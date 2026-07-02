Le spectre de l'effondrement plane… Quelle feuille de route pour reconstruire l'identité de l'équipe nationale saoudienne ?

Le départ de Yasser Al-Meshal pourrait marquer le début d’une nouvelle ère, entraînant un remaniement du staff technique et de nombreux changements au sein de la sélection. Toutefois, ces mesures resteront insuffisantes si la méthode de travail ne évolue pas.
La sélection saoudienne a besoin d’un projet à long terme qui s’appuie sur les catégories de jeunes, réévalue le statut des joueurs locaux, leur accorde un temps de jeu réel, les incite à s’expatrier, tout en définissant une identité technique stable qui ne varie pas à chaque tournoi ou à chaque entraîneur.
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Car le succès dans le football moderne ne s’obtient pas par des décisions hâtives ou des réactions ponctuelles, mais par la mise en place d’un projet global s’étendant sur plusieurs années. Si l’Arabie saoudite veut retrouver son rang continental et mondial, elle doit d’abord repenser le système dans son ensemble plutôt que de changer les individus, car l’élimination lors de la Coupe du monde n’est que la conséquence visible de problèmes accumulés depuis des années.