Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente affirme que Lamine Yamal a été « touché par la magie » et ne tarit pas d'éloges sur ce jeune prodige du FC Barcelone, qu'il qualifie de « respectueux »

« Lamine est l’exemple même d’un jeune homme équilibré, cultivé, respectueux et doté d’un immense talent. On reconnaît immédiatement ce genre de footballeurs qui sont touchés par une sorte de magie qui leur dit : “Tu vas être exceptionnel” », a déclaré De la Fuente. Il a également souligné que la Fédération espagnole de football (RFEF) avait travaillé sans relâche pour s’assurer que le jeune joueur s’engageât à représenter la Roja au niveau international, étant donné que Yamal était également éligible pour jouer pour le Maroc et la Guinée équatoriale.

Il a ajouté : « C'est pourquoi la RFEF a fait tout ce qui était nécessaire pour s'assurer de sa loyauté, pour le rallier à sa cause et pour le convaincre que jouer pour l'équipe nationale espagnole était la meilleure chose pour lui. »