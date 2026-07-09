Le seul point faible de Messi… Des statistiques surprenantes qui placent Scaloni face à un dilemme épineux

Chaque fois que Lionel Messi semble avoir clos le débat sur son statut de légende, il relance la machine à polémiques. Le capitaine argentin continue d’écrire l’histoire lors de la Coupe du monde 2026 et bat des records match après match, mais au milieu de toute cette splendeur, un seul point faible continue de le hanter et soulève une question que personne n’aurait imaginé poser il y a quelques années : Messi devrait-il cesser de tirer les penalties ?
Alors qu’il guide l’Albiceleste vers un nouveau sacre mondial, les statistiques indiquent que les penalties sont désormais le maillon faible de son jeu, un dilemme qui place l’entraîneur Lionel Scaloni face à un choix cornélien chaque fois que l’Argentine obtient une tentative depuis le point de penalty.