Selon un communiqué détaillé publié par Ronaldo, l’attaquant a expliqué la suite des événements concernant son statut en équipe nationale après la Coupe du monde 2026.

Ronaldo a déclaré : « Comme je l’avais promis, j’ai décidé de raconter, à la première personne et de manière directe, les circonstances entourant le dernier rassemblement de l’équipe nationale. Après la Coupe du monde 2026, j’ai rédigé une lettre au peuple portugais, que je conserve encore, contenant les mots que je veux lui adresser lorsque je quitterai définitivement notre équipe. »

Il a poursuivi : « À la fin du tournoi, précisément dans l’avion du retour des États-Unis, le président de la Fédération m’a demandé, et a insisté, pour que je reconsidère ma décision de partir, car la FPF voulait que je reste. »

Il a soutenu Jesus comme sélectionneur et a accepté un plan de jeu précis. Ronaldo a expliqué : « À ce moment-là, il m’a présenté un plan pour mon rôle au sein de l’équipe. Il m’a dit que je jouerais les premier et dernier matches et que, pour des raisons de gestion de la condition physique, il effectuerait toujours trois à quatre changements par match. »

Malgré cela, Jesus lui a demandé de jouer en Norvège. Ronaldo a ajouté : « Cette demande sortait quelque peu de mon plan de récupération physique et d’entraînement, puisque je ne devais jouer que le 4 au Dragão, mais bien sûr j’ai dit oui. Il m’a répondu que je devais être prêt parce que j’allais jouer 30 minutes.

« Tout le monde connaît la suite. Je me suis échauffé après la mi-temps, j’ai regardé les minutes défiler et je n’ai pas été appelé. Le sélectionneur avait manqué à sa parole envers moi. À la fin du match, je voulais simplement que tout cela se termine par une victoire et qu’on me laisse tranquille. »