Georgios Donis aborde la finale avec une occasion importante de ramener la sélection saoudienne sur le podium des vainqueurs, après avoir réussi à conduire l'Arabie saoudite jusqu'au match ultime. Mais il sait en même temps que simplement atteindre la finale ne suffira pas aux yeux d'un public qui attend le titre.

L'importance de la rencontre s'accroît du fait que la sélection saoudienne la dispute sur son terrain et devant son public, ce qui relève le niveau des attentes et rend tout autre résultat qu'un sacre d'autant plus douloureux.

En contrepartie, Donis devra composer avec la pression physique et technique qui entoure ce match, surtout après la confrontation face au Qatar, qui s'est prolongée jusqu'à la 120e minute et s'est terminée aux tirs au but.

Tout ce qui s'est produit en 2019 appartient désormais au passé, mais le football offre aujourd'hui à la sélection saoudienne une nouvelle chance d'effacer ce souvenir en décrochant le titre face aux Émirats arabes unis, dans un match qui sera différent dans ses détails, son atmosphère et ses enjeux.

L'Arabie saoudite a atteint la finale pour la première fois depuis l'édition 2019, et les Émirats arabes unis se dressent sur sa route vers le titre, tandis que le public attend que le stade « Al-Inma » soit le témoin d'une fin différente pour une histoire commencée il y a des années et achevée dans l'amertume au Qatar.

Entre le spectre de Renard et les souvenirs de la finale de 2019, l'Arabie saoudite aborde le match de demain en sachant que l'histoire ne s'efface pas par des mots, mais par une nouvelle victoire qui viendra ajouter une coupe au palmarès de la sélection et offrir au public saoudien un moment longtemps attendu.