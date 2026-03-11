Le Sporting sombre dans le cercle polaire ! Le conte de fées de Bodö/Glimt continue - Le PSG offre une victoire tardive à Chelsea

Chwitscha Kwarazchelia (86e et 90e+4) et Joao Vitinha (74e) ont fait la différence dans ce match ouvert. Auparavant, Malo Gusto (28e) et Enzo Fernandez (57e) de Chelsea avaient répondu à deux reprises aux buts de Bradley Barcola (10e) et Ousmane Dembelé (40e).

Au nord du cercle polaire, Bodö/Glimt a quant à lui célébré sa prochaine fête du football. Sur son terrain synthétique, il s'est imposé 3-0 (2-0) contre le Sporting.

Après avoir éliminé l'Inter Milan, finaliste de l'année dernière, lors des barrages, l'outsider peut désormais espérer atteindre les quarts de finale. Le Bayer Leverkusen pourrait l'y attendre. Le Werkself avait obtenu un match nul 1-1 (0-0) lors du match aller contre Arsenal.