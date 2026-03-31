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Le sprinter britannique Adam Gemili décroche un nouveau poste à Chelsea après avoir mis un terme à sa carrière d'athlète
Retour à Cobham pour un ancien joueur des Blues
Le parcours sportif de Gemili boucle la boucle : le sprinteur olympique raccroche officiellement ses crampons pour revenir à Chelsea. Après une brillante carrière de 14 ans sur les pistes, le joueur de 32 ans troque la ligne 4 contre les terrains d'entraînement de Cobham, où il cherchait autrefois à se faire un nom en tant que jeune footballeur. Gemili était un espoir très prometteur au sein du centre de formation des Blues jusqu'à l'âge de 15 ans, s'entraînant aux côtés de Ruben Loftus-Cheek.
Transmettre le savoir d'élite à la prochaine génération
Après un passage à Dagenham & Redbridge, il s'est tourné vers l'athlétisme, devenant finalement l'un des sprinteurs les plus titrés de l'histoire britannique. Il rejoint aujourd'hui le staff technique de Chelsea afin de contribuer à former la prochaine génération de talents de Cobham. Cette transition marque un tournant important pour Gemili, qui compte mettre à profit sa puissance explosive de classe mondiale pour améliorer les qualités physiques des jeunes joueurs de Chelsea.
«Je suis juste un gars normal de Dartford, on n’a pas grandi dans l’abondance », a déclaré Gemili, cité par Sky Sports. « On a simplement travaillé dur et je me suis investi dans mon sport. J’espère juste qu’un ou deux d’entre eux [les joueurs de l’académie] s’en inspireront et se diront : “Tu sais quoi, peu importe si je n’y arrive pas de cette façon, je trouverai toujours un moyen de réussir”. Peu importe ce que tu fais. Mon histoire m’appartient et j’espère que beaucoup de ces jeunes pourront écrire leur propre histoire. La connaissance, c’est le pouvoir, et si je peux transmettre à ces jeunes tout ce que je sais, je pourrai mourir heureux. »
Une tradition d'excellence en athlétisme
Gemili prend sa retraite en tant que l'un des trois seuls athlètes britanniques à avoir franchi la barre des 10 secondes au 100 m et celle des 20 secondes au 200 m. Parmi les moments forts de sa carrière, on peut citer un titre européen sur 200 m et une médaille d'or au relais 4 × 100 m lors des Championnats du monde de 2017. Au-delà de sa vitesse, Gemili apporte une mentalité à toute épreuve au staff de Chelsea. Ayant manqué de justesse une médaille olympique à Rio en 2016, à seulement 0,003 seconde près, il comprend à quel point les marges sont minces dans le sport de haut niveau. Il espère insuffler cette résilience aux joueurs du centre de formation, qui sont soumis à une attention bien plus grande que celle dont sa génération a jamais fait l'objet.
« J'espère que ne serait-ce qu'un ou deux d'entre eux pourront trouver une source d'inspiration dans mon histoire, car le football est un sport très exigeant – je n'avais d'ailleurs jamais prévu de devenir athlète », a-t-il ajouté. « Beaucoup de ces jeunes n'atteindront pas le plus haut niveau, ils n'arriveront pas au sommet de la Premier League. Mais si je peux leur enseigner les compétences que j'ai acquises, l'un ou l'autre pourrait même se lancer dans l'athlétisme, on ne sait jamais vraiment. »
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Et maintenant ?
Gemili se concentre désormais principalement sur son intégration au sein du staff technique des Blues. Son arrivée intervient à un moment crucial, alors que le club cherche à maintenir sa réputation de pépinière d'athlètes de classe mondiale, capables de s'adapter à l'environnement très exigeant de l'équipe première entraînée par Liam Rosenior. Chelsea occupe actuellement la sixième place de la Premier League, à six points du top 4, et affrontera Port Vale samedi prochain en quarts de finale de la FA Cup.