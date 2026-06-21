S'exprimant devant la presse, Hassan a clarifié sa position et rendu hommage aux qualités de son capitaine. Il a affirmé : « Salah est un joueur clé pour notre équipe, et les 26 joueurs présents ici à mes côtés sont tous essentiels. Tous les joueurs qui ont travaillé avec moi savent que je les traite de manière professionnelle. Je n’ai pas de favoris. Salah est un excellent joueur qui aide ses coéquipiers. Il fait preuve d’une grande discipline et est un modèle à suivre. Qu’il soit titulaire ou qu’il soit remplacé, cela n’a pas d’importance. C’est son rôle en tant que joueur. Tout le monde sait que je travaille pour le bien de l’équipe et de la sélection nationale. »