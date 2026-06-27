Le Shakhtar pourrait disputer ses matchs à domicile de Ligue des champions en Angleterre, alors que des discussions s'engagent avec un club de Premier League

Les grands clubs ukrainiens conservent toutes leurs options en Europe de l’Ouest tout en cherchant à finaliser leur calendrier continental. Réagissant aux récentes spéculations concernant un éventuel déménagement au Royaume-Uni, les responsables du club ont confirmé que plusieurs sites étaient actuellement à l’étude.

Un porte-parole officiel du club a déclaré : « Le Shakhtar est actuellement en négociation avec plusieurs sites au Royaume-Uni et en Allemagne afin de trouver un stade d’accueil pour ses matchs de Ligue des champions de l’UEFA la saison prochaine. Nous ne ferons aucun commentaire sur ce processus tant qu’une décision n’aura pas été annoncée dans un avenir proche. »