier contrat avec Everton en janvier 2025, et celui-ci court jusqu’à l’été 2028. Il ne restera plus que 12 mois de cet accord lorsque la campagne actuelle prendra fin.
Cela pourrait placer Everton dans une nouvelle situation délicate, alors que des clubs comme Forest suivront le dossier de très près. Une prolongation sera probablement discutée, mais des rumeurs de départ pourraient aussi refaire surface alors que la cote du talentueux adolescent continue de grimper.
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