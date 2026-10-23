Dier a disputé 365 matches avec Tottenham en neuf ans et demi, mettant sa polyvalence à profit. Capable d’évoluer en défense centrale ou au milieu de terrain, il peut aussi dépanner au poste de latéral si nécessaire.

Ces qualités ont été appréciées dans la capitale anglaise, tandis qu’il obtenait 49 sélections avec l’équipe d’Angleterre. Mais tout le monde n’était pas convaincu que le joueur formé au Sporting possédait la régularité nécessaire pour évoluer au plus haut niveau.

Dier a toutefois toujours travaillé dur pour progresser et mis un point d’honneur à être le meilleur coéquipier possible. Ces qualités n’ont jamais échappé à Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham.

Le prolifique attaquant a quitté Tottenham en 2023 pour partir en quête des grands trophées qui lui échappaient au Bayern Munich. Il était heureux d’y retrouver un visage familier en janvier 2024. Dier a remporté le titre de Bundesliga aux côtés de Kane, tout en signant un contrat définitif.

Son séjour en Allemagne a finalement été écourté, mais Monaco a saisi l’occasion de recruter le joueur libre à l’été 2025, mettant sa grande expérience à profit au stade Louis-II.

Il y a porté le brassard de capitaine et, à 32 ans, s’est parfaitement installé en défense centrale. Son retour en grâce s’est ainsi poursuivi dans le football français.