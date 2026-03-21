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Le sélectionneur espagnol a expliqué à Dani Carvajal comment il pouvait réintégrer le groupe, après que le capitaine du Real Madrid ait été écarté pour les matchs internationaux de mars
De la Fuente en demande davantage aux stars chevronnées
L'exclusion de Carvajal des matchs internationaux de l'Espagne en mars a provoqué une onde de choc à Madrid. Malgré son statut de légende, le sélectionneur national a opté pour un nouveau souffle, invoquant la nécessité pour l'arrière droit d'atteindre sa pleine forme physique avant le départ pour l'Amérique du Nord.
Cette décision reflète un changement de priorités pour les champions d'Europe, qui doivent trouver un équilibre entre la loyauté envers leurs vainqueurs de l'Euro 2024 et la nécessité de maintenir leur niveau de forme. Carvajal, tout comme Álvaro Morata, se retrouve désormais sur la touche lors de la dernière phase de préparation avant le grand rendez-vous estival.
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Le chemin du retour vers l'équipe nationale
De la Fuente s'est montré clair sur ce que les deux joueurs doivent faire pour regagner leur place, soulignant que les gloires passées ne garantissaient pas une place dans l'effectif actuel. Il a précisé que la porte était loin d'être fermée, à condition qu'ils parviennent à retrouver la régularité qui avait caractérisé leurs précédentes saisons.
« En ce qui concerne Carvajal… tout le monde sait ce qu’il a à faire chez lui et nous espérons qu’il sera encore meilleur pour pouvoir être avec nous ; c’est un joueur très important », a déclaré De la Fuente auDiario AS. « Ils doivent continuer à travailler comme ils le font. Dani Carvajal et Alvaro Morata doivent tous deux continuer à travailler, et c’est ainsi qu’ils comprennent le football, pour pouvoir le démontrer sur le terrain. »
L'entraîneur a également souligné le niveau requis pour un rappel en sélection, ajoutant : « Espérons que Dani retrouvera la forme qu'il avait montrée à l'Euro… Ils doivent jouer, retrouver leur niveau habituel, et alors ils seront avec nous. »
Une surprise dans les cages
Alors que les stars chevronnées ont été écartées, Joan Garcia, de Barcelone, a créé la surprise en étant convoqué, portant ainsi à quatre le nombre de gardiens de but. De la Fuente a rejeté les allégations selon lesquelles cela déstabiliserait des joueurs confirmés comme Unai Simon et David Raya, insistant sur le fait que l'intégration de Garcia constituait un choix tactique dans la perspective du cycle à long terme du tournoi.
« Les règles sont faites pour être enfreintes », a-t-il ajouté. « C’est un excellent gardien, ce n’est pas une découverte pour nous ; il est international U21 depuis cinq ans. Il peut contribuer à une dynamique d’équipe positive, à une solide éthique de travail, au travail d’équipe et à la capacité de pousser les autres… Aujourd’hui, nous avons estimé que c’était le bon moment pour lui de nous rejoindre. La meilleure nouvelle, c’est que nous avons tellement de joueurs parmi lesquels choisir.
« Je ne comprends pas. C’est une excellente nouvelle que nous ayons du mal à choisir nos joueurs. Il n’y a pas de débat là-dessus ; c’est vous tous qui en faites tout un plat. Aucune pression, et nous recrutons ce dont nous avons besoin. Nous serons toujours professionnels et honnêtes. On dit : « Quel casse-tête pour De la Fuente maintenant, devoir faire appel à Joan García »… Quelqu’un peut-il croire que j’aurais été content de la blessure de Joan García, comme certains le disent ? Je n’ai pas fait preuve de plus de courage en recrutant trois ou quatre joueurs ; nous les avons recrutés parce que c’était la chose la plus appropriée à faire. »
- AFP
Déception lors de la Finalissima et préparation pour la Coupe du monde
L'Espagne espérait se mesurer à l'Argentine lors de la Finalissima, désormais annulée, un match que De la Fuente considérait comme une préparation essentielle pour l'été. Avec des joueurs clés comme Nico Williams actuellement indisponibles et des doutes quant à la condition physique de Fabian Ruiz et Mikel Merino, ces derniers matchs amicaux de mars revêtent une importance encore plus grande pour les champions d'Europe.
Au sujet de l'occasion manquée face aux champions du monde, De la Fuente a déclaré : « La Finalissima était un match pour remporter un titre, mais nous visions plus loin que cela, nous nous préparions pour la Coupe du monde. C'est vrai que nous voulions y jouer et la remporter pour pouvoir en profiter avec les joueurs. Nous ne nous sommes pas retrouvés depuis novembre, cette période était très importante pour nous, pour retrouver notre forme, pour voir de nouveaux joueurs. »
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