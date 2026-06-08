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Le sélectionneur norvégien, furieux, a jugé Steve Clarke « peu professionnel », mais la Fédération écossaise de football a aussitôt répliqué après l’annulation d’un match amical crucial avant la Coupe du monde
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Solbakken fustige Clarke, qu’il juge « peu professionnel »
Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, a exprimé sa vive désapprobation après l’annulation de la rencontre amicale prévue contre l’Écosse, annulation intervenue tardivement. L’ancien entraîneur des Wolves s’est dit particulièrement agacé de n’avoir reçu aucun appel direct de Clarke pour lui expliquer la situation, estimant qu’un « accord tacite » avait été transgressé.
Expliquant sa frustration, Solbakken a qualifié ce revirement de « non professionnel » et a affirmé qu’il avait considérablement perturbé le rythme de son équipe. « C’est non professionnel de la part de l’Écosse. C’est non professionnel que l’entraîneur ne m’ait pas appelé, qu’ils se soient servis du manager de l’équipe pour nous l’annoncer par téléphone après la fin de l’entraînement. Je ne crois pas que les blessures invoquées datent de la dernière séance d’entraînement. Ce n’est pas le cas. C’est décevant. C’est un manque de professionnalisme. Mais nous devons faire avec. Nous avons donc légèrement ajusté notre plan de jeu », a conclu Solbakken.
La Fédération écossaise de football défend une procédure « correcte et cohérente »
La Fédération écossaise de football a réagi promptement aux critiques en diffusant un communiqué ferme pour clarifier sa position, alors que la délégation arrivait à son centre d’entraînement en Caroline du Nord.
Selon l’instance dirigeante, cette décision a été prise exclusivement dans l’intérêt des joueurs, après une série de blessures mineures survenues au sein du groupe à la suite de leur récente victoire 4-0 contre la Bolivie.
Le communiqué de la SFA précise : « La rencontre d’entraînement à huis clos avait été planifiée par les responsables des deux délégations, et non par les sélectionneurs nationaux. C’est la même procédure qui a prévalu lorsque nous avons malheureusement dû annuler samedi. Nous avons eu quelques blessés lors de nos précédents matchs amicaux et, lorsqu’il est apparu qu’un tel entraînement présenterait plus de risques que de bénéfices en termes de préparation, nous avons immédiatement prévenu le responsable de l’équipe norvégienne. Nous estimons avoir suivi une procédure appropriée et cohérente. Le match devait se dérouler à huis clos et ne pas être annoncé publiquement ; nous avons donc été surpris lorsque la nouvelle a été révélée par les médias norvégiens. »
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Clarke privilégie la sécurité de son effectif au détriment du match amical.
Malgré la polémique naissante, le sélectionneur écossais est resté imperturbable, pleinement focalisé sur la Coupe du monde à venir. Clarke a justifié sa décision par une question de gestion des risques : « Un simple match d’entraînement d’une heure sur notre terrain n’était pas suffisant pour justifier le moindre risque pour des joueurs clés légèrement touchés cette semaine. »
« Il s’agissait simplement d’une séance d’entraînement d’une heure sur notre terrain. Nous avons eu un ou deux petits soucis la semaine dernière et avons décidé que cela ne valait pas la peine de prendre le risque », a brièvement expliqué Clarke.
Les responsables écossais assurent avoir prévenu le staff norvégien avant même que leur équipe ne foule la pelouse pour le match du week-end au New Jersey, contrairement aux dires de la partie adverse qui estime avoir été informée trop tard.
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Les stars norvégiennes jugent les critiques « infondées » et « embarrassantes ».
Les critiques ne se sont pas limitées au staff technique : le directeur des opérations de la Norvège, Brede Hangeland, et plusieurs joueurs expérimentés ont exprimé leur déception. L’ancien défenseur de Fulham s’est montré cinglant, estimant que la SFA n’avait pas respecté un accord de longue date.
« Nous préparions ce match depuis plusieurs mois. Il est embarrassant de l’annuler quelques jours avant », a déclaré Hangeland. « Nous ne pouvons rien y faire, nous devons simplement passer à autre chose et tirer le meilleur parti de la situation. Mais il y a eu beaucoup d’organisation, d’accords et de conventions tacites, et puis soudainement, ils ne veulent plus. Je pense que c’était un manque de courage, pour ainsi dire. »