« Le spectre du scandale de Gijón refait surface »… La FIFA va-t-elle ranimer les pires cauchemars de la Coupe du monde ?

Tout au long de son histoire, la Coupe du monde a toujours été synonyme de pression énorme, où une seule erreur peut mettre fin à un rêve de quatre ans et où chaque but peut renverser la situation d’un groupe entier en quelques minutes. C’est pourquoi la dernière journée de la phase de groupes a toujours été synonyme de suspense, de retournements de situation et de calculs complexes qui ne se dénouent qu’au coup de sifflet final.

Mais l’édition 2026, qui accueille pour la première fois 48 sélections, dévoile un autre visage : chaque rencontre n’est plus une question de vie ou de mort et le match nul, autrefois redouté, devient parfois l’objectif tactique des deux équipes.

À l’approche de la conclusion de la phase de groupes, des scénarios récurrents interrogent sur le nouveau format : certaines équipes abordent désormais des matchs en sachant d’avance qu’un seul point suffit aux deux équipes, que l’attaque peut constituer un risque inutile, tandis que la défense et la circulation du ballon deviennent l’option la plus logique.

Ces situations remettent sur le devant de la scène la question posée lors de l’annonce, par la Fédération internationale de football (FIFA), de l’élargissement de la compétition il y a quelques années : l’augmentation du nombre de sélections a-t-elle renforcé le suspense, ou a-t-elle créé un système qui accorde aux équipes une trop grande marge de manœuvre au détriment de l’esprit de compétition ?