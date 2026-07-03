Butt estime que la détermination de Tuchel à rester fidèle à ses méthodes est à la fois une force et une possible faiblesse. Tout en reconnaissant qu'une victoire ferait taire les critiques, il s'interroge sur le refus du coach de prendre en compte les avis extérieurs.

« Il fait ce qu’il veut, au sens où il se moque des médias et des supporters. Il est simplement têtu à sa manière », analyse Butt. « S’ils remportent le titre ainsi, personne n’en tiendra rigueur. Il serait anobli, considéré comme un dieu. Cela dit, la situation reste préoccupante.

« Tuchel donne l’impression d’être un entraîneur têtu, presque arrogant, car il ne fait que ce qu’il veut. C’est aussi une qualité chez un coach : il a un plan et s’y tient, peu importe le bruit autour. »

Il a également critiqué la sélection de l’équipe d’Angleterre, affirmant que Tuchel avait écarté des joueurs capables de faire basculer des matchs serrés.

« Peu importe ce que les gens en disent, la sélection est mauvaise », a-t-il ajouté. « Au fond de lui, il ne l’admettra jamais, mais il sait très bien qu’il aurait dû sélectionner Trent Alexander-Arnold, à 100 %. Il sait pertinemment qu’à quinze minutes de la fin, alors que le score est encore de 0-0, il regardera son banc et regrettera de ne pas avoir un Phil Foden ou un Cole Palmer pour faire la différence. S’il ne remporte pas ce match, la critique sera implacable. Je ne comprends tout simplement pas bon nombre de ses choix. C’est un peu le bazar. »