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Abobakr El Mokadem

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Le spectre du « FIFA Gate » resurgit : la guerre des archives numériques prépare le terrain pour la chute d'Infantino

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Coupe du monde

L'UEFA déclare la guerre au président de la FIFA

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, se retrouve dans une position peu enviable après les récentes manœuvres de l'UEFA et de plusieurs fédérations nationales menées à son encontre pour bloquer son projet de vendre une partie de la Coupe du monde.

Le site « Foot Mercato » a publié aujourd'hui un long rapport dans lequel il évoque la situation d'Infantino et l'éventualité de son départ de son poste dans les mois à venir, en raison du scandale du « projet FIFA Forward ».

Après avoir contraint Gianni Infantino à renoncer à son plan visant à créer une structure commerciale destinée à attirer les investisseurs du secteur privé vers les futures compétitions de la FIFA, l'UEFA a ouvert un nouveau front en exigeant la conservation immédiate de tous les documents liés à l'affaire.

Cette menace est jugée sérieuse, car l'UEFA ne parle plus de divergences stratégiques ou de différences de gouvernance, mais évoque désormais la possibilité de recourir à la justice, à l'arbitrage et à des plaintes réglementaires.

 Dans sa notification officielle adressée à la FIFA, l'UEFA demande la conservation des courriels, des documents électroniques, des communications internes, des offres financières, des documents relatifs aux investisseurs ainsi que de toutes les informations stockées numériquement susceptibles de faire la lumière sur la genèse et la préparation du « projet FIFA Forward ».

  • La ressemblance avec le scandale du « FIFA Gate »


    Derrière cette demande se cache une question centrale qui pourrait mettre fin au mandat d'Infantino : qui savait réellement quoi, quand, et avec quel niveau d'implication ? Le véritable enjeu ne réside plus seulement dans la compréhension des raisons pour lesquelles la FIFA souhaite ouvrir une partie de ses actifs commerciaux aux capitaux privés, mais dans la détermination de la manière dont cette idée a été développée, validée et présentée aux 211 fédérations membres.

    L'affaire prend ainsi une dimension proche d'une enquête institutionnelle, où chaque fichier numérique pourrait devenir une preuve potentielle. La comparaison avec le scandale du « FIFA Gate » de 2015 est inévitable, même si les deux crises n'ont pas suivi les mêmes mécanismes. À l'époque, ce sont les enquêtes américaines sur les réseaux de corruption et les paiements occultes qui avaient conduit à la chute de Sepp Blatter et gravement porté atteinte à l'image de la FIFA.

     Cette fois-ci, le danger réside dans la gouvernance, la concentration du pouvoir et la manière dont auraient été préparées des réformes portant sur des milliards de dollars. La question que posent les opposants d'Infantino est simple : les organes dirigeants de la FIFA ont-ils pleinement participé au processus, ou certaines discussions se sont-elles déroulées derrière des portes closes ?

     La possible arrivée d'investisseurs du secteur privé, les discussions avec des acteurs financiers, ainsi que les prévisions économiques entourant la Fédération internationale de football, pourraient devenir des facteurs déterminants en cas de lancement de procédures judiciaires.

     Dans ce type de conflit, la bataille ne se livre pas uniquement dans les salles d'audience ou les conseils d'administration. Les combats se mènent sur les serveurs, dans les archives de courriels, les métadonnées et les documents internes qui permettent de reconstituer une chronologie précise des décisions.

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  • Les cyberattaques : le cauchemar de la FIFA


    Cette obsession pour les preuves numériques intervient à un moment où le monde du sport est devenu une cible de choix pour les cyberattaques et les opérations d'influence. Le football moderne s'articule aujourd'hui autour de données commerciales, financières, personnelles et politiques, ce qui attire les cybercriminels et les acteurs cherchant à déstabiliser les institutions.

    Les grandes compétitions internationales sont les plus exposées au risque, en raison de l'argent, de la notoriété mondiale et de l'importance diplomatique qu'elles concentrent. Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, plusieurs autorités de cybersécurité ont mis en garde contre les risques liés aux faux sites de la FIFA, aux campagnes d'hameçonnage, au vol de données et aux opérations de manipulation associées à l'événement.

