Le sélectionneur norvégien, furieux, a jugé Steve Clarke « peu professionnel », mais la Fédération écossaise de football a aussitôt répliqué après l’annulation d’un match amical crucial avant la Coupe du monde

La Fédération écossaise de football a réagi promptement aux critiques en diffusant un communiqué ferme pour clarifier sa position, alors que la délégation arrivait à son centre d’entraînement en Caroline du Nord.

Selon l’instance dirigeante, cette décision a été prise exclusivement dans l’intérêt des joueurs, après une série de blessures mineures survenues au sein du groupe à la suite de leur récente victoire 4-0 contre la Bolivie.

Le communiqué de la SFA précise : « La rencontre d’entraînement à huis clos avait été planifiée par les responsables des deux délégations, et non par les sélectionneurs nationaux. C’est la même procédure qui a prévalu lorsque nous avons malheureusement dû annuler samedi. Nous avons eu quelques blessés lors de nos précédents matchs amicaux et, lorsqu’il est apparu qu’un tel entraînement présenterait plus de risques que de bénéfices en termes de préparation, nous avons immédiatement prévenu le responsable de l’équipe norvégienne. Nous estimons avoir suivi une procédure appropriée et cohérente. Le match devait se dérouler à huis clos et ne pas être annoncé publiquement ; nous avons donc été surpris lorsque la nouvelle a été révélée par les médias norvégiens. »