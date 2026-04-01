Le sélectionneur du Maroc : « Personne ne ressemble au Brésil… » Voici mon commentaire sur les célébrations du Sénégal

Mohamed Wahbi, l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine, s'est réjoui de la victoire contre le Paraguay lors d'un match amical en préparation de la Coupe du monde 2026, tout en minimisant l'importance des célébrations de l'équipe du Sénégal après son sacre à la Coupe d'Afrique des nations 2025.
La sélection marocaine s'est imposée 2-1 face à son homologue paraguayenne lors d'un match amical disputé mardi soir à Lens, en France.
Cette victoire intervient quelques jours après le match nul contre l'Équateur lors d'un autre match amical disputé à Madrid, la capitale espagnole.
La sélection marocaine se prépare à disputer la Coupe du monde dans le groupe C, qui comprend le Brésil, Haïti et l'Écosse.
Lors de la conférence de presse qui a suivi le match, Wahbi a abordé plusieurs sujets, notamment le déroulement du match contre le Paraguay, la sélection brésilienne, son principal adversaire lors de la Coupe du monde, ainsi que la célébration du titre africain par la sélection sénégalaise, bien que l'affaire soit toujours en instance devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).
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