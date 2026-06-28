Le sélectionneur du Portugal a fermement réagi à la comparaison entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Erling Haaland

Interrogé par un journaliste d’ESPN lors de la conférence de presse sur le fait que Cristiano Ronaldo, 41 ans, ait joué l’intégralité des 90 minutes de chaque match, contrairement à Messi et Haaland, que leurs sélections respectives ont pu préserver, Roberto Martínez a répondu avec fermeté : « Nous ne comparons pas nos joueurs à d’autres pour prendre nos décisions ; ce serait puéril et non professionnel. »

Le sélectionneur a ajouté que son staff technique surveille attentivement l’attaquant : « Nous analysons toutes les données collectées en direct pendant les matchs, ainsi que celles issues des séances d’entraînement. »

Concernant la disponibilité de Ronaldo et sa capacité à disputer l’intégralité des 90 minutes face à la Colombie, l’entraîneur a souligné : « Cristiano a l’habitude d’être au bon endroit au bon moment. C’est davantage une question de force mentale, d’être toujours discipliné à son poste et de créer des espaces pour nos schémas offensifs. »

Martínez a conclu en affirmant qu’aucun obstacle physique ou mental ne s’opposait à la participation intégrale de Ronaldo : « Il n’y a donc aucun problème aujourd’hui qui l’empêcherait de disputer les 90 minutes. Peut-être que lors du prochain match, nous devrons procéder à un changement, mais cela vaut pour n’importe quel autre joueur : nous nous basons sur les informations et les données dont nous disposons. »

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