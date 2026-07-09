Le seul point faible de Messi… Des statistiques surprenantes qui placent Scaloni face à un dilemme épineux

Malgré la polémique autour des penalties, il est indéniable que Messi réalise l’un de ses meilleurs tournois.

Lors du match contre l’Égypte, la star argentine a été l’élément décisif d’un retour historique : après avoir délivré une passe décisive et marqué un but, il a mené son équipe à la victoire 3-2 alors qu’elle était menée de deux buts.

Le capitaine argentin continue de battre des records : il est devenu le joueur le plus âgé à marquer et à créer un but lors d’un même match de Coupe du monde, pour la cinquième fois de sa carrière – un exploit qu’aucun autre joueur n’a réalisé plus de trois fois depuis 1966.

Il est également devenu le premier joueur à marquer lors de six matchs consécutifs en phase à élimination directe de la Coupe du monde, Il a également pris la tête du classement des passeurs de l’histoire de la compétition avec 9 passes décisives, dépassant la légende Diego Maradona, et établi un nouveau record en tant que joueur de plus de 30 ans ayant marqué le plus de buts lors d’une même édition de la Coupe du monde.