« Le stade qu’elles méritent » : à partir de la saison 2026-2027, Chelsea disputera tous ses matchs de Super League féminine à Stamford Bridge, marquant le départ des Blues de leur antre historique de Kingsmeadow

À propos de cette décision, Aki Mandhar, PDG de l’équipe féminine de Chelsea, qui a remporté les six derniers titres de la WSL, a déclaré : « Notre engagement à disputer tous les matchs de la Women’s Super League à Stamford Bridge à partir de la saison prochaine réaffirme notre ambition et notre volonté de faire du CFCW le premier club sportif féminin au monde. Disputer nos rencontres de WSL dans un écrin aussi emblématique offre à nos joueuses et à nos supporters l’arène qu’ils méritent, et nous rapproche un peu plus de la prochaine phase de croissance de notre sport. Au CFCW, nous ne cessons jamais de grandir et de propulser le football féminin vers de nouveaux sommets. »

L’entraîneuse principale Sonia Bompastor a ajouté : « Nous avons le privilège d’évoluer dans le football féminin, de voir des milliers de nos incroyables supporters nous suivre et faire partie de nos vies. Nous conserverons toujours un lien particulier avec Kingsmeadow et avec tout ce que nos fans, notre personnel et la communauté locale ont contribué à créer pour que nous puissions nous tenir ici aujourd’hui, en engageant notre avenir à Stamford Bridge. L’équipe, ainsi que toutes les joueuses qui ont porté le maillot de Chelsea avant elles, a travaillé très dur pour en arriver là, tout comme chaque membre du personnel qui nous accompagne sur le terrain. C’est une opportunité passionnante pour nous de continuer à grandir, d’évoluer au plus haut niveau et de créer une ambiance unique dans un stade que nous aimons toutes. »

Dans une lettre ouverte, le groupe a également souligné : « Ce moment n’est pas seulement pour nous. Il est pour toutes les joueuses qui ont porté le maillot de Chelsea, pour toutes celles et ceux qui ont fait avancer le football féminin, pour tous les supporters qui nous ont accompagnées dans cette incroyable aventure. C’est un nouveau chapitre, mais notre ambition reste la même : gagner. Nous voulons remporter davantage de trophées. Nous voulons écrire une nouvelle page de l’histoire. C’est ce que Chelsea a toujours fait et nous allons perpétuer cet héritage avec nos supporters à nos côtés à Stamford Bridge. »