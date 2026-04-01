Goal.com
En direct
Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Le sélectionneur du Maroc : « Personne ne ressemble au Brésil… » Voici mon commentaire sur les célébrations du Sénégal

Maroc vs Paraguay
Maroc
Paraguay
Matchs Amicaux
Brésil vs Maroc
Brésil
Coupe du monde
Sénégal vs Maroc
Sénégal
Africa Cup of Nations
M. Ouahbi
Maroc
Paraguay
Brésil
É.-U.
Sénégal
Belgique

Wahbi évoque la meilleure façon de se préparer avant d'affronter la Seleção en Coupe du monde

Mohamed Wahbi, l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine, s'est réjoui de la victoire contre le Paraguay lors d'un match amical en préparation de la Coupe du monde 2026, tout en minimisant l'importance des célébrations de l'équipe du Sénégal après son sacre à la Coupe d'Afrique des nations 2025.

La sélection marocaine s'est imposée 2-1 face à son homologue paraguayenne lors d'un match amical disputé mardi soir à Lens, en France.

Cette victoire intervient quelques jours après le match nul contre l'Équateur lors d'un autre match amical disputé à Madrid, la capitale espagnole.

La sélection marocaine se prépare à disputer la Coupe du monde dans le groupe C, qui comprend le Brésil, Haïti et l'Écosse.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le match, Wahbi a abordé plusieurs sujets, notamment le déroulement du match contre le Paraguay, la sélection brésilienne, son principal adversaire lors de la Coupe du monde, ainsi que la célébration du titre africain par la sélection sénégalaise, bien que l'affaire soit toujours en instance devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Lire aussi :

Exclusivité pour Koora... Le Sénégal sera-t-il sanctionné pour avoir célébré la Coupe d'Afrique avant la décision du TAS ?

  • Le match du Paraguay

    « Nous sommes heureux, car c'est ce que j'ai dit dès le début : nous nous préparons pour la Coupe du monde, mais en même temps, nous voulons gagner nos matchs », a déclaré Wahbi, selon le site marocain « Al-Batalha », soulignant l'importance de trouver un équilibre entre la préparation et les résultats.

    Il a précisé : « Nous avons procédé à des changements, mais nous ne voulions pas changer toute l'équipe, car cela a aussi son importance. Lorsque nous changeons un grand nombre de joueurs, ils ne sont pas toujours dans les meilleures conditions pour exprimer leur potentiel. »

    Le sélectionneur marocain a ajouté : « Nous avons conservé trois ou quatre éléments clés afin de faciliter l’intégration de certains jeunes joueurs. Il était important de maintenir l’équilibre et de donner leur chance à tout le monde. »

    Il a poursuivi : « Je voulais donner du temps de jeu à certains joueurs, et l’intensité a peut-être un peu baissé, ce qui est normal dans les matchs amicaux après la 65e minute. »

    Il a également révélé les consignes qu’il a données à la mi-temps : « J’ai demandé aux joueurs de faire preuve de patience, tout en corrigeant certains détails dans le placement et en apportant plus de rapidité dans le jeu. »

    Wahbi a souligné qu’il avait cherché, durant ce stage, à renforcer la concurrence entre les joueurs, déclarant : « Je voulais que les joueurs me compliquent la tâche pour la sélection de l’équipe qui participera à la Coupe du monde, en réalisant de bonnes performances et en remportant la victoire. »

    Il a également salué la performance de l’équipe du Paraguay, soulignant la difficulté du match : « Nous avons affronté une équipe solide, plus soudée et plus combative, qui ne nous a pas laissé beaucoup d’options, surtout en première mi-temps. »

    Wahbi a expliqué : « En première mi-temps, nous avons essayé d’atteindre le but, puis nous avons corrigé certaines choses à la mi-temps, et une nette amélioration s’est manifestée en deuxième mi-temps. »

    • Publicité

  • le public marocain

    Wahbi a également évoqué la force des supporters marocains et leur présence massive pour soutenir l'équipe nationale dans différents pays du monde, soulignant que cela lui donnait la motivation et l'ambition de ne pas les décevoir.

    « Dans les tribunes, c'est incroyable : quelle que soit la ville où joue l'équipe du Maroc, le stade est toujours plein », a-t-il déclaré.

    Il a ajouté : « Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est de voir les supporters sortir de l’hôtel, envahir les autoroutes, nous accueillir à l’aéroport, partout où nous allons, quelle que soit la ville. Je le sais d’expérience, car un grand nombre de supporters sont même venus au Chili pour soutenir l’équipe nationale junior marocaine. »

    Wahbi a poursuivi : « C'est la preuve que tous les Marocains sont aujourd'hui très fiers de cette équipe et de ce qu'elle représente. Nous savons nous aussi ce que nous représentons : nous représentons ce peuple, et nous sommes très fiers de représenter ce pays et ce peuple. »

    Il a conclu son propos sur les supporters en déclarant : « C’est pourquoi nous continuons avec la même ambition de ne décevoir personne, et surtout de préserver nos valeurs, ce qui sera d’une importance capitale. »

  • Les festivités au Sénégal

    Dans un autre registre, Wahbi a estimé que les célébrations de la sélection sénégalaise au Stade de France, en marge du match amical contre le Pérou, n'avaient aucune importance à ses yeux, soulignant que toute son attention était tournée vers la Coupe du monde 2026.

    « J'avais beaucoup de choses à faire, ce qui m'a empêché de me concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur. Je me suis concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire mon groupe et nos matchs », a-t-il déclaré.

    L'entraîneur a poursuivi : « J'ai tout dit, je ne peux pas parler de ce qui se passe à l'extérieur. Chacun fait ce qu'il veut, c'est la CAF qui prend les décisions, et franchement, je n'ai accordé aucune importance à ce sujet. »

    Il a conclu : « Je ne sais rien, et je parle franchement. Notre objectif est de ne pas nous focaliser sur le passé, car nous avons une équipe solide, et nous nous concentrons uniquement sur la préparation de la prochaine Coupe du monde. »

  • La meilleure façon de se préparer à affronter le Brésil

    Wahbi a reconnu la puissance de la sélection brésilienne avant leur confrontation attendue lors de la Coupe du monde 2026, soulignant qu'aucune équipe ne ressemble à la Seleção.

    « Aucune équipe au monde ne ressemble au Brésil, et quand on veut se préparer à les affronter, la meilleure solution est de jouer contre leur équipe réserve », a déclaré l'entraîneur marocain.

    Il a ajouté : « Je ne suis pas celui qui a établi le programme des matchs amicaux, mais j’étais heureux de jouer contre deux équipes ayant chacune un style différent, mais qui partagent la même agressivité, la même intensité et la même qualité technique. »

    Wahbi a précisé que les rencontres contre l’Équateur et le Paraguay permettaient de se préparer à affronter toutes les équipes du groupe, dont le Brésil et l’Écosse, et pas seulement la Seleção.

    Wahbi a conclu : « Ce qui a retenu mon attention, c’est d’affronter deux équipes solides, et je ne pense pas qu’on puisse comparer le Brésil à une autre équipe. »