     Et le football n'est pas à l'abri de cette réalité. En 2025, la Fédération française de football a été victime d'une cyberattaque qui a exposé les données de ses membres, tandis que de récentes études indiquent que la majorité des organisations sportives ont été visées par des cyberattaques.

     Dans l'affaire Infantino, il n'existe à ce stade aucune preuve d'un piratage ou d'une fuite massive, mais la seule éventualité de l'apparition de documents internes pourrait bouleverser totalement le rapport de force. La fuite de correspondances privées, de projections financières ou d'échanges avec des partenaires pourrait transformer la crise politique en une crise institutionnelle majeure.

    Le scénario que la Fédération internationale de football (FIFA) redoute plus que tout autre est celui du « scandale des données », une crise qui ne serait pas alimentée par un scandale juridique classique, mais par l'apparition progressive de documents internes susceptibles de dévoiler les dessous de son projet controversé.

    Dans les grandes affaires contemporaines, les informations les plus sensibles proviennent souvent de traces résiduelles laissées dans les systèmes numériques. Les contrats préliminaires, les correspondances avec les banques, les notes stratégiques, les simulations de revenus, les présentations aux investisseurs ou les discussions internes sont autant d'éléments à même de répondre aux interrogations de l'Union des associations européennes de football.

    La notification officielle adressée à Infantino revêt ici une dimension symbolique particulière, l'instance européenne avertissant explicitement que toute destruction, suppression, modification ou disparition de documents pertinents pourrait être considérée comme un vol de preuves.

  • Et qu'en est-il de la loi dans tout cela ?


    Au sein d'une organisation aussi influente que la FIFA, les données internes représentent parfois l'ultime contrôle sur les décisions prises aux plus hauts niveaux. Ainsi, ce conflit autour des preuves dépasse la question du programme « FIFA Forward Enterprise », car il touche au cœur du modèle de gouvernance du football mondial et à la manière dont une organisation privée dotée d'une influence économique planétaire peut être tenue pour responsable.

    Et si l'UEFA ou d'autres parties décident d'aller de l'avant, il est possible de s'appuyer sur de nombreux cadres juridiques européens.

     Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constituent, en particulier, deux armes potentielles en la matière.

     Le premier interdit les accords et pratiques susceptibles de fausser la concurrence, tandis que le second sanctionne l'abus de position dominante. La FIFA occupe une position unique, puisqu'elle cumule les rôles d'organisateur des compétitions internationales, d'instance de contrôle du football mondial et de gestionnaire d'actifs commerciaux représentant des milliards d'euros.

    Cette concentration des pouvoirs peut être examinée à la lumière du droit européen, depuis l'arrêt historique rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire de la Superligue en décembre 2023.

    La Cour de justice européenne avait déjà souligné la nécessité pour les instances sportives engagées dans une activité économique de respecter les règles de transparence, les critères objectifs et les mécanismes de contrôle lors de la prise de décisions ayant une incidence sur le marché.

     L'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourrait devenir un argument majeur pour les opposants au projet de la Fédération internationale de football, car cet article consacre la place particulière du sport au sein de l'Union européenne et défend un modèle fondé sur ses fonctions sociales, éducatives et culturelles.

     Ainsi, derrière ce conflit se cache un affrontement entre deux visions du football. Les détracteurs de la FIFA peuvent s'appuyer sur les principes de bonne gouvernance établis par le Conseil de l'Europe à travers la Convention Macolin de 2014 sur l'intégrité du sport, qui insiste sur la nécessité de mécanismes transparents pour protéger les compétitions.

     Enfin, le régime européen relatif aux subventions étrangères, adopté en 2023, pourrait faire l'objet d'un examen approfondi si des investisseurs bénéficiant d'un soutien public venaient à acquérir des parts dans des structures commerciales liées au football mondial. En 2015, les enquêteurs recherchaient l'argent ; en 2026, les opposants recherchent des traces numériques.

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