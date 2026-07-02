Il est indéniable que le championnat Roshen a réalisé un bond historique ces dernières années, attirant de nombreuses stars mondiales, conformément à la vision du Royaume de développer le secteur sportif et de propulser la compétition parmi les meilleures au monde.

Cette révolution financière a toutefois des répercussions sur l’équipe nationale : la hausse de la valeur des contrats des joueurs locaux, associée à des salaires mirobolants, a créé un sentiment de satiété chez certains éléments, qui accèdent à la stabilité financière plus vite que jamais, avant même d’avoir brillé avec les « Vert et Blanc ».

Si ces contrats illustrent la puissance financière du championnat, leur pérennité sous cette forme risque de diminuer la motivation de certains joueurs à se perfectionner ou à chercher des défis plus relevés hors des frontières saoudiennes.