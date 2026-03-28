Le Sénégal célèbre sa victoire avec le trophée de la CAN devant ses supporters en France, bien que la CAF ait infirmé le résultat en faveur du Maroc

Dans un geste remarquable de défi, les joueurs et le staff du Sénégal ont présenté le trophée de la CAN à leurs supporters avant un match amical contre le Pérou samedi. Le capitaine Kalidou Koulibaly a mené l'équipe dans un tour d'honneur, tandis que le gardien Edouard Mendy brandissait le trophée sous les acclamations tonitruantes des tribunes. L'équipe a même pris une photo de groupe officielle avec le trophée, signifiant ainsi son refus d'accepter la récente intervention de l'instance dirigeante.

Cette célébration publique intervient à peine 10 jours après que la Confédération africaine de football (CAF) a secoué le continent en réécrivant l'histoire du tournoi. Le Sénégal avait initialement remporté une victoire 1-0 sur le terrain en janvier, mais l'équipe évolue désormais sous le poids d'une controverse administrative qui a conduit à l'attribution du titre à son adversaire en finale, le Maroc.