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« Le stade qu’elles méritent » : à partir de la saison 2026-2027, Chelsea disputera tous ses matchs de Super League féminine à Stamford Bridge, marquant le départ des Blues de leur antre historique de Kingsmeadow
C’est officiel : Stamford Bridge deviendra le stade attitré de l’équipe féminine de Chelsea.
Chelsea a officialisé la nouvelle mercredi, après avoir consulté les joueuses, le comité consultatif des supporters et d’autres groupes de fans. Dans un communiqué, le club a expliqué que cette décision « reflète une conviction inébranlable dans le potentiel à long terme du football féminin, ainsi que la responsabilité qui incombe au club de contribuer à faire progresser ce sport ». Les Blues ont ajouté : « Disputer nos matchs à Stamford Bridge renforcera la visibilité, offrira une régularité à nos supporters, libérera tout notre potentiel et inspirera la prochaine génération, au fur et à mesure que le football féminin continue de grandir. »
Cette annonce survient en pleine saison, au cours de laquelle l’équipe féminine a déjà disputé sept rencontres à Stamford Bridge, en WSL et en Ligue des champions. Le premier match de FA Cup féminine sur ce terrain est programmé le mois prochain : les Blues y accueilleront le leader Manchester City en demi-finale, avant d’y jouer également leur dernière rencontre de WSL, portant le total à neuf pour l’exercice en cours.
À l’avenir, ce total passera à au moins treize rencontres, la WSL devant passer à quatorze clubs la saison prochaine. Pour les matchs d’autres compétitions qui ne pourront pas se tenir à Stamford Bridge, le club précisera ultérieurement le lieu alternatif retenu.
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Un nouveau chapitre s’ouvre pour Chelsea Women : déménager à Stamford Bridge, c’est pour le club l’occasion de renforcer son identité et de se rapprocher de ses supporters.
À propos de cette décision, Aki Mandhar, PDG de l’équipe féminine de Chelsea, qui a remporté les six derniers titres de la WSL, a déclaré : « Notre engagement à disputer tous les matchs de la Women’s Super League à Stamford Bridge à partir de la saison prochaine réaffirme notre ambition et notre volonté de faire du CFCW le premier club sportif féminin au monde. Disputer nos rencontres de WSL dans un écrin aussi emblématique offre à nos joueuses et à nos supporters l’arène qu’ils méritent, et nous rapproche un peu plus de la prochaine phase de croissance de notre sport. Au CFCW, nous ne cessons jamais de grandir et de propulser le football féminin vers de nouveaux sommets. »
L’entraîneuse principale Sonia Bompastor a ajouté : « Nous avons le privilège d’évoluer dans le football féminin, de voir des milliers de nos incroyables supporters nous suivre et faire partie de nos vies. Nous conserverons toujours un lien particulier avec Kingsmeadow et avec tout ce que nos fans, notre personnel et la communauté locale ont contribué à créer pour que nous puissions nous tenir ici aujourd’hui, en engageant notre avenir à Stamford Bridge. L’équipe, ainsi que toutes les joueuses qui ont porté le maillot de Chelsea avant elles, a travaillé très dur pour en arriver là, tout comme chaque membre du personnel qui nous accompagne sur le terrain. C’est une opportunité passionnante pour nous de continuer à grandir, d’évoluer au plus haut niveau et de créer une ambiance unique dans un stade que nous aimons toutes. »
Dans une lettre ouverte, le groupe a également souligné : « Ce moment n’est pas seulement pour nous. Il est pour toutes les joueuses qui ont porté le maillot de Chelsea, pour toutes celles et ceux qui ont fait avancer le football féminin, pour tous les supporters qui nous ont accompagnées dans cette incroyable aventure. C’est un nouveau chapitre, mais notre ambition reste la même : gagner. Nous voulons remporter davantage de trophées. Nous voulons écrire une nouvelle page de l’histoire. C’est ce que Chelsea a toujours fait et nous allons perpétuer cet héritage avec nos supporters à nos côtés à Stamford Bridge. »
Tendance confirmée : quels clubs de WSL évoluent dans des stades initialement prévus pour les hommes ?
Cette décision s’inscrit dans une tendance croissante au sein de la WSL. Cette saison, Arsenal a disputé pour la première fois l’ensemble de ses matchs de WSL à l’Emirates Stadium, attirant régulièrement plus de 24 000 spectateurs. Le record d’affluence a été établi en novembre, lors de la rencontre face à Chelsea : 56 537 supporters ont assisté au match nul 1-1 entre les deux rivaux londoniens.
Par ailleurs, Aston Villa évolue à Villa Park depuis la saison 2024-2025 et Leicester City occupe le King Power Stadium depuis 2021, n’utilisant le Pirelli Stadium de Burton Albion qu’en cas de conflit de calendrier avec l’équipe masculine. Everton, de son côté, a pris possession de Goodison Park cette saison, l’équipe masculine ayant déménagé au nouveau Hill Dickinson Stadium.
Les affluences de Villa et de Leicester restent toutefois nettement inférieures à celles des Gunners, même si Leicester a établi un nouveau record cette saison, preuve d’une progression constante malgré la position des Foxes en bas de tableau. Villa affiche aussi une progression. Enfin, Everton connaît des affluences plus irrégulières pour sa première saison à Goodison Park, mais le club a déjà enregistré un pic encourageant avec 18 154 spectateurs lors de la réception de Manchester United en octobre.
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Faire le grand saut : un nouveau défi en dehors du terrain pour les Blues de Chelsea
Chelsea doit désormais relever le défi d’occuper de façon permanente un stade à la mesure de ses ambitions. Le club a régulièrement affiché complet à Kingsmeadow, son antre de 4 850 places qui a accueilli la majorité de ses matchs à domicile au cours des neuf dernières années, preuve que les Blues avaient fini par dépasser les capacités du site. Le déménagement à Stamford Bridge, cependant, entraîne une augmentation spectaculaire de la capacité d’accueil, qui passe à 41 312 places, et remplir les tribunes exigera beaucoup de travail de la part des équipes marketing et commerciales, ainsi que de la patience.
Sur les sept matchs déjà disputés à Stamford Bridge cette saison, le record de fréquentation a été établi en janvier, avec 30 545 spectateurs pour la défaite 2-0 contre Arsenal. Cinq de ces rencontres ont rassemblé plus de 10 000 supporters, mais les affiches contre le Paris FC et la Roma en Ligue des champions n’ont attiré que 2 752 et 3 914 fans respectivement.
Arsenal a toutefois démontré la valeur de ce travail acharné et de cette patience, la plus faible affluence enregistrée cette saison à l’Emirates Stadium pour l’équipe féminine s’élevant à 18 087 spectateurs. À titre de comparaison, la plus faible affluence des Gunners la saison dernière était de 5 539 spectateurs. Bien que rivaux sur le terrain, Chelsea espère suivre les traces de son club londonien voisin en connaissant une croissance et un succès similaires alors qu’il s’apprête à faire le grand saut vers Stamford Bridge.