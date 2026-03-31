Le sprinter britannique Adam Gemili décroche un nouveau poste à Chelsea après avoir mis un terme à sa carrière d'athlète

Après un passage à Dagenham & Redbridge, il s'est tourné vers l'athlétisme, devenant finalement l'un des sprinteurs les plus titrés de l'histoire britannique. Il rejoint aujourd'hui le staff technique de Chelsea afin de contribuer à former la prochaine génération de talents de Cobham. Cette transition marque un tournant important pour Gemili, qui compte mettre à profit sa puissance explosive de classe mondiale pour améliorer les qualités physiques des jeunes joueurs de Chelsea.

«Je suis juste un gars normal de Dartford, on n’a pas grandi dans l’abondance », a déclaré Gemili, cité par Sky Sports. « On a simplement travaillé dur et je me suis investi dans mon sport. J’espère juste qu’un ou deux d’entre eux [les joueurs de l’académie] s’en inspireront et se diront : “Tu sais quoi, peu importe si je n’y arrive pas de cette façon, je trouverai toujours un moyen de réussir”. Peu importe ce que tu fais. Mon histoire m’appartient et j’espère que beaucoup de ces jeunes pourront écrire leur propre histoire. La connaissance, c’est le pouvoir, et si je peux transmettre à ces jeunes tout ce que je sais, je pourrai mourir heureux. »