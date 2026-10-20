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Le Sénégal contraint d’attendre fin novembre pour connaître le verdict du TAS sur le titre de la CAN attribué au Maroc et contesté
Les délibérations juridiques retardent la décision finale
La Fédération sénégalaise de football (FSF) devra attendre la fin du mois de novembre pour savoir si le Tribunal arbitral du sport rétablira le titre de la Coupe d’Afrique des nations attribué au Maroc. Les arguments juridiques des deux pays et de la Confédération africaine de football ont été entendus à Lausanne le 8 octobre. Ce recours fait suite à la finale du 18 janvier à Rabat, où les visiteurs ont battu les hôtes 1-0 après prolongation.
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Un jugement approfondi remplace un verdict rapide
Alors que la plus haute juridiction du sport avait initialement indiqué qu’un verdict serait rendu dans les jours suivant l’audience, la formation arbitrale a choisi de rendre une décision complète, assortie de motifs juridiques détaillés, appelée sentence du TAS. Confirmant lundi ce nouveau calendrier, le TAS a indiqué dans un communiqué officiel : « Ce processus prendra plusieurs semaines, la sentence du TAS étant attendue fin novembre 2026. »
S’exprimant à l’extérieur du lieu de l’audience plus tôt ce mois-ci, le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, avait déclaré : « Je sais que l’attente est longue pour les supporters, quelques mois après la finale entre le Sénégal et le Maroc. Je m’attends à ce que la décision soit rendue non pas aujourd’hui, ni demain, mais quelques jours plus tard. Les faits sont établis, ils sont clairs, et les discussions porteront sur certaines questions de procédure et certains aspects juridiques. »
Un abandon du terrain entraîne la perte du titre
La polémique trouve son origine dans une interruption de 14 minutes en fin de temps réglementaire. Plusieurs joueurs sénégalais ont quitté le terrain et regagné les vestiaires pour protester contre un penalty accordé à leur encontre. À la reprise, le Maroc a manqué le penalty et l’équipe visiteuse a inscrit le but de la victoire en prolongation.
En mars, la commission d’appel de la CAF leur a toutefois retiré le trophée, estimant que leur sortie du terrain constituait un forfait, et a attribué à l’équipe hôte une victoire 3-0 sur tapis vert. Dans leur recours déposé le 25 mars, les Lions de la Teranga ont fait valoir que la décision de l’arbitre était définitive et qu’il avait autorisé la rencontre à aller à son terme.
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Un arbitrage contraignant détermine les champions continentaux
Le collège arbitral, composé de trois hommes, est présidé par Gerald Simon, spécialiste français du droit du sport. Il comprend également Luigi Fumagalli, professeur italien de droit international, et Ulrich Haas, avocat établi à Hambourg et professeur à l’université de Zurich. La sentence qu’il rendra aura la même valeur juridique qu’un jugement d’une juridiction nationale, conformément à la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Cette décision contraignante pourra ensuite être exécutée par les fédérations sportives ou les tribunaux nationaux.
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