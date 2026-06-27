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Le Shakhtar pourrait disputer ses matchs à domicile de Ligue des champions en Angleterre, alors que des discussions s'engagent avec un club de Premier League
Un lieu londonien est étudié
Selon le journal *The Standard*, le Shakhtar étudie la possibilité d’utiliser le Gtech Community Stadium de Brentford comme terrain neutre pour sa prochaine campagne en Ligue des champions. En raison des restrictions de sécurité imposées par l’UEFA dans le contexte du conflit qui oppose actuellement l’Ukraine à la Russie, le club doit trouver un terrain neutre à l’étranger, après avoir joué en Pologne la saison dernière. Ce stade de 17 000 places situé à l’ouest de Londres apparaît désormais comme un candidat sérieux, et des négociations sont actuellement en cours entre les deux parties.
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Le club confirme que les négociations se poursuivent.
Les grands clubs ukrainiens conservent toutes leurs options en Europe de l’Ouest tout en cherchant à finaliser leur calendrier continental. Réagissant aux récentes spéculations concernant un éventuel déménagement au Royaume-Uni, les responsables du club ont confirmé que plusieurs sites étaient actuellement à l’étude.
Un porte-parole officiel du club a déclaré : « Le Shakhtar est actuellement en négociation avec plusieurs sites au Royaume-Uni et en Allemagne afin de trouver un stade d’accueil pour ses matchs de Ligue des champions de l’UEFA la saison prochaine. Nous ne ferons aucun commentaire sur ce processus tant qu’une décision n’aura pas été annoncée dans un avenir proche. »
Des liens solides avec la communauté locale
Un déménagement temporaire dans l’ouest de Londres revêtirait une importance culturelle considérable, notamment en raison de la présence d’importantes communautés ukrainiennes dans les quartiers voisins de Hounslow et d’Ealing. Le club de Brentford a activement soutenu ces familles déplacées à travers diverses initiatives communautaires locales, tout en tirant efficacement parti de son stade moderne pour générer des sources de revenus secondaires essentielles grâce à l’organisation d’événements sportifs externes. Cette synergie rend ce partenariat tout à fait judicieux, permettant au club de Premier League d’optimiser ses ressources tout en offrant au Shakhtar un port d’accueil chaleureux.
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La phase de championnat de septembre approche à grands pas.
Le Shakhtar sera exempté des tours préliminaires de juillet et entrera directement en phase de groupes de la Ligue des champions en septembre, imposant aux dirigeants de finaliser dans les meilleurs délais les aspects logistiques. De son côté, Brentford doit trouver le bon équilibre entre un éventuel accord de partage de stade et ses propres engagements nationaux, alors que la nouvelle saison de Premier League approche à grands pas.