Getty Images Sport
Traduit par
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, tacle le vivier de talents italien alors que Roberto Mancini lance la reconstruction de l’Italie avec une révolution de la jeunesse en 30 joueurs
Évaluation sévère de la production italienne
L’état du football italien fait récemment l’objet d’un examen minutieux, l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du jeu ayant livré un verdict sans détour sur les raisons pour lesquelles le pays a eu du mal à exister sur la scène mondiale. Ancelotti a récemment posé un diagnostic sombre sur le contexte actuel, affirmant que le pays n’a pas été en mesure de produire une bonne génération de joueurs de haut niveau, ce qui met en lumière un vide important de talents italiens de premier plan dans les plus grands clubs de la péninsule.
La critique d’Ancelotti visait plus précisément le manque d’options offensives d’élite développées au sein du système national. « Je pense que l’Italie n’a pas été capable, ces dernières années, de produire une bonne génération de joueurs de tout premier niveau. À tel point qu’aujourd’hui, par exemple, dans les grands clubs italiens comme l’AC Milan, l’Inter et la Juventus, il n’y a pas un seul attaquant italien de qualité », a déclaré Ancelotti à CNN Esportes.
- Getty Images Sport
Ancelotti voit de l’espoir dans les rangs des jeunes
Malgré ses critiques sévères envers la génération senior, Ancelotti reste optimiste quant aux perspectives à long terme du football italien. Il a souligné que les performances des catégories de jeunes offrent une lueur d’espoir quant à une possible fin prochaine de ce cycle d’échecs. Les succès des équipes d’Italie U17 et U20 dans les compétitions européennes constituent le socle de cet optimisme.
« Je pense que l’Italie doit être à la prochaine Coupe du monde. Je crois que la nouvelle génération de joueurs, aujourd’hui chez les moins de 20 ans et les moins de 17 ans, se comporte très bien en Europe. Je pense que la nouvelle génération sera meilleure en Italie et que l’Italie peut être à la prochaine Coupe du monde », a-t-il déclaré.
La révolution à 30 joueurs de Mancini et l’intégration des jeunes
Dans ce qui semble être une réponse directe au besoin de sang neuf, le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini s’apprête à convoquer un groupe élargi d’au moins 30 joueurs pour la prochaine trêve internationale. Selon La Gazzetta dello Sport, le technicien a multiplié les observations à travers le continent pour identifier de nouveaux visages. Parmi les inclusions les plus enthousiasmantes figurent le phénomène adolescent de l’AC Milan Alphadjo Cisse et Nicolo Tresoldi, ce dernier ayant récemment engagé son avenir international avec l’Italie après avoir auparavant représenté l’Allemagne chez les moins de 21 ans.
La décision d’élargir la taille du groupe s’explique en partie par un calendrier éprouvant qui verra l’Italie disputer quatre matches de Ligue des nations en l’espace de deux semaines. Mancini privilégie clairement une approche d’observation, en donnant à plusieurs joueurs encore jamais sélectionnés l’occasion de s’intégrer au groupe A.
- AFP
Une fenêtre de Ligue des nations décisive pour l’Italie
Malgré les difficultés actuelles, un certain optimisme entoure l’avenir à long terme de l’équipe nationale. Le parcours de l’Italie commence par un difficile choc à domicile contre la Belgique le 25 septembre, avant un déplacement pour affronter la Turquie le 28 septembre. Le calendrier ne s’annonce pas plus facile, puisque l’Italie se déplacera ensuite pour défier la France le 2 octobre, avant de boucler cette fenêtre en recevant la Turquie de Vincenzo Montella le 5 octobre. Cette série intense de matches servira de test ultime pour l’équipe remaniée de Mancini et donnera une indication claire de la capacité de ces jeunes talents à combler le vide identifié par Ancelotti.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles