Alors que la plus haute juridiction du sport avait initialement indiqué qu’un verdict serait rendu dans les jours suivant l’audience, la formation arbitrale a choisi de rendre une décision complète, assortie de motifs juridiques détaillés, appelée sentence du TAS. Confirmant lundi ce nouveau calendrier, le TAS a indiqué dans un communiqué officiel : « Ce processus prendra plusieurs semaines, la sentence du TAS étant attendue fin novembre 2026. »

S’exprimant à l’extérieur du lieu de l’audience plus tôt ce mois-ci, le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, avait déclaré : « Je sais que l’attente est longue pour les supporters, quelques mois après la finale entre le Sénégal et le Maroc. Je m’attends à ce que la décision soit rendue non pas aujourd’hui, ni demain, mais quelques jours plus tard. Les faits sont établis, ils sont clairs, et les discussions porteront sur certaines questions de procédure et certains aspects juridiques. »