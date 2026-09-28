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imago-sport-1083890998.jpgPRESSE SPORTS
Alvino Hanafi
Traduit par

Le souvenir du coup de pied de Zizou ! Zidane balaie en riant les ecchymoses du Clasico infligées par Van Bommel avant leur duel sur le banc de touche

France
Z. Zidane
Belgique vs France
Belgique
UEFA Nations League A

Le sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, a évoqué ses souvenirs de joueur face à Mark van Bommel avant le match des Bleus contre la Belgique en Ligue des nations de l'UEFA. Le Français a plaisanté sur les coups reçus de l'ancien milieu de terrain, tout en évaluant Kevin De Bruyne et la qualité de l'effectif de la Belgique.

  • Zidane se prépare à un duel sur le bord de la touche face à Van Bommel

    Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, s’est projeté sur le choc de l’UEFA Nations League prévu lundi soir face à la Belgique au stade Roi-Baudouin. Cette affiche réunit sur le banc deux milieux de terrain légendaires, puisque Zidane fera face au nouveau sélectionneur belge, Mark van Bommel.

    Les deux entraîneurs se sont affrontés sur le terrain durant leur carrière de joueur, notamment lors d’un Clasico terminé sur un score de 1-1 entre Barcelone et le Real Madrid en 2006.

    Zidane s’attend à une bataille physique et tactique exigeante à Bruxelles.

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  • Barcelona v Real MadridGetty Images Sport

    L’entraîneur balaie d’un rire les affrontements agressifs du Clasico

    En conférence de presse d’avant-match, Zidane a plaisanté sur le style de jeu combatif de Van Bommel en évoquant leurs duels passés au milieu de terrain en Espagne. Le Français a toutefois exprimé son admiration pour le leadership de son homologue et son empreinte tactique.

    Zidane a souligné que la transition de Van Bommel vers le métier d’entraîneur reflète sa profonde compréhension de la dynamique d’une équipe.

    « Il n’avait pas exactement le même style de jeu que moi », a ri Zidane. « J’ai pris pas mal de coups de sa part quand nous nous affrontions. Mais c’était le genre de joueur important pour une équipe. En tant qu’entraîneur, il essaie d’imposer sa patte. »

  • L’entraîneur français salue la qualité belge et l’héritage de Scifo

    Selon VTM NEWS, Zidane a couvert d’éloges l’équipe nationale belge, mettant en avant ses qualités techniques et sa cohésion collective après un solide parcours en Coupe du monde. Interrogé sur le joueur belge dont le style de jeu se rapprochait le plus du sien, Zidane a écarté les comparaisons individuelles, soulignant que le milieu vedette Kevin De Bruyne possède des qualités uniques.

    L’entraîneur a également évoqué des meneurs de jeu historiques comme Enzo Scifo au moment d’évaluer la tradition footballistique de la Belgique.

    « La Belgique a disputé une très bonne Coupe du monde, a déclaré Zidane. Il y a énormément de qualité individuelle dans l’effectif. De Bruyne, c’est De Bruyne. La Belgique a toujours eu de bons joueurs balle au pied. En tant que sportif de haut niveau, vous adorez jouer ce genre de grands matches. »

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    Les Bleus visent une victoire cruciale à l’extérieur à Bruxelles

    La France boucle sa préparation de match alors qu’elle vise à prendre trois points dans le groupe A avant de rentrer pour affronter l’Italie au Stade de France. Zidane exige une concentration totale de son groupe pour venir à bout d’une équipe hôte motivée.

    La Belgique cherche une victoire marquante sous les ordres de Van Bommel après son récent succès contre l’Italie.

    Les Bleus visent à maintenir leur élan à Bruxelles.

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