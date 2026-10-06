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« Le sélectionneur n’a pas tenu parole envers moi » : Cristiano Ronaldo publie un communiqué explosif pour expliquer son départ fracassant du Portugal
Un accord de préparation physique rompu
Selon un communiqué détaillé publié par Ronaldo, l’attaquant a expliqué la suite des événements concernant son statut en équipe nationale après la Coupe du monde 2026.
Ronaldo a déclaré : « Comme je l’avais promis, j’ai décidé de raconter, à la première personne et de manière directe, les circonstances entourant le dernier rassemblement de l’équipe nationale. Après la Coupe du monde 2026, j’ai rédigé une lettre au peuple portugais, que je conserve encore, contenant les mots que je veux lui adresser lorsque je quitterai définitivement notre équipe. »
Il a poursuivi : « À la fin du tournoi, précisément dans l’avion du retour des États-Unis, le président de la Fédération m’a demandé, et a insisté, pour que je reconsidère ma décision de partir, car la FPF voulait que je reste. »
Il a soutenu Jesus comme sélectionneur et a accepté un plan de jeu précis. Ronaldo a expliqué : « À ce moment-là, il m’a présenté un plan pour mon rôle au sein de l’équipe. Il m’a dit que je jouerais les premier et dernier matches et que, pour des raisons de gestion de la condition physique, il effectuerait toujours trois à quatre changements par match. »
Malgré cela, Jesus lui a demandé de jouer en Norvège. Ronaldo a ajouté : « Cette demande sortait quelque peu de mon plan de récupération physique et d’entraînement, puisque je ne devais jouer que le 4 au Dragão, mais bien sûr j’ai dit oui. Il m’a répondu que je devais être prêt parce que j’allais jouer 30 minutes.
« Tout le monde connaît la suite. Je me suis échauffé après la mi-temps, j’ai regardé les minutes défiler et je n’ai pas été appelé. Le sélectionneur avait manqué à sa parole envers moi. À la fin du match, je voulais simplement que tout cela se termine par une victoire et qu’on me laisse tranquille. »
- Getty Images Sport
La trahison en conférence de presse
Après le match, une réunion privée a été organisée pour régler le problème en présence du directeur sportif d’Al Nassr, Simao Coutinho.
Ronaldo a détaillé la résolution : « Nous avons convenu qu’il n’y avait qu’une seule manière de mettre fin à cet “incident” : que l’entraîneur principal répète ce qu’il venait de me dire en privé, en présence de Simão Coutinho, mais dans la salle de presse.
« Ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord était simple : l’entraîneur commencerait la conférence de presse en abordant cette question, en cherchant à clore l’affaire en disant la vérité. Il dirait que je n’avais jamais demandé à jouer la moindre minute, que c’était l’entraîneur, et personne d’autre, qui avait proposé le plan pour ce stage d’entraînement, que cela avait été une erreur de me faire m’échauffer pour finalement ne pas me faire jouer, et que si cela se reproduisait, il ne le referait pas. »
Bien qu’un document reprenant ces points ait été rédigé et approuvé, Jesus a livré un message complètement différent aux médias.
Ronaldo a exprimé sa frustration : « La conférence de presse s’est déroulée comme nous le savons : son attitude n’avait rien à voir avec notre réunion ; j’ai entendu des remarques et un niveau d’agressivité que j’estime ne pas mériter, une attitude de “je veux, je peux et je commande” qu’il n’avait jamais affichée envers moi, pas même de loin, en privé, la veille.
« Aucune de ces notes n’indiquait donc que l’entraîneur principal m’avait ne serait-ce que présenté des excuses. C’était la deuxième fois qu’il ne respectait pas sa parole envers moi. »
Quitter le camp et prendre ses responsabilités
Se sentant complètement trahi par le manque d’honnêteté, Ronaldo a choisi de faire ses valises et de quitter la sélection portugaise.
Il a souligné son exigence de transparence : « J’ai décidé de quitter le camp d’entraînement sans attendre d’autres promesses non tenues. Pour moi, la vérité reste la chose la plus importante dans les relations entre les gens. Peu importe à quel point cela fait mal, je veux que les gens me disent la vérité.
« En fait, lors d’une conversation que j’ai eue avec le président de la FPF et le sélectionneur le matin de cette conférence de presse, et ils peuvent certainement le confirmer, j’ai répété que s’ils ne voulaient pas de moi là-bas, ils n’avaient qu’à me le dire. Tout ce qu’ils avaient à faire, c’était être honnêtes avec moi. »
Ronaldo a également accepté l’entière responsabilité de son départ brusque et de son impact sur l’équipe et les supporters.
Il a déclaré : « Je dois aussi des excuses à mes coéquipiers en sélection pour avoir quitté le camp d’entraînement. Malgré la rupture totale de confiance dans la parole du sélectionneur, comme toute personne ayant été témoin de ces conversations peut en attester, je n’aurais pas dû le faire. La responsabilité m’incombe entièrement.
« Je présente une nouvelle fois mes excuses au peuple portugais, mais le fait de trahir ma parole a, pour moi, un impact déterminant. J’ai estimé qu’à partir de ce moment-là, ma présence continue ne ferait que nuire à l’équipe, alors j’ai fait ce que j’ai toujours dit que je ferais si je ne me sentais pas utile : j’ai fait mes valises et je suis parti.
« Les conséquences de mes actes doivent être évaluées et sanctionnées par la Fédération portugaise de football. Je comprends qu’il ne devrait y avoir aucune circonstance atténuante dans cette sanction. »
- AFP
Que réserve la suite à Ronaldo ?
Ronaldo attend désormais une éventuelle sanction disciplinaire de la part de la fédération, mais reste farouchement déterminé à jouer pour son pays. Il a conclu : « Donc, si je suis physiquement apte, que je joue pour mon club, et que je marque des buts, je l’espère, après avoir purgé la suspension qui me sera infligée, je serai disponible, comme je l’ai toujours été jusqu’à présent, pour concourir et gagner pour notre équipe nationale. C’est, croyez-moi, la vérité absolue. »
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