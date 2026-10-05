L’international danois a une nouvelle fois fait la différence dimanche soir, affichant un immense sang-froid pour assurer une victoire 1-0 contre le pays de Galles. Lors d’un duel à fort enjeu de Ligue des nations à Cardiff, le joueur de 23 ans s’est présenté face au but et a transformé avec sang-froid un penalty pour offrir les trois points à son équipe. Cette nouvelle contribution prolonge une grande forme qui l’a vu inscrire trois buts en quatre matches, égalant la production récente de la superstar norvégienne Erling Haaland.

Riemer s’est montré tout aussi élogieux, en osant une comparaison avec le talisman de Manchester City. « Rasmus Hojlund a pris le trône, a déclaré Riemer à TV2 Sport. Les Norvégiens ne pensent peut-être pas qu’il est Erling Haaland, mais pour nous, il l’est. Je dois simplement lui adresser d’énormes éloges pour ce qu’il apporte. »