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« Le sélectionneur s’est trompé ! » : une ancienne star de l’équipe d’Angleterre critique vertement Thomas Tuchel, qu’elle juge « arrogant », après une prestation « inquiétante » lors de la Coupe du monde face à la RD Congo
Butt remet en cause les choix de Tuchel après la victoire contre l'Angleterre
Butt a vivement critiqué Tuchel après la victoire sans éclat 2-1 de l'Angleterre face à la RD Congo, exprimant ses inquiétudes tant quant à l'approche tactique de l'entraîneur qu'à la composition de son effectif. Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, l'ancien milieu de terrain anglais a fait valoir que Tuchel avait négligé des joueurs créatifs essentiels et constitué un effectif de 26 joueurs déséquilibré. Butt estime que ces décisions pourraient poser un problème majeur si l'Angleterre venait à rencontrer des difficultés lors des dernières phases de la Coupe du monde.
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L'ancien milieu de terrain de l'équipe d'Angleterre explique ses inquiétudes
Butt estime que la détermination de Tuchel à rester fidèle à ses méthodes est à la fois une force et une possible faiblesse. Tout en reconnaissant qu'une victoire ferait taire les critiques, il s'interroge sur le refus du coach de prendre en compte les avis extérieurs.
« Il fait ce qu’il veut, au sens où il se moque des médias et des supporters. Il est simplement têtu à sa manière », analyse Butt. « S’ils remportent le titre ainsi, personne n’en tiendra rigueur. Il serait anobli, considéré comme un dieu. Cela dit, la situation reste préoccupante.
« Tuchel donne l’impression d’être un entraîneur têtu, presque arrogant, car il ne fait que ce qu’il veut. C’est aussi une qualité chez un coach : il a un plan et s’y tient, peu importe le bruit autour. »
Il a également critiqué la sélection de l’équipe d’Angleterre, affirmant que Tuchel avait écarté des joueurs capables de faire basculer des matchs serrés.
« Peu importe ce que les gens en disent, la sélection est mauvaise », a-t-il ajouté. « Au fond de lui, il ne l’admettra jamais, mais il sait très bien qu’il aurait dû sélectionner Trent Alexander-Arnold, à 100 %. Il sait pertinemment qu’à quinze minutes de la fin, alors que le score est encore de 0-0, il regardera son banc et regrettera de ne pas avoir un Phil Foden ou un Cole Palmer pour faire la différence. S’il ne remporte pas ce match, la critique sera implacable. Je ne comprends tout simplement pas bon nombre de ses choix. C’est un peu le bazar. »
Les choix au milieu de terrain sont également critiqués.
Butt s'interroge sur la gestion de Kobbie Mainoo par Tuchel, s'étonnant que le jeune joueur de Manchester United n'ait pratiquement pas joué. Il estime que l'entrée de Jordan Henderson avant lui traduit un manque de confiance dans la défense anglaise et réduit l'ambition offensive de l'équipe.
« Ce que je ne comprends vraiment pas, c’est pourquoi il ne fait jamais entrer Kobbie Mainoo, d’aucune manière que ce soit », a déclaré Butt. « Je n’y comprends rien. Il ne lui accorde même pas trois minutes. Il a fait entrer Jordan Henderson avant lui – il y a là quelque chose qui cloche fondamentalement.
« Il est flagrant que Tuchel ne fait pas confiance à sa défense à quatre, c’est pour ça qu’il aligne deux joueurs aussi défensifs. C’est insensé face à une équipe comme le Congo. Je pense que c’est là que Kobbie Mainoo devrait entrer en jeu. Contre certaines de ces équipes – le Ghana, le Panama, le Congo –, il aurait dû entrer. »
Butt remet également en question le duo Declan Rice-Elliot Anderson, jugé trop peu créatif. Il estime que Rice n’est pas à 100 % et critique Anderson pour son jeu trop prudent et son incapacité à faire progresser le ballon.
Il a ajouté : « Thomas Tuchel a reculé notre meilleur milieu, l’un des meilleurs d’Europe la saison dernière, en tant que latéral droit pour masquer un problème évident. Quoi qu’il en soit, Declan Rice est clairement blessé. Il n’est pas à 100 %, alors je ne comprends pas pourquoi Tuchel ne l’a pas simplement remplacé, pourquoi il ne l’a pas laissé souffler – il a des matchs plus importants à venir.
« Elliot Anderson n’a pas été à la hauteur et n’a pas brillé contre la RD Congo. Il hésite, il redescend trop bas, il reçoit le ballon dans la mauvaise zone, il n’est pas assez offensif, il ne franchit pas suffisamment les lignes adverses. »
- AFP
La pression s'intensifie sur Tuchel
L'Angleterre reste en lice dans la Coupe du monde, mais les regards resteront tournés vers la composition d'équipe de Tuchel pour le prochain tour. Les « Three Lions » affronteront le Mexique lundi à Mexico, en huitièmes de finale.
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