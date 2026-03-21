Le sélectionneur espagnol a expliqué à Dani Carvajal comment il pouvait réintégrer le groupe, après que le capitaine du Real Madrid ait été écarté pour les matchs internationaux de mars

Alors que les stars chevronnées ont été écartées, Joan Garcia, de Barcelone, a créé la surprise en étant convoqué, portant ainsi à quatre le nombre de gardiens de but. De la Fuente a rejeté les allégations selon lesquelles cela déstabiliserait des joueurs confirmés comme Unai Simon et David Raya, insistant sur le fait que l'intégration de Garcia constituait un choix tactique dans la perspective du cycle à long terme du tournoi.

« Les règles sont faites pour être enfreintes », a-t-il ajouté. « C’est un excellent gardien, ce n’est pas une découverte pour nous ; il est international U21 depuis cinq ans. Il peut contribuer à une dynamique d’équipe positive, à une solide éthique de travail, au travail d’équipe et à la capacité de pousser les autres… Aujourd’hui, nous avons estimé que c’était le bon moment pour lui de nous rejoindre. La meilleure nouvelle, c’est que nous avons tellement de joueurs parmi lesquels choisir.

« Je ne comprends pas. C’est une excellente nouvelle que nous ayons du mal à choisir nos joueurs. Il n’y a pas de débat là-dessus ; c’est vous tous qui en faites tout un plat. Aucune pression, et nous recrutons ce dont nous avons besoin. Nous serons toujours professionnels et honnêtes. On dit : « Quel casse-tête pour De la Fuente maintenant, devoir faire appel à Joan García »… Quelqu’un peut-il croire que j’aurais été content de la blessure de Joan García, comme certains le disent ? Je n’ai pas fait preuve de plus de courage en recrutant trois ou quatre joueurs ; nous les avons recrutés parce que c’était la chose la plus appropriée à faire. »