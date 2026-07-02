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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le spectre de l'effondrement plane… Quelle feuille de route pour reconstruire l'identité de l'équipe nationale saoudienne ?

FEATURES
Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Salem Mohammed Al-Dossari
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.
Espagne

Le football saoudien a besoin d'une nouvelle révolution

L’élimination de l’équipe d’Arabie saoudite dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 n’a pas été une simple défaite dans une grande compétition ; elle a mis en lumière une crise plus profonde au sein même du système footballistique national.

Cet échec n’est pas imputable à un entraîneur ou à un président de fédération, mais à un projet global qui exige une réévaluation en profondeur, alors que se profilent déjà la Coupe du Golfe et, surtout, la Coupe d’Asie 2027 à domicile.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La révolution financière… un atout à double tranchant

    Il est indéniable que le championnat Roshen a réalisé un bond historique ces dernières années, attirant de nombreuses stars mondiales, conformément à la vision du Royaume de développer le secteur sportif et de propulser la compétition parmi les meilleures au monde.

    Cette révolution financière a toutefois des répercussions sur l’équipe nationale : la hausse de la valeur des contrats des joueurs locaux, associée à des salaires mirobolants, a créé un sentiment de satiété chez certains éléments, qui accèdent à la stabilité financière plus vite que jamais, avant même d’avoir brillé avec les « Vert et Blanc ».

    Si ces contrats illustrent la puissance financière du championnat, leur pérennité sous cette forme risque de diminuer la motivation de certains joueurs à se perfectionner ou à chercher des défis plus relevés hors des frontières saoudiennes.

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  • Sur un terrain, l’engagement compte plus que le salaire.

    Avec l’augmentation du nombre de joueurs étrangers dans le championnat Roshen, le temps de jeu d’un grand nombre de joueurs saoudiens a diminué, en particulier aux postes offensifs et de meneurs de jeu, qui sont justement ceux dont la sélection nationale a le plus besoin.

    Le vrai enjeu est là : un joueur disposant de peu de temps de jeu en club, même talentueux, peine à maintenir son niveau de performance pour les compétitions internationales.

    Plus préoccupant, certains perçoivent des salaires élevés malgré une participation sporadique, ce qui dilue leur sens de la compétition et la pression nécessaire pour se dépasser.

    Une révision de la structure salariale, indexant les rémunérations sur le temps de jeu et la performance, s’impose comme une mesure clé pour raviver l’esprit de compétition chez les joueurs locaux.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le professionnalisme à l'étranger est une nécessité, non un luxe.

    Les expériences asiatiques les plus réussies (Japon, Corée du Sud, Australie) reposent sur un principe clair : expatrier leurs joueurs en Europe pour qu’ils y gagnent en technique et en mental, avant de répercuter ces acquis sur le niveau des sélections nationales.

    En Arabie saoudite, le mouvement est encore marginal, malgré des joueurs dotés du potentiel requis.

    Lire aussi… Des fuites confidentielles révèlent le chaos qui règne au Sénégal après le choc de la Coupe du monde !

    Il est donc impératif que le système encourage les talents saoudiens à s’expatrier en Europe, même dans des championnats de niveau intermédiaire, car un joueur qui sort de sa zone de confort et affronte régulièrement des adversaires plus forts revient forcément mieux armé pour servir la sélection nationale.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    Le projet prime sur les changements d’effectif.

    Le départ de Yasser Al-Meshal pourrait marquer le début d’une nouvelle ère, entraînant un remaniement du staff technique et de nombreux changements au sein de la sélection. Toutefois, ces mesures resteront insuffisantes si la méthode de travail ne évolue pas.

    La sélection saoudienne a besoin d’un projet à long terme qui s’appuie sur les catégories de jeunes, réévalue le statut des joueurs locaux, leur accorde un temps de jeu réel, les incite à s’expatrier, tout en définissant une identité technique stable qui ne varie pas à chaque tournoi ou à chaque entraîneur.

    Lire aussi… Le successeur de Salem Al-Dossari… Une décision surprenante qui ébranle les cadors de la Saudi Pro League.

    Car le succès dans le football moderne ne s’obtient pas par des décisions hâtives ou des réactions ponctuelles, mais par la mise en place d’un projet global s’étendant sur plusieurs années. Si l’Arabie saoudite veut retrouver son rang continental et mondial, elle doit d’abord repenser le système dans son ensemble plutôt que de changer les individus, car l’élimination lors de la Coupe du monde n’est que la conséquence visible de problèmes accumulés depuis des années.