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Le Sénégal célèbre sa victoire avec le trophée de la CAN devant ses supporters en France, bien que la CAF ait infirmé le résultat en faveur du Maroc
Scènes de défiance à Saint-Denis
Dans un geste remarquable de défi, les joueurs et le staff du Sénégal ont présenté le trophée de la CAN à leurs supporters avant un match amical contre le Pérou samedi. Le capitaine Kalidou Koulibaly a mené l'équipe dans un tour d'honneur, tandis que le gardien Edouard Mendy brandissait le trophée sous les acclamations tonitruantes des tribunes. L'équipe a même pris une photo de groupe officielle avec le trophée, signifiant ainsi son refus d'accepter la récente intervention de l'instance dirigeante.
Cette célébration publique intervient à peine 10 jours après que la Confédération africaine de football (CAF) a secoué le continent en réécrivant l'histoire du tournoi. Le Sénégal avait initialement remporté une victoire 1-0 sur le terrain en janvier, mais l'équipe évolue désormais sous le poids d'une controverse administrative qui a conduit à l'attribution du titre à son adversaire en finale, le Maroc.
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Ce coup de circuit décisif qui a tout changé
La polémique trouve son origine dans la finale dramatique disputée à Rabat, où l'entraîneur Pape Thiaw a ordonné à ses joueurs de regagner les vestiaires en signe de protestation. Les Lions de la Teranga étaient furieux lorsque l'arbitre a accordé un penalty de dernière minute au Maroc, après consultation du VAR, pour une faute sur Brahim Diaz. Bien que Sadio Mané ait finalement convaincu ses coéquipiers de revenir sur le terrain après un retard de 17 minutes, le mal était fait aux yeux des instances dirigeantes.
Alors que le match s'est poursuivi et que Pape Gueye a finalement inscrit le but de la victoire en prolongation après que Diaz eut manqué le penalty, la Commission d'appel de la CAF a par la suite jugé que le départ initial constituait un forfait. En conséquence, le résultat a été officiellement enregistré comme une victoire 3-0 pour le Maroc, privant le Sénégal de ce qui aurait été son deuxième titre consécutif en Coupe d'Afrique des nations. Il s'agissait d'une décision fracassante qui a annulé les événements qui se sont déroulés pendant les dernières minutes de jeu.
La bataille juridique se déplace à Lausanne
La Fédération sénégalaise de football (FSF) a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de faire annuler la décision de la CAF, qu'elle qualifie de « vol administratif ». Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, demande que le titre de champion soit rétabli. Même si la procédure judiciaire pourrait prendre des mois, la fédération a déjà ajouté une deuxième étoile sur les maillots de l'équipe nationale pour marquer cette victoire contestée.
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Déclaration de la CAF
La Commission d'appel de la CAF a clairement exposé les motifs de sa décision, déclarant : «La Commission d’appel de la CAF a décidé aujourd’hui qu’en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF (CAN), l’équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF TotalEnergies (CAN) Maroc 2025 (« le Match »), le résultat du Match étant enregistré comme 3–0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). »