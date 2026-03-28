Suite à la décision du CAF, cet après-midi – alors que le Sénégal disputait un match amical contre le Pérou –, l'équipe nationale est entrée sur le terrain en arborant fièrement son nouveau maillot officiel, sur lequel figuraient deux étoiles au-dessus de l'écusson (en symbole des deux titres continentaux remportés sur le terrain).

Mais ce n'est pas tout.

L'équipe nationale sénégalaise – joueurs et tout le staff technique présent – a défilé et fait la fête avec ses supporters au Stade de France, la Coupe d'Afrique à la main.

Un geste clair qui attise encore davantage le conflit politique et sportif.