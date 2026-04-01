Le sélectionneur du Maroc : « Personne ne ressemble au Brésil… » Voici mon commentaire sur les célébrations du Sénégal

« Nous sommes heureux, car c'est ce que j'ai dit dès le début : nous nous préparons pour la Coupe du monde, mais en même temps, nous voulons gagner nos matchs », a déclaré Wahbi, selon le site marocain « Al-Batalha », soulignant l'importance de trouver un équilibre entre la préparation et les résultats.

Il a précisé : « Nous avons procédé à des changements, mais nous ne voulions pas changer toute l'équipe, car cela a aussi son importance. Lorsque nous changeons un grand nombre de joueurs, ils ne sont pas toujours dans les meilleures conditions pour exprimer leur potentiel. »

Le sélectionneur marocain a ajouté : « Nous avons conservé trois ou quatre éléments clés afin de faciliter l’intégration de certains jeunes joueurs. Il était important de maintenir l’équilibre et de donner leur chance à tout le monde. »

Il a poursuivi : « Je voulais donner du temps de jeu à certains joueurs, et l’intensité a peut-être un peu baissé, ce qui est normal dans les matchs amicaux après la 65e minute. »

Il a également révélé les consignes qu’il a données à la mi-temps : « J’ai demandé aux joueurs de faire preuve de patience, tout en corrigeant certains détails dans le placement et en apportant plus de rapidité dans le jeu. »

Wahbi a souligné qu’il avait cherché, durant ce stage, à renforcer la concurrence entre les joueurs, déclarant : « Je voulais que les joueurs me compliquent la tâche pour la sélection de l’équipe qui participera à la Coupe du monde, en réalisant de bonnes performances et en remportant la victoire. »

Il a également salué la performance de l’équipe du Paraguay, soulignant la difficulté du match : « Nous avons affronté une équipe solide, plus soudée et plus combative, qui ne nous a pas laissé beaucoup d’options, surtout en première mi-temps. »

Wahbi a expliqué : « En première mi-temps, nous avons essayé d’atteindre le but, puis nous avons corrigé certaines choses à la mi-temps, et une nette amélioration s’est manifestée en deuxième mi-temps. »