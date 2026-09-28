Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, s’est projeté sur le choc de l’UEFA Nations League prévu lundi soir face à la Belgique au stade Roi-Baudouin. Cette affiche réunit sur le banc deux milieux de terrain légendaires, puisque Zidane fera face au nouveau sélectionneur belge, Mark van Bommel.

Les deux entraîneurs se sont affrontés sur le terrain durant leur carrière de joueur, notamment lors d’un Clasico terminé sur un score de 1-1 entre Barcelone et le Real Madrid en 2006.

Zidane s’attend à une bataille physique et tactique exigeante à Bruxelles.