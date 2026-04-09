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Le sélectionneur norvégien fait le point sur la blessure de Martin Ødegaard après la sortie sur blessure du capitaine d’Arsenal lors de la victoire contre le Sporting CP
Solbakken livre des nouvelles encourageantes
Solbakken est intervenu pour faire le point sur l’état de santé d’Odegaard. Le meneur de jeu a suscité des inquiétudes en quittant le terrain en boitant à la 70e minute, lors de la victoire 1-0 d’Arsenal à Lisbonne. Bien qu’il soit apparu en manque de rythme une bonne partie de la rencontre, sa blessure semblait être la principale raison de sa sortie prématurée.
S’exprimant devant la presse norvégienne pour faire le point sur l’état de santé de son capitaine, le sélectionneur a aussitôt minimisé la gravité de la blessure. Optimiste, il a ajouté : « Un petit contretemps. Je pense qu’il sera de retour sur le terrain d’ici peu. »
- AFP
L’entraîneur a annoncé un absent de courte durée.
Si la nouvelle est globalement positive pour Mikel Arteta, le timing reste un défi pour Arsenal. Les chances que Martin Ødegaard soit aligné lors du prochain match de Premier League contre Bournemouth semblent désormais minces, le staff médical souhaitant gérer sa convalescence avec prudence. Le club attendait avec angoisse les résultats des premiers examens, craignant une récidive des problèmes de cheville qui ont tourmenté le milieu de terrain par le passé.
Selon les dernières informations, même si le match contre Bournemouth arrive sans doute trop tôt, le capitaine ne devrait pas être éloigné des terrains pendant une longue période.
Eberechi Eze a repris l’entraînement.
Bonne nouvelle pour les Gunners : Eberechi Eze a participé à la séance d'entraînement d'Arsenal ce matin. L'international anglais a manqué les trois dernières sorties du club, et son absence a pesé sur la créativité de l'équipe.
Son retour sur la pelouse de London Colney laisse penser qu'il pourrait retrouver sa place dans l'équipe pour le match de ce week-end contre Bournemouth. Compte tenu de l'absence probable d'Odegaard, la disponibilité d'Eze offre à Arteta une alternative de haut niveau pour combler le vide créatif au poste de numéro dix ou en tant que milieu offensif.
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De nouvelles inquiétudes concernant les blessures pour Arteta
Si les nouvelles concernant Eze sont encourageantes et que les informations sur Odegaard sont rassurantes, Arsenal doit néanmoins composer avec plusieurs autres casse-tête pour constituer son groupe. Outre le capitaine norvégien, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori et Piero Hincapie ont manqué la séance d’entraînement de jeudi matin.
Arteta espère que son équipe saura surmonter ces absences pour aller chercher trois points supplémentaires contre Bournemouth et se rapprocher ainsi d’un premier titre en Premier League depuis plus de vingt ans.