L’état du football italien fait récemment l’objet d’un examen minutieux, l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du jeu ayant livré un verdict sans détour sur les raisons pour lesquelles le pays a eu du mal à exister sur la scène mondiale. Ancelotti a récemment posé un diagnostic sombre sur le contexte actuel, affirmant que le pays n’a pas été en mesure de produire une bonne génération de joueurs de haut niveau, ce qui met en lumière un vide important de talents italiens de premier plan dans les plus grands clubs de la péninsule.

La critique d’Ancelotti visait plus précisément le manque d’options offensives d’élite développées au sein du système national. « Je pense que l’Italie n’a pas été capable, ces dernières années, de produire une bonne génération de joueurs de tout premier niveau. À tel point qu’aujourd’hui, par exemple, dans les grands clubs italiens comme l’AC Milan, l’Inter et la Juventus, il n’y a pas un seul attaquant italien de qualité », a déclaré Ancelotti à CNN Esportes.