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« Le seul endroit où les supporters ne connaissent pas les joueurs » : Eric Dier vit une « belle histoire », tandis qu’une ancienne star de Monaco salue la renaissance de l’ancien défenseur de Tottenham
Neuf ans à Tottenham, puis un titre remporté au Bayern avec Kane
Dier a disputé 365 matches avec Tottenham en neuf ans et demi, mettant sa polyvalence à profit. Capable d’évoluer en défense centrale ou au milieu de terrain, il peut aussi dépanner au poste de latéral si nécessaire.
Ces qualités ont été appréciées dans la capitale anglaise, tandis qu’il obtenait 49 sélections avec l’équipe d’Angleterre. Mais tout le monde n’était pas convaincu que le joueur formé au Sporting possédait la régularité nécessaire pour évoluer au plus haut niveau.
Dier a toutefois toujours travaillé dur pour progresser et mis un point d’honneur à être le meilleur coéquipier possible. Ces qualités n’ont jamais échappé à Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham.
Le prolifique attaquant a quitté Tottenham en 2023 pour partir en quête des grands trophées qui lui échappaient au Bayern Munich. Il était heureux d’y retrouver un visage familier en janvier 2024. Dier a remporté le titre de Bundesliga aux côtés de Kane, tout en signant un contrat définitif.
Son séjour en Allemagne a finalement été écourté, mais Monaco a saisi l’occasion de recruter le joueur libre à l’été 2025, mettant sa grande expérience à profit au stade Louis-II.
Il y a porté le brassard de capitaine et, à 32 ans, s’est parfaitement installé en défense centrale. Son retour en grâce s’est ainsi poursuivi dans le football français.
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L’expérience et la polyvalence de Dier plébiscitées par les géants de Ligue 1
L’ancien joueur vedette de Monaco Grimandi, qui s’exprimait en partenariat avec talkSPORT Bet Online Slots, a déclaré à GOAL, interrogé sur l’impact de Dier en Principauté : « Il a traversé une période difficile, car même à Monaco, la saison dernière a été assez compliquée pour lui, mais il a bien joué.
« Il a fait une bonne saison, il est capitaine. Je crois qu’il a joué aux côtés de [Sadibou] Sane. Sane est un excellent joueur, un jeune talent. Il était à Metz la saison dernière et il m’a surpris, car en quelques mois, il a montré beaucoup de qualités. Je pense que leur entente est bonne.
« J’ai entendu dire que les gens à Monaco apprécient beaucoup Dier. C’est dommage, car Monaco a perdu ce week-end. L’équipe était invaincue jusque-là cette saison, mais elle s’est inclinée 1-0.
« C’est une belle histoire. Il a traversé une période difficile et, aujourd’hui, il semble se construire une belle vie en étant capitaine et en jouant à Monaco. »
Ce que c’est que de vivre et de jouer dans la principauté de Monaco
Il y a peu de meilleurs endroits que Monaco pour jouer au football. Grimandi, qui y a passé six ans avant de remporter deux titres de Premier League avec Arsenal, décrit ainsi la vie sur place : « Monaco est le seul endroit en Europe où les joueurs connaissent les supporters, mais où les supporters ne connaissent pas les joueurs. C’est ce qu’on dit parfois.
« La vie y est très tranquille. Cela a changé aujourd’hui, parce que Monaco est un peu plus populaire, mais on peut toujours s’y rendre sans aucun problème. On peut marcher dans la rue sans que personne nous reconnaisse. On y bénéficie d’une bonne qualité de vie et de la sécurité.
« C’est bien quand on a 32 ans et c’est bien aussi quand on est jeune. Sauf que, parfois, cela devient un peu compliqué si l’on attend davantage du football. C’est un endroit fantastique où vivre.
« Je pense que les joueurs anglais aiment beaucoup Monaco. Je me souviens que, lorsque j’étais à Arsenal, la plupart des joueurs anglais me posaient beaucoup de questions sur Monaco. C’est bien sûr le bon moment pour lui d’y vivre. »
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Toujours ambitieux, Dier a encore beaucoup à offrir sur le terrain
Dier a signé un contrat de trois ans en rejoignant Monaco, ce qui signifie qu’il lui reste un peu plus de 18 mois de contrat. La saison dernière, des problèmes au mollet et aux ischio-jambiers l’ont limité à seulement 13 apparitions toutes compétitions confondues.
Cet homme né en Angleterre et élevé au Portugal a toutefois fait bonne impression. Professionnel exemplaire, il est une source d’inspiration pour des joueurs comme Lamine Camara et Ansu Fati, et reste convaincu que de nombreuses autres aventures l’attendent avant de raccrocher définitivement les crampons.
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