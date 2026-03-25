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Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente affirme que Lamine Yamal a été « touché par la magie » et ne tarit pas d'éloges sur ce jeune prodige du FC Barcelone, qu'il qualifie de « respectueux »
Un talent d'exception pour la Roja
De la Fuente n'a pas lésiné sur les superlatifs lorsqu'il a évoqué Yamal, présentant ce produit du centre de formation de Barcelone comme un modèle pour les jeunes footballeurs du monde entier. Invité de l'émission « Revelado » sur DAZN, le sélectionneur espagnol a souligné que l'adolescent possédait une qualité rare qui le distingue de ses pairs dans le monde du football.
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Yamal, un « immense talent »
« Lamine est l’exemple même d’un jeune homme équilibré, cultivé, respectueux et doté d’un immense talent. On reconnaît immédiatement ce genre de footballeurs qui sont touchés par une sorte de magie qui leur dit : “Tu vas être exceptionnel” », a déclaré De la Fuente. Il a également souligné que la Fédération espagnole de football (RFEF) avait travaillé sans relâche pour s’assurer que le jeune joueur s’engageât à représenter la Roja au niveau international, étant donné que Yamal était également éligible pour jouer pour le Maroc et la Guinée équatoriale.
Il a ajouté : « C'est pourquoi la RFEF a fait tout ce qui était nécessaire pour s'assurer de sa loyauté, pour le rallier à sa cause et pour le convaincre que jouer pour l'équipe nationale espagnole était la meilleure chose pour lui. »
La blessure de Gavi et le retour de Rodri
La conversation a également porté sur le poids émotionnel des longues blessures qui ont affecté Gavi à Barcelone. De la Fuente a reconnu que cette situation avait été dévastatrice pour l’ensemble de l’équipe d’Espagne, déclarant : « Sa blessure a été l’un des moments les plus difficiles que nous ayons vécus. Personnellement, cela a été incroyablement dur, tout comme pour ses coéquipiers. Nous l’avons vécu avec beaucoup de peine, comme si un membre de notre famille avait eu un accident. C’est un joueur qui nous est très cher à tous. »
Sur une note plus positive, l'entraîneur a donné des nouvelles rassurantes concernant Rodri, de Manchester City, qui est en train de retrouver sa pleine forme. De la Fuente a ajouté : « Il va mieux maintenant et je ne suis pas inquiet car je vois que sa récupération se passe très bien ; il va continuer à jouer ces prochains mois, et il joue déjà normalement pour son club. C'est un joueur de classe mondiale, le meilleur, et avec [Martin] Zubimendi, l'un des deux meilleurs milieux de terrain au monde. »
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Les yeux rivés sur la Coupe du monde 2026
Le trophée du Championnat d'Europe étant déjà dans la vitrine, l'équipe nationale espagnole se concentre désormais sur la Coupe du monde 2026.
« Depuis la fin du Championnat d'Europe, nous réfléchissons à ce que signifierait de vivre une Coupe du monde. Et voir un pays aussi dévoué et enthousiaste à l'idée d'un objectif possible me remplit d'une grande joie », a déclaré De la Fuente.
La campagne espagnole débutera dans le groupe H, où l'Espagne a été tirée au sort aux côtés de l'Uruguay, de l'Arabie saoudite et du Cap-Vert, qui fait ses débuts dans la compétition. Avec des talents comme Yamal en tête de file, l'Espagne abordera sans aucun doute le tournoi comme l'un des grands favoris.