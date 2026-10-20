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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Le spectacle des coupes d’Europe sur NOW : comment regarder l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Conference League

Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue Conférence

Le spectacle des compétitions européennes est de retour avec la troisième journée de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League, ainsi que la deuxième journée de l’UEFAConference League. Les clubs italiens veulent se relancer, donner un nouvel élan à leur parcours en phase de ligue et faire progresser le classement italien.

En lice, pendant trois jours qui s’annoncent passionnants : l’Inter, le Napoli, la Roma, Côme, l’AC Milan, la Juventus et l’Atalanta.

Dans la plus prestigieuse des compétitions, la Roma et le Napoli ouvrent la semaine européenne. Battue en fin de match par le Real Madrid lors de la dernière journée, la Roma reçoit le Slovan Bratislava de Yaya Touré. Pour l’équipe de Gasperini, une victoire est indispensable afin de garder ses espoirs de qualification en vie. À la même heure (21 h), le Napoli accueille au stade Maradona le Bodo/Glimt, qui reste sur une victoire à domicile contre le Borussia Dortmund. Les Norvégiens, emmenés par Hauge, ancien joueur de l’AC Milan, ont été la grande surprise de la dernière Ligue des champions : ils ont éliminé l’Inter et atteint les quarts de finale. Ils viennent en Italie pour décrocher leur première victoire à l’extérieur dans cette édition. Mardi à 21 h, le Paris Saint-Germain affrontera également Barcelone, dans un choc entre deux des principaux candidats à la victoire finale.


Mercredi promet aussi une soirée de grand spectacle. Côme ouvre le bal à 18 h 45 face à Manchester United. Le club anglais traverse une période difficile, mais reste un adversaire redoutable pour l’équipe de Fabregas, désireuse de se racheter après sa défaite à Rotterdam contre Feyenoord. Tous les regards seront également tournés vers Bayern Munich-Arsenal, l’autre grande affiche de cette journée, qui pourrait faire figure de finale avant l’heure.


Jeudi, place aux autres clubs italiens. En Europa League, l’AC Milan enchaîne un deuxième déplacement consécutif, cette fois sur le terrain de Bournemouth, tandis que la Juventus affronte le Rennes du buteur Lepaul. En Conference League, l’Atalanta se mesurera à l’Ajax de Julian Brandt dans la magnifique Johan Cruijff Arena.


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