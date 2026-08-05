Le spectre du « FIFA Gate » resurgit : la guerre des archives numériques prépare le terrain pour la chute d'Infantino

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, se retrouve dans une position peu enviable après les récentes manœuvres de l'UEFA et de plusieurs fédérations nationales menées à son encontre pour bloquer son projet de vendre une partie de la Coupe du monde.

Le site « Foot Mercato » a publié aujourd'hui un long rapport dans lequel il évoque la situation d'Infantino et l'éventualité de son départ de son poste dans les mois à venir, en raison du scandale du « projet FIFA Forward ».

Après avoir contraint Gianni Infantino à renoncer à son plan visant à créer une structure commerciale destinée à attirer les investisseurs du secteur privé vers les futures compétitions de la FIFA, l'UEFA a ouvert un nouveau front en exigeant la conservation immédiate de tous les documents liés à l'affaire.

Cette menace est jugée sérieuse, car l'UEFA ne parle plus de divergences stratégiques ou de différences de gouvernance, mais évoque désormais la possibilité de recourir à la justice, à l'arbitrage et à des plaintes réglementaires.

Dans sa notification officielle adressée à la FIFA, l'UEFA demande la conservation des courriels, des documents électroniques, des communications internes, des offres financières, des documents relatifs aux investisseurs ainsi que de toutes les informations stockées numériquement susceptibles de faire la lumière sur la genèse et la préparation du « projet FIFA Forward ».