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Le spectre de Renard : une histoire triste qui hante l'Arabie saoudite en finale de la Coupe du Golfe 27

FEATURES
H. Renard
G. Donis
Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Arabie saoudite
Emirats Arabes Unis
Gulf Cup
France
Grèce
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Quelle est l'histoire ?

Après des années d'absence dans le dernier carré, l'Arabie saoudite retrouve de nouveau la finale de la Coupe du Golfe, mais cette fois au cœur d'une vieille histoire dont toutes les pages ne sont pas encore refermées, et de souvenirs toujours présents chaque fois que la sélection saoudienne approche d'un match décisif. La Gulf Cup 27 offre à l'Arabie saoudite une nouvelle occasion d'écrire une fin différente, après que l'équipe a manqué la finale depuis l'édition 2019.

L'Arabie saoudite se prépare à affronter les Émirats arabes unis, demain mardi en soirée, au stade « Al-Inma » à Djeddah, sous la houlette de l'entraîneur grec Georgios Donis, dans un match où la sélection saoudienne cherche à récupérer le titre du Golfe et à mettre fin aux années d'attente qu'ont vécues les supporters saoudiens depuis le dernier sacre de l'équipe dans la compétition.

  • 2019, un début qui s'est achevé dans l'amertume

    Lorsque la sélection saoudienne a atteint la finale de la Coupe du Golfe 24 au Qatar en 2019, elle était dirigée par le Français Hervé Renard, au milieu de grands espoirs de ramener le trophée au Royaume, d'autant que l'Arabie saoudite vivait une nouvelle étape avec le technicien français qui avait reconstruit l'équipe et lui avait donné une personnalité différente.

    Mais la finale n'a pas offert le dénouement qu'attendaient les Saoudiens, l'Arabie saoudite s'étant inclinée face à Bahreïn sur le score d'un but à zéro, faisant basculer le tableau du rêve du sacre vers un nouveau regret, et la sélection a quitté le tournoi sans le titre malgré son accession au dernier match.

    Depuis ce moment-là, la sélection saoudienne n'a plus réussi à atteindre la finale de la Coupe du Golfe, l'édition 2019 devenant la dernière étape de l'Arabie saoudite dans un match final, avant qu'elle ne revienne désormais à la même scène, mais dans des circonstances différentes, avec un entraîneur différent et un adversaire différent.

  • FBL-CAF-2027-QUALIFIER-CIV-GHAAFP

    Renard, un fantôme du passé

    Il ne s'agit pas tant de savoir si Renard est présent dans la compétition ou si l'Arabie saoudite va de nouveau l'affronter, mais plutôt des souvenirs que cette période a laissés, liés aux matchs décisifs. Le technicien français est en effet devenu une partie intégrante d'une époque importante dans l'histoire de l'Arabie saoudite, et son nom a été associé à de grands succès, mais il était aussi présent lors de l'un des derniers moments d'amertume saoudiens en Coupe du Golfe.

    Avec le retour de la sélection en finale après presque sept ans, les souvenirs de ce match reviennent automatiquement, d'autant que les supporters saoudiens recherchent cette fois-ci une fin totalement différente, après une longue attente d'un nouveau titre dans la compétition.

    Se débarrasser de cet héritage pourrait être l'un des moteurs psychologiques de l'Arabie saoudite avant d'affronter les Émirats arabes unis, car l'équipe ne joue pas uniquement pour une nouvelle coupe, mais aussi pour écrire une page différente de celle qui s'était terminée au Qatar il y a quelques années.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis face à une mission différente

    Georgios Donis aborde la finale avec une occasion importante de ramener la sélection saoudienne sur le podium des vainqueurs, après avoir réussi à conduire l'Arabie saoudite jusqu'au match ultime. Mais il sait en même temps que simplement atteindre la finale ne suffira pas aux yeux d'un public qui attend le titre.

    L'importance de la rencontre s'accroît du fait que la sélection saoudienne la dispute sur son terrain et devant son public, ce qui relève le niveau des attentes et rend tout autre résultat qu'un sacre d'autant plus douloureux.

    En contrepartie, Donis devra composer avec la pression physique et technique qui entoure ce match, surtout après la confrontation face au Qatar, qui s'est prolongée jusqu'à la 120e minute et s'est terminée aux tirs au but.

    Tout ce qui s'est produit en 2019 appartient désormais au passé, mais le football offre aujourd'hui à la sélection saoudienne une nouvelle chance d'effacer ce souvenir en décrochant le titre face aux Émirats arabes unis, dans un match qui sera différent dans ses détails, son atmosphère et ses enjeux.

    L'Arabie saoudite a atteint la finale pour la première fois depuis l'édition 2019, et les Émirats arabes unis se dressent sur sa route vers le titre, tandis que le public attend que le stade « Al-Inma » soit le témoin d'une fin différente pour une histoire commencée il y a des années et achevée dans l'amertume au Qatar.

    Entre le spectre de Renard et les souvenirs de la finale de 2019, l'Arabie saoudite aborde le match de demain en sachant que l'histoire ne s'efface pas par des mots, mais par une nouvelle victoire qui viendra ajouter une coupe au palmarès de la sélection et offrir au public saoudien un moment longtemps attendu.

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