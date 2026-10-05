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Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, compare Rasmus Hojlund à Erling Haaland après que la star de Naples a offert la victoire face au pays de Galles
Riemer encense son nouveau roi danois
L’international danois a une nouvelle fois fait la différence dimanche soir, affichant un immense sang-froid pour assurer une victoire 1-0 contre le pays de Galles. Lors d’un duel à fort enjeu de Ligue des nations à Cardiff, le joueur de 23 ans s’est présenté face au but et a transformé avec sang-froid un penalty pour offrir les trois points à son équipe. Cette nouvelle contribution prolonge une grande forme qui l’a vu inscrire trois buts en quatre matches, égalant la production récente de la superstar norvégienne Erling Haaland.
Riemer s’est montré tout aussi élogieux, en osant une comparaison avec le talisman de Manchester City. « Rasmus Hojlund a pris le trône, a déclaré Riemer à TV2 Sport. Les Norvégiens ne pensent peut-être pas qu’il est Erling Haaland, mais pour nous, il l’est. Je dois simplement lui adresser d’énormes éloges pour ce qu’il apporte. »
- Getty Images Sport
Un monstre sur la scène internationale
Le sélectionneur n’est pas le seul à être resté bouche bée devant les récentes performances de Hojlund. Son coéquipier Rasmus Nissen Kristensen a livré une évaluation élogieuse du développement physique et des progrès techniques de l’attaquant, le décrivant comme un « monstre » qui parvient enfin à assembler toutes les pièces de son jeu sur la scène internationale. Le défenseur a souligné que le jeune avant-centre pratique actuellement le meilleur football de sa carrière.
« Je ne l’ai jamais vu aussi bon. Lors des quatre matches, il a livré pour nous des performances importantes et fantastiques. C’est un monstre. Certaines choses qu’il estimait auparavant ne pas pouvoir assembler en sélection, il les a vraiment réalisées lors des quatre derniers matches. Résolument exceptionnel », a expliqué Kristensen.
Jeux psychologiques et sang-froid
Le but de la victoire à Cardiff n’a pas été sans suspense, puisque Hojlund a dû faire face à Danny Ward depuis les douze yards. Le gardien gallois a tenté de déconcentrer l’attaquant avant la frappe, mais Hojlund est resté imperturbable, expliquant ensuite qu’il avait apprécié cet échange compétitif. Il a admis avoir lancé un « regard glacial » au gardien après avoir trouvé le chemin des filets, pour signifier sa victoire dans leur bref duel psychologique.
Hojlund a révélé après le coup de sifflet final qu’il s’était préparé spécifiquement à ce genre de moments à haute pression à l’entraînement. « J’ai essayé de travailler mes penalties, et je pense qu’il est important pour un attaquant d’être bon dans cet exercice. C’est une responsabilité que j’aimerais avoir, donc je me suis entraîné. C’est le nom du jeu. C’est comme ça quand les gardiens essaient de faire des feintes et ce genre de choses, alors je sens qu’il faut rendre un peu la pareille », a déclaré l’attaquant.
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Dans un rôle de leader
Le but de la victoire de Hojlund a porté son total en sélection à 16 réalisations avec le Danemark, dont huit remarquables au cours des 12 derniers mois. Malgré sa jeunesse, l’attaquant se sent totalement prêt à assumer les lourdes attentes liées à son statut de principale menace offensive de son pays. Sûr de sa personnalité et de sa détermination, il assume pleinement ce rôle de leader en pointe et reste déterminé à fournir les efforts nécessaires pour l’équipe nationale.
« J’ai de la personnalité, et je veux partager ce que j’ai. Mon âge joue un peu contre moi, mais j’ai joué dans les plus grandes enceintes, dans les plus grands stades, et j’ai disputé une phase finale. Je suis prêt à assumer ce rôle et à continuer à travailler », a ajouté Hojlund.
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