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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Le seul point faible de Messi… Des statistiques surprenantes qui placent Scaloni face à un dilemme épineux

FEATURES
L. Messi
L. Scaloni
Argentine vs Égypte
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Coupe du monde
Argentine vs Suisse
Suisse
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Égypte
É.-U.
Suisse

L’entraîneur argentin explorera-t-il d’autres options ?

Chaque fois que Lionel Messi semble avoir clos le débat sur son statut de légende, il relance la machine à polémiques. Le capitaine argentin continue d’écrire l’histoire lors de la Coupe du monde 2026 et bat des records match après match, mais au milieu de toute cette splendeur, un seul point faible continue de le hanter et soulève une question que personne n’aurait imaginé poser il y a quelques années : Messi devrait-il cesser de tirer les penalties ?

Alors qu’il guide l’Albiceleste vers un nouveau sacre mondial, les statistiques indiquent que les penalties sont désormais le maillon faible de son jeu, un dilemme qui place l’entraîneur Lionel Scaloni face à un choix cornélien chaque fois que l’Argentine obtient une tentative depuis le point de penalty.

  • Messi continue de battre des records

    Malgré la polémique autour des penalties, il est indéniable que Messi réalise l’un de ses meilleurs tournois.

    Lors du match contre l’Égypte, la star argentine a été l’élément décisif d’un retour historique : après avoir délivré une passe décisive et marqué un but, il a mené son équipe à la victoire 3-2 alors qu’elle était menée de deux buts.

    Le capitaine argentin continue de battre des records : il est devenu le joueur le plus âgé à marquer et à créer un but lors d’un même match de Coupe du monde, pour la cinquième fois de sa carrière – un exploit qu’aucun autre joueur n’a réalisé plus de trois fois depuis 1966.

    Il est également devenu le premier joueur à marquer lors de six matchs consécutifs en phase à élimination directe de la Coupe du monde, Il a également pris la tête du classement des passeurs de l’histoire de la compétition avec 9 passes décisives, dépassant la légende Diego Maradona, et établi un nouveau record en tant que joueur de plus de 30 ans ayant marqué le plus de buts lors d’une même édition de la Coupe du monde.

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  • Un penalty qui a ravivé la polémique

    Au cœur d’une prestation éclatante, la faille de Messi sur les penalties a toutefois resurgi.

    Quelques minutes après l’ouverture du score égyptienne, l’Argentine obtient un penalty suite à une faute de Nicolás Tagliafico dans la surface, occasion idéale pour remettre les compteurs à zéro.

    Mais Messi a tiré trop haut, offrant au gardien Mostafa Shobeir le temps d’anticiper et de repousser le ballon.

    Même si l’Argentine a ensuite renversé la vapeur pour s’imposer, ce penalty manqué a failli lui coûter l’élimination, l’Égypte menant 2-0 jusqu’à la 79^e minute dans l’un des matchs les plus palpitants de la Coupe du monde.

    Selon les données d’Opta, les chances de victoire de l’Argentine dans le temps réglementaire n’exédaient pas 0,6 % avant l’ouverture du score de Cristian Romero.

  • Un chiffre négatif sans précédent

    C'était le deuxième penalty manqué par Messi lors de la Coupe du monde 2026, après en avoir également raté un face à l'Autriche lors de la phase de groupes.

    Il devient ainsi le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à manquer plus d’un penalty lors d’une même édition, hors tirs au but.

    Il porte ainsi à quatre son total de penalties manqués en Coupe du monde, record absolu, pour une réussite qui n’atteint que la moitié de ses tentatives.

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  • Une contradiction stupéfiante dans les statistiques de la légende

    Le plus étonnant, c'est que le problème de Messi se limite pratiquement aux penalties.

    Au cours de sa carrière, la star argentine a en effet inscrit 17 buts sur action en Coupe du monde, alors que la valeur attendue (xG) de ces occasions n’était que de 13,1. Il a donc dépassé les prévisions de près de 4 buts, ce qui témoigne de ses capacités exceptionnelles à conclure les actions.

    Mais depuis le point de penalty, le tableau est tout autre.

    Il n’a en effet marqué que 4 buts sur penalty, alors que la valeur attendue (xG) de ces tirs s’élevait à 6,31, soit 2,31 buts de moins que prévu.

    Au cours de sa carrière avec Barcelone, le Paris Saint-Germain, l’Inter Miami et la sélection argentine, Messi a tiré 148 penalties, dont il n’en a marqué que 114, soit un taux de réussite de 77 %.

    Un taux qui paraît correct, mais qui reste légèrement en deçà de la moyenne mondiale des tireurs de penaltys (environ 79 %, d’après les données « Opta » compilées à partir de près d’un million de tentatives dans 40 championnats).

  • Solutions de remplacement disponibles en Argentine

    Selon les données d’Opta, Scaloni dispose de plusieurs alternatives en cas de changement de tireur de penalty.

    Leandro Paredes mène le classement avec un taux de réussite de 92,9 %, devant Alexis Mac Allister et Enzo Fernández (91,7 % chacun), puis Julián Álvarez (89,5 %).

    Tous ces joueurs devancent nettement Messi en termes de taux de réussite, tandis que seuls Lautaro Martínez et Tiago Almada ne sont pas en retrait par rapport à lui.

  • Pourquoi Messi demeure-t-il le premier tireur de penalties ?

    Malgré ces statistiques, confier la responsabilité des penaltys à un autre joueur n’est pas une décision à prendre à la légère.

    Messi a en effet tiré 32 penalties sous le maillot argentin, tandis que l’ensemble de ses coéquipiers n’en ont tenté que 7.

    De plus, la pression psychologique liée à la prise d’un penalty en Coupe du monde est tout à fait différente de celle des autres compétitions, ce qui confère au capitaine argentin un avantage en termes d’expérience, même si ses statistiques ne le reflètent pas.

  • Un dilemme attend Scaloni

    Jusqu’ici, Messi a compensé ses deux penalties manqués par des buts et des passes décisives qui ont maintenu l’Argentine à flot. Mais à l’approche de l’épilogue du tournoi et face à des adversaires plus redoutables, l’Albiceleste pourrait ne pas disposer d’une seconde chance.

    D’où un débat croissant en Argentine : Scaloni maintiendra-t-il sa confiance au plus grand joueur de l’histoire du football pour les penalties, ou prendra-t-il l’une des décisions les plus audacieuses de sa carrière en retirant cette responsabilité au capitaine afin de préserver le rêve d’un deuxième titre mondial consécutif ?

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