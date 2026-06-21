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Le sélectionneur égyptien a réagi aux rumeurs de tension avec Mohamed Salah, après avoir remplacé la star de Liverpool lors du premier match des qualifications pour la Coupe du monde 2026
Un remplacement suscite des spéculations
Auteur d’une passe décisive pour Emam Ashour, Mohamed Salah a cédé sa place à la 76^e minute à Hamza Abdelkarim, jeune talent du FC Barcelone. Alors que la rencontre était encore équilibrée (1-1), remplacer le capitaine et figure emblématique de la sélection apparaissait comme une décision audacieuse de la part de Hassan. Le sélectionneur égyptien a toutefois fermement démenti toute tension au sein du groupe, alors que l’équipe se prépare à affronter la Nouvelle-Zélande lors de son deuxième match de poule. Il a insisté sur le fait que les 26 joueurs sont traités de manière égale et professionnelle.
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L'entraîneur dément toute accusation de favoritisme.
S'exprimant devant la presse, Hassan a clarifié sa position et rendu hommage aux qualités de son capitaine. Il a affirmé : « Salah est un joueur clé pour notre équipe, et les 26 joueurs présents ici à mes côtés sont tous essentiels. Tous les joueurs qui ont travaillé avec moi savent que je les traite de manière professionnelle. Je n’ai pas de favoris. Salah est un excellent joueur qui aide ses coéquipiers. Il fait preuve d’une grande discipline et est un modèle à suivre. Qu’il soit titulaire ou qu’il soit remplacé, cela n’a pas d’importance. C’est son rôle en tant que joueur. Tout le monde sait que je travaille pour le bien de l’équipe et de la sélection nationale. »
Mettre fin aux rumeurs
L’entraîneur a défendu ses choix avec fermeté, assurant que le groupe restait uni malgré les rumeurs extérieures. Il a déclaré : « Des rumeurs circulent au sujet des stars, des joueurs, des équipes. Mais Salah est un joueur très discipliné. Il s’entraîne avec nous et il est le premier à approuver mes choix en tant que directeur technique. Je suis donc convaincu qu’il abordera la rencontre de demain avec un état d’esprit très positif. » Auteur de neuf buts durant les éliminatoires, Salah a permis à son pays de se qualifier pour la phase finale pour la quatrième fois. L’équipe vise désormais, plus que jamais, une première victoire sur la plus grande scène du football.
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Quelle est la prochaine étape pour l'Égypte ?
Après des matchs nuls lors de la première journée dans le groupe G, le classement demeure indécis. Prochainement opposée à la Nouvelle-Zélande, l’Égypte vise une victoire historique. Hassan conclut : « Nous avons partagé les points lors du premier match et nous voulons maintenant gagner pour prendre ces trois points. C’est notre ambition pour demain, celle du peuple égyptien, du football égyptien et, plus largement, du football africain. Nous portons leurs espoirs et nous comptons bien les honorer. »