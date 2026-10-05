Après des années d'absence dans le dernier carré, l'Arabie saoudite retrouve de nouveau la finale de la Coupe du Golfe, mais cette fois au cœur d'une vieille histoire dont toutes les pages ne sont pas encore refermées, et de souvenirs toujours présents chaque fois que la sélection saoudienne approche d'un match décisif. La Gulf Cup 27 offre à l'Arabie saoudite une nouvelle occasion d'écrire une fin différente, après que l'équipe a manqué la finale depuis l'édition 2019.
L'Arabie saoudite se prépare à affronter les Émirats arabes unis, demain mardi en soirée, au stade « Al-Inma » à Djeddah, sous la houlette de l'entraîneur grec Georgios Donis, dans un match où la sélection saoudienne cherche à récupérer le titre du Golfe et à mettre fin aux années d'attente qu'ont vécues les supporters saoudiens depuis le dernier sacre de l'équipe dans la compétition.