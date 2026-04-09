Le sélectionneur norvégien fait le point sur la blessure de Martin Ødegaard après la sortie sur blessure du capitaine d’Arsenal lors de la victoire contre le Sporting CP

Solbakken est intervenu pour faire le point sur l’état de santé d’Odegaard. Le meneur de jeu a suscité des inquiétudes en quittant le terrain en boitant à la 70e minute, lors de la victoire 1-0 d’Arsenal à Lisbonne. Bien qu’il soit apparu en manque de rythme une bonne partie de la rencontre, sa blessure semblait être la principale raison de sa sortie prématurée.

S’exprimant devant la presse norvégienne pour faire le point sur l’état de santé de son capitaine, le sélectionneur a aussitôt minimisé la gravité de la blessure. Optimiste, il a ajouté : « Un petit contretemps. Je pense qu’il sera de retour sur le terrain d’ici peu. »