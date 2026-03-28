Le Sénégal a décidé de ne pas céder d'un pouce et défie ouvertement la CAF, protestant contre sa décision d'attribuer – sur le tapis vert – la Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Les Lions de la Teranga, après avoir demandé et déposé officiellement leur recours pour la révocation de la conquête du plus grand trophée continental au niveau des équipes nationales, sont entrés sur le terrain aujourd'hui avec une intention claire, à savoir envoyer un signal sans équivoque à la fédération africaine, en soulignant que leur succès en Coupe d'Afrique s'est produit sur le terrain et que tout le peuple sénégalais se considère incontestablement comme champion d'Afrique.
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Le Sénégal proteste contre la décision de la CAF : deux étoiles et le trophée de la Coupe d'Afrique de la nation apporté sur le terrain, que s'est-il passé lors du match amical contre le Pérou ?
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Suite à la décision du CAF, cet après-midi – alors que le Sénégal disputait un match amical contre le Pérou –, l'équipe nationale est entrée sur le terrain en arborant fièrement son nouveau maillot officiel, sur lequel figuraient deux étoiles au-dessus de l'écusson (en symbole des deux titres continentaux remportés sur le terrain).
Mais ce n'est pas tout.
L'équipe nationale sénégalaise – joueurs et tout le staff technique présent – a défilé et fait la fête avec ses supporters au Stade de France, la Coupe d'Afrique à la main.
Un geste clair qui attise encore davantage le conflit politique et sportif.
LA DÉCISION DU CAF ET LE RECOURS OFFICIEL
Revenons un peu en arrière et résumons toute cette affaire.
Suite à l'abandon du terrain par le Sénégal lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations contre le Maroc, la CAF avait officiellement annoncé sa décision d'annuler le verdict et d'attribuer la Coupe d'Afrique des nations au Maroc avec une victoire 3-0 par forfait contre l'équipe sénégalaise.
Par la suite, la FSF (la Fédération sénégalaise) a décidé de faire appel auprès du TAS contre la décision de la CAF d'attribuer la victoire 3-0 et la Coupe sur tapis au Maroc.
Mais en attendant la décision du TAS, le Sénégal a tenu à clarifier et à réaffirmer quelle est l'équipe nationale championne d'Afrique sur le terrain par un geste éloquent.