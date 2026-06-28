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Le sélectionneur du Portugal a fermement réagi à la comparaison entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Erling Haaland

Portugal vs Croatie
Portugal
Croatie
Coupe du monde
Colombie vs Portugal
Colombie
C. Ronaldo
R. Martinez
D. Jota
D. Costa
D. Dalot
J. Cancelo
J. Neves
L. Messi
E. Haaland
Portugal
Croatie
Canada
Colombie
É.-U.
Espagne
Argentine
Norvège

« ... C'est vraiment puéril »

Roberto Martínez, le sélectionneur du Portugal, a salué la performance de son équipe face à la Colombie, Il a qualifié la rencontre de « match formidable » pour deux équipes déjà qualifiées, et l’a présenté comme un test précieux pour affiner la préparation de son effectif en vue des exigences physiques et climatiques de la Coupe du monde.

Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) dimanche matin, un résultat qui permet à la Colombie de conserver la tête du groupe 11 avec 7 points et au Portugal, avec 5 unités, de l’accompagner en seizièmes de finale.

Au prochain tour, le Portugal défiera la Croatie, tandis que la Colombie croisera le Ghana.

  • « Ronaldo est unique et nos choix ne sont pas dictés par des caprices. »

    Interrogé par un journaliste d’ESPN lors de la conférence de presse sur le fait que Cristiano Ronaldo, 41 ans, ait joué l’intégralité des 90 minutes de chaque match, contrairement à Messi et Haaland, que leurs sélections respectives ont pu préserver, Roberto Martínez a répondu avec fermeté : « Nous ne comparons pas nos joueurs à d’autres pour prendre nos décisions ; ce serait puéril et non professionnel. »

    Le sélectionneur a ajouté que son staff technique surveille attentivement l’attaquant : « Nous analysons toutes les données collectées en direct pendant les matchs, ainsi que celles issues des séances d’entraînement. » 

    Concernant la disponibilité de Ronaldo et sa capacité à disputer l’intégralité des 90 minutes face à la Colombie, l’entraîneur a souligné : « Cristiano a l’habitude d’être au bon endroit au bon moment. C’est davantage une question de force mentale, d’être toujours discipliné à son poste et de créer des espaces pour nos schémas offensifs. »

    Martínez a conclu en affirmant qu’aucun obstacle physique ou mental ne s’opposait à la participation intégrale de Ronaldo : « Il n’y a donc aucun problème aujourd’hui qui l’empêcherait de disputer les 90 minutes. Peut-être que lors du prochain match, nous devrons procéder à un changement, mais cela vaut pour n’importe quel autre joueur : nous nous basons sur les informations et les données dont nous disposons. »

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    • Publicité

  • La philosophie de la rotation… et l’épreuve décisive

    Martínez a expliqué sa philosophie de rotation et de gestion de l’effort physique : « Aujourd’hui, nous avons fait jouer João Neves pendant 45 minutes, Ruben Neves pendant 45 minutes, ainsi que Diogo Dalot et João Cancelo ; il y a différents postes sur le terrain qui ont des exigences différentes et nous surveillons cela dans les moindres détails. »

    Concernant la composition, il précise : « Entre les matchs, nous collectons de nombreuses données : certains joueurs subissent des chocs, d’autres jouent avec de petites blessures, d’autres sont à 100 %, et d’autres traversent une excellente période. Ces éléments nous guident pour faire tourner l’effectif ; ainsi, 21 joueurs de champ ont été utilisés. »

    Sur le plan technique, il a qualifié la rencontre face à la Colombie de « match formidable », un test précieux qui prépare son équipe aux exigences extrêmes de la Coupe du monde dans des conditions climatiques difficiles.

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  • Hommage au gardien Diogo Costa et à la solidité défensive

    L'entraîneur s'est dit très satisfait de la solidité défensive de son équipe et de la performance du gardien Diogo Costa, auteur d'une série d'interventions décisives dans le dernier tiers face aux assauts répétés de la Colombie. Il a souligné que cette prestation permettait d'affiner le dispositif tactique défensif du Portugal.

    Martínez a toutefois reconnu que le Portugal avait laissé la Colombie imposer son style, axé sur les transitions offensives et les duels individuels. Il a souligné que son équipe n’avait pas pris les décisions adéquates pour contrôler le ballon comme il l’aurait fallu, rendant la rencontre plus ouverte qu’il ne l’aurait souhaité.

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  • Sur le plan footballistique, toute comparaison entre la Colombie et la Croatie s’avère non pertinente.

    Martínez souligne que le Portugal aborde les phases à élimination directe avec plus de confiance et mieux préparé. « L’équipe est désormais plus soudée sur le plan psychologique et fait preuve d’un plus grand sens des responsabilités après avoir traversé ces moments difficiles », explique-t-il, tout en réaffirmant l’objectif inchangé de remporter chaque match pour atteindre le plus haut niveau possible.

    Interrogé en espagnol sur les points communs entre la Colombie et son futur adversaire, la Croatie, il a expliqué : « Ce sont deux équipes totalement différentes ; nous comparons une sélection européenne comme la Croatie à une sélection d’Amérique du Sud comme la Colombie, et elles diffèrent complètement en termes de philosophie de jeu et d’exploitation des espaces », tout en saluant les décisions arbitrales et l’aide de la vidéo pour la gestion de ce match difficile.

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  • Commémoration et hommage à Jota

    Interrogé sur la coïncidence entre le prochain match et l’anniversaire de la mort de Diogo Jota, Martínez a répondu : « Chaque séance d’entraînement est éprouvante, et le souvenir de Jota resurgit souvent. Je ne prétends pas que cette date anniversaire sera particulièrement douloureuse ; au contraire, elle doit nous permettre de célébrer son souvenir et de lui rendre hommage. Tout ce que nous avons construit dans cette équipe a commencé avec lui, et c’est avec lui que nous avons remporté la Ligue des Nations. Son absence renforce notre groupe. »

